高温調理でよりパリパリ感がでて美味しく「ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX」を発売

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ダイアモンドヘッド株式会社

ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX RM-237H


温風循環構造




背面から空気を取り込み、ファンとヒーターを通って温風が循環する構造。
温風がまんべんなく当たるので、ムラなく乾燥できます。




温度調節・タイマー式

タイマー式なので、食材と調理温度・タイマーをセットして待つだけで簡単に自分好みのドライフード・発酵食品が作れます。






金属製トレイ

●金属製なのでプラスチックトレイ特有のにおいなどがない
●耐熱性に優れている
●強度が高く、耐久性が高い








美味しくてヘルシー

市販のおやつには防腐剤や調味料、添加物が入ってて健康に害があるか不安・・・
と言う方にもフードドライヤーで安心・安全・安価に作ることができます。


●健康や美容に
●料理の時短に
●ペットのおやつに






主な仕様


品名：もっと美味しくフードドライヤーDX


品番：RM-237H


JAN：4573596846513


電源：AC100V 50/60Hz


消費電力：400W


質量：約2950g（トレイ、受け皿含む）


コードの長さ：約935mm


サイズ：約W290×D241×H204mm


温度ヒューズ：121℃


タイマー設定：2～30時間


温度設定：35～75℃（5℃刻み）


材質：ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス


セット内容：本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書






お問い合わせ先：


ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


https://roommate.life/(https://roommate.life/contact/)