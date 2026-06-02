manma、松戸市 令和8年度「まつどライフデザイン事業」の企画・運営を開始

特定非営利活動法人manma

- 松戸市 令和8年度「まつどライフデザイン事業」について

本事業では松戸市内の若い世代を対象に、若い世代の方が子どもを持つ、家庭を持つことについてリアルに体験する「まつどDE子育て一日体験」と、セミナー形式で知識や情報及び体験を提供する「ライフデザインセミナー」を実施します。

- 「まつどDE子育て一日体験」について

本プログラムは、昨今SNSやインターネットを通じてあらゆる情報が得られる社会の中で、若い世代の方が「子どもを持つ、家庭を持つ」ことについてリアルに体験するためのプログラムです。

若い世代の方が松戸市内の子育て家庭を1日訪問し、子どもと一緒に遊んだり、ご飯を食べたりすることを通じて、未来の自分を描いていただくという「若者を応援する」企画です。

昨年度に引き続き本プログラムを実施しており、令和7年度における実施状況は以下のとおりです。

【令和7年度実施状況】

・プログラム実施数 11件

・受入家庭の登録数 21組

今年度は、プログラム実施数を20件以上に拡大いたします。

【対象者】プログラム参加者：主に松戸市内に在勤、在学、在住の方で子どもや家庭を持つことをはじめとして自身のライフキャリアを考えるきっかけを持ちたい方

※単身での参加も、友人やカップル・夫婦での参加も大歓迎です！

受け入れ家庭：松戸市内在住の乳幼児を子育て中の方で、若い世代と交流し、子育ての経験等を伝えたい方

【参加費】無料 ※募集期間：令和9年1月31日まで

【場所】松戸市内の受け入れ家庭宅、公園、子育て関連施設またはZoom等のWeb会議システム（希望に応じて選択可能です）

【詳細＆申込はこちら】https://manma.co/service/matsudo

※事業の定員に達した場合は予告なく募集を終了することがあります。

- 「ライフデザインセミナー」について

セミナーではこれから様々なライフイベントに向き合う若い世代に対し、自らの将来像を描くために必要な知識、情報及び体験を提供します。仕事やキャリアに加えて、結婚や妊娠・出産、子育て等のライフイベントも含めて多様な選択肢の中から、自らのライフプランを考える機会をつくります。参加者がライフプランの重要性を実感し、自らの将来像を具体的にイメージしてライフプランを計画できる支援を行います。

- 運営体制

本事業は、松戸市の委託を受けて、NPO法人manmaが企画・運営します

- 【問い合わせ先】

まつどライフデザイン事業 事務局 info@manma.co