高温調理でよりパリパリ感がでて美味しく「ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX」を発売
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX RM-237H
背面から空気を取り込み、ファンとヒーターを通って温風が循環する構造。
温度調節・タイマー式
金属製トレイ
●金属製なのでプラスチックトレイ特有のにおいなどがない
美味しくてヘルシー
市販のおやつには防腐剤や調味料、添加物が入ってて健康に害があるか不安・・・
●健康や美容に
ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX RM-237H
温風循環構造
背面から空気を取り込み、ファンとヒーターを通って温風が循環する構造。
温風がまんべんなく当たるので、ムラなく乾燥できます。
温度調節・タイマー式
タイマー式なので、食材と調理温度・タイマーをセットして待つだけで簡単に自分好みのドライフード・発酵食品が作れます。
金属製トレイ
●金属製なのでプラスチックトレイ特有のにおいなどがない
●耐熱性に優れている
●強度が高く、耐久性が高い
美味しくてヘルシー
市販のおやつには防腐剤や調味料、添加物が入ってて健康に害があるか不安・・・
と言う方にもフードドライヤーで安心・安全・安価に作ることができます。
●健康や美容に
●料理の時短に
●ペットのおやつに
主な仕様
品名：もっと美味しくフードドライヤーDX
品番：RM-237H
JAN：4573596846513
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：400W
質量：約2950g（トレイ、受け皿含む）
コードの長さ：約935mm
サイズ：約W290×D241×H204mm
温度ヒューズ：121℃
タイマー設定：2～30時間
温度設定：35～75℃（5℃刻み）
材質：ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス
セット内容：本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書
お問い合わせ先：
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/(https://roommate.life/contact/)