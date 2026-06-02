センシンロボティクスが大東建託と共同開発基本契約を締結

株式会社センシンロボティクス

社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクス（本社：東京都品川区、代表取締役 ：北村 卓也、以下「センシンロボティクス」）は、大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内 啓、以下「大東建託」）と施工現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を目的とした共同開発基本契約を締結したことをお知らせします。

背景と目的

現在、建設業界は長時間労働、就業者の減少、および高齢化といった労働環境の課題に加えて、働き方改革関連法の適用による「建設2024年問題」に直面しており、喫緊の対策が求められています。大東建託はこれまで、持続可能で働きやすい建設業の未来を築くべく、建設DXを積極的に推進してきました。一方、センシンロボティクスは、ソリューション開発プラットフォーム『SENSYN CORE』を軸としてAIをはじめとする最新テクノロジーを駆使したデータ利活用ソリューションを通じて、これらの社会課題の解決に取り組んでいます。このような背景から、両社は互いの知見と技術を融合させ、現場の課題解決に向けて「施工現場DX」に関する共同開発基本契約の締結に至りました。

今後の展開

両社は、これまでに実施してきた実証実験を通じて得られた成果と知見を基に、「施工現場DX」の実現に向けた共同開発を本格的に開始します。大東建託が蓄積してきた建設現場における実務ノウハウと、センシンロボティクスの持つ最新の技術力を融合させます。これにより、実際の現場環境に即した、実効性の高いソリューションの構築を目指します。さらに、ツールの導入に留まらず、AI技術を深く取り入れることで業務プロセスそのものの変革を目指す「AX（AIトランスフォーメーション）」の実現に注力します。建設業界が直面している労働力不足や高齢化、「建設2024年問題」といった課題に対し、技術と現場実務の両面からアプローチすることで、持続可能な施工現場の整備に貢献してまいります。

大東建託について

大東建託グループは、住宅を中心とした賃貸建物の建設・仲介・管理といった「賃貸経営受託システム」を中核に、買取リノベ再販や物流などの不動産開発、街づくりなどを手掛けています。また、介護、エネルギーなど、人々の住まいや暮らしに関わる多様なサービス、事業を展開しています。時代の進展と社会環境の変化に機敏に対応し、新たなビジネスモデルの創出など数々の挑戦を重ね、その事業フィールドも日本国内に留まらず北米やアジアなどに拡大しています。未来への志として策定した、グループパーパス「託すをつなぎ、未来をひらく。」は、今後も変革と挑戦を重ねていく覚悟を示しています。

本社所在地：東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー

設立：1974年6月

代表：代表取締役 社長執行役員 CEO 竹内 啓

https://www.kentaku.co.jp/

センシンロボティクスについて

センシンロボティクスは『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げ、社会や企業が抱える課題を、AI×Dataの力で解決する社会インフラDXのリーディングカンパニーです。

日本、そして世界を支える社会・産業インフラの現場に存在する「労働力不足・安全に対するリスク・上昇するコスト」などの課題を、AIを始めとする最新のテクノロジーを駆使し、誰にでも扱えるデータ利活用のためのソフトウェアソリューションで解決します。 豊富なプロジェクトで得られたノウハウと、独自のソフトウェア開発プラットフォーム「SENSYN CORE」を活用し、コンサルティングからシナリオ策定、ビジネス実現性の評価、技術・システム開発、実業務への定着化まで一気通貫で支援、老朽化するインフラ点検や、少子高齢化による労働人口の減少、激甚化する災害といった社会課題を解決しサステイナブルな未来を実現していきます。

本社所在地：東京都品川区大井一丁目28番1号 住友不動産大井町駅前ビル4階

設立：2015年10月

代表：代表取締役社長 CEO 北村 卓也

https://www.sensyn-robotics.com/