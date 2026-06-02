高温調理でよりパリパリ感がでて美味しく「ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社ROOMMATE(R) もっと美味しくフードドライヤーDX RM-237H

温風循環構造

背面から空気を取り込み、ファンとヒーターを通って温風が循環する構造。

温風がまんべんなく当たるので、ムラなく乾燥できます。

温度調節・タイマー式

タイマー式なので、食材と調理温度・タイマーをセットして待つだけで簡単に自分好みのドライフード・発酵食品が作れます。

金属製トレイ

●金属製なのでプラスチックトレイ特有のにおいなどがない

●耐熱性に優れている

●強度が高く、耐久性が高い

美味しくてヘルシー

市販のおやつには防腐剤や調味料、添加物が入ってて健康に害があるか不安・・・

と言う方にもフードドライヤーで安心・安全・安価に作ることができます。

●健康や美容に

●料理の時短に

●ペットのおやつに

主な仕様

品名：もっと美味しくフードドライヤーDX

品番：RM-237H

JAN：4573596846513

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：400W

質量：約2950g（トレイ、受け皿含む）

コードの長さ：約935mm

サイズ：約W290×D241×H204mm

温度ヒューズ：121℃

タイマー設定：2～30時間

温度設定：35～75℃（5℃刻み）

材質：ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス

セット内容：本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書

お問い合わせ先：

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

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