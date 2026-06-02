【第26回】家具アウトレット大バザール in 鶴見緑地｜全品最低価格保証＆毎日開催「日替わり1円セール」も実施（6/26～6/28）

玉井家具株式会社2013年から年に2回開催している家具のビッグイベントは大好評

大阪でアウトレット家具店を3店舗展開しているビッグウッド玉井家具（本社：大阪府八尾市／代表取締役社長：玉井孝治）は、家具セールイベント「家具アウトレット大バザール in 鶴見緑地」を、2026年6月26日（金）～6月28日（日）の3日間限定で開催します。ベッド、ソファ、ダイニングテーブル、食器棚、テレビボードほか各種家具を最低価格保証で販売するほか、毎回大好評の『日替わり1円セール』を同時開催。20万円以上のご購入で1万円キャッシュバックなど、来場者限定の特典も多数ご用意しています。

■26回目を迎える恒例の大型アウトレット家具イベント

毎年多くのお客様にご来場いただいている「家具アウトレット大バザール in 鶴見緑地」は、今年で第26回を迎えます。 メーカー協賛による展示品・在庫品の大放出を中心に、新品アウトレットならではの特別価格で家具を提供する人気イベントです。

■毎回大好評「日替わり1円セール」を今回も開催

3日間通して大勢の人で賑わう会場

本イベントの名物企画として、今回も “日替わり1円セール” を実施します。 数量限定の特別商品を、各日1円でご提供する企画で、毎回オープン前から行列ができるほどの人気企画です。

※1円商品は抽選を行います。くわしくはイベント案内ページをご覧ください。

※各日数量限定／お一人様1点限り／詳細は開催前日に折込チラシまたはHPにて発表

■行列ができる人気イベント

イベント案内ページ :https://tamai-kagu.com/sale-event/turumi/ダイニングテーブルセットやソファー、ベッド、テレビボードなど多種多様な商品を1円で提供

過去開催では、開場前から多くのお客様が並び、毎回大きな賑わいを見せています。 土日は非常に混雑が予想されるため、開催初日の6月26日(金)がオススメです。

■来場者に嬉しい５つの特典

■メーカー担当者が家具選びをサポート

オープン前は早い時間帯に行列ができます- ご購入商品代金20万円以上で1万円キャッシュバック- 国内最低価格保証 ※ネット通販・無店舗型販売は対象外- 配送・組立・設置無料 ※商品代金3万円以上、大阪府内＋尼崎市・伊丹市に限る- 最長6ヶ月間お預かり無料 ※6ヶ月を超える場合はご相談ください- 安心の1年保証 ※お買い上げから１年間、通常の使用で不具合が発生した場合に限る

会場にはメーカー担当者が常駐しており、商品の詳しい説明はもちろん、商品選びの相談にも対応。 初めて家具を購入される方や買い替えを検討されている方にも安心してご利用いただけます。

■会場案内

■イベントの詳細

地下鉄鶴見緑地駅下車して鶴見緑地へ向かいます。横断歩道を渡り中央口を前進。中央噴水を左折して会場「ハナミズキホール」へ。会場すぐ横に無料駐車場を完備。[表: https://prtimes.jp/data/corp/182407/table/2_1_2905ac92d6d35a2f4b63a0bcc6b86908.jpg?v=202606021051 ]