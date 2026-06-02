【High Point Market視察レポート】米国アートガラス・デザイン照明「Crystorama」を優遇価格でご提案。取り寄せ・見積り受付を開始

株式会社EL JEWEL

海外照明と特注照明のプロフェッショナル 株式会社EL JEWEL（エルジュエル）（本店：東京都港区麻布十番3-10-12 シティ麻布1F）は、世界最大級のホームファニシング展示会「High Point Market」にて、アートガラスや装飾性の高いデザイン照明を展開する米国照明ブランド「Crystorama（クリストラマ）」と直接取引が可能になりました。これにより、ホテル・商業施設・レストラン・モデルルーム・高級住宅などの案件に向けて、販売価格を抑えた優遇価格でのご提案が可能になります。

High Point Market現地視察レポート｜設計案件に使える海外照明ブランド一覧↓

High Point Market特設ページ：https://www.eljewell-chandelier.com/blog/2026hp/(https://www.eljewell-chandelier.com/blog/lighting-installation-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hpmarket2026&utm_content=20260602)

Crystorama について

High Point Market 2026で現地視察したCrystorama

Crystoramaは、1958年にニューヨーク・ブルックリンで設立された米国を代表するアートガラス・デザイン照明ブランドのひとつです。

同ブランドは、シャンデリア、リニア照明、ペンダント、ウォールスコンス、バスルーム照明、ピクチャーライト、ADA対応スコンス、屋外照明、ミラーなど、住宅・ホテル・商業施設に取り入れやすいカテゴリーを幅広く展開しています。

特に注目したいのは、Crystoramaが打ち出す “Art Glass Reimagined” という方向性です。伝統と革新が交わる、彫刻的なガラス照明として、ガラスのゆらぎ、色の重なり、フォルムの個性を活かした照明は、ホテルライクな住宅、レストラン、バー、サロン、モデルルームなど、空間に印象的なアクセントを加えたい案件に適しています。

空間に表情を加える、アートガラス・デザイン照明

Crystoramaの新作Esme

Crystoramaの照明は、空間に華やかさ、軽やかさ、アート性を加えたいシーンに向いています。

重厚なシャンデリアだけでは空間が強くなりすぎる場合でも、Crystoramaのアートガラスやカラーガラスを取り入れることで、空間に柔らかな個性を加えることができます。

たとえば、レストランやバーでは、ガラスの色味や光の反射によって、夜の空間に印象的な奥行きをつくることができます。ホテルやモデルルームでは、シャンデリアやペンダントを空間のアイキャッチとして使いながら、ウォールスコンスやピクチャーライトを組み合わせることで、壁面まで含めた立体的な照明演出がしやすくなります。サロンや高級住宅では、アートピースのような照明として、空間の印象を上品に引き上げることができます。

Crystoramaは、照明を単なる明かりではなく、素材・色・フォルムで空間に表情をつくるデザイン要素として提案できるブランドです。

建築デザイナーにおすすめしたい理由

Crystoramaの 新作Abigail空間で映える新作のGemma

建築デザイナーにとって魅力的なのは、Crystoramaが「豪華に見せるための照明」だけではなく、余白のある空間に、素材感・透明感・色のニュアンスを加えられる照明として使いやすい点です。ホテルライクな住宅やモデルルームでは、アートガラスのペンダントやウォールスコンスを取り入れることで、家具や壁材だけでは出しにくい奥行きや華やかさを演出できます。

また、レストランやバー、サロンなど夜の雰囲気が重要な空間では、カラーガラスやクリスタルの反射が、照明そのものを印象的なアイキャッチに変えてくれます。空間全体を重くしすぎず、上品なアクセントを加えたい場合にも取り入れやすいブランドです。

ガラス、色、フォルム、光の反射を使って、空間に個性を加えたい建築・インテリア案件におすすめの照明ブランドです。

※1台からお見積りいたします。

High Point Market Spr.2026 現地映像も公開

写真だけでは伝わりにくいスケール感や光の見え方を現地で確認 新作Ollie

「High Point Market」とは、春と秋の年2回、欧米を中心とした有名ホームファニシング関連ブランドが集結するアメリカ最大のビジネスショーです。

世界4大インテリア展示会の一つであり、展示面積としては世界最大を誇ります。

その特徴は、１.アジア人にほぼ知られていない展示会であることから、日本で知られていないメーカーが多数あること。２.出展社、参加者はほぼWASPで構成されていることから、富裕層をターゲットにした商材の宝庫であることが挙げられます。

2026年春は4月25日から5日間開催され、EL JEWELのバイヤーが現地視察しました。

取り寄せ・見積り受付について

EL JEWEL LIGHTINGでご提案可能な米国・海外照明ブランド一覧は、下記ページにて公開しています。

High Point Market特設ページ：https://www.eljewell-chandelier.com/blog/2026hp/(https://www.eljewell-chandelier.com/blog/lighting-installation-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hpmarket2026&utm_content=20260602)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TSEmmrj91gw ]

Crystoramaの会場の雰囲気、照明をご堪能ください。

海外照明の取り寄せから取付・メンテナンスまで一括対応

EL JEWEL LIGHTINGでは、Crystoramaを含む世界各国の海外照明について、在庫・納期確認、お見積りから、日本仕様・PSE対応、全国取付工事、クリーニング、メンテナンスまでまとめてご相談いただけます。

海外照明はデザイン性が高い一方で、日本国内で使用するには、不安要素がたくさんあります。

当社では、21年の海外輸入照明取り扱い実績から、単なる照明販売だけでなく、個人様、またホテル・商業施設・建築設計事務所の案件に合わせて、導入前の確認から施工後のサポートまで対応いたします。

■EL JEWEL LIGHTING（エルジュエル・ライティング）について

EL JEWEL LIGHTINGは、海外照明と特注照明専門のプロフェッショナルとしてヨーロッパ・アメリカを中心に世界25ヵ国、243ブランド（2026.5月現在）の最新トレンドを取り入れたシャンデリアやデザイン照明を13万点以上取り扱っております。その取扱ブランド数、商品数は日本最大級。

オンラインショップでの販売のほか、実店舗には専門の資格を持つライティング・コーディネーターが常駐しており、店舗で実物のシャンデリアやデザイン照明の一部を見ながらの商談が可能です。遠方の方で当店にお越しいただけない方へは、メールや電話でも丁寧にご提案させていただいております。

「照明提案→販売→取付工事→アフターメンテナンス」まで全てをスタッフが担当させていただく“ワンストップサービス”を可能にすることで【低価格】【安心】【スピーディー】を実現しています。

店舗・カタログなどに気に入ったデザインのシャンデリアが見つからない場合はお客様のお好みに合わせた「特注製作」もさせていただいておりますので、当社スタッフにぜひお気軽にご相談ください。

■株式会社 EL JEWEL （エルジュエル）概要

代表取締役社長：森みどり

設 立：2006年3月

所在地：東京都港区麻布十番3-10-12 シティ麻布1F

照明サイト：EL JEWEL LIGHTING https://eljewell-chandelier.com/(https://eljewell-chandelier.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hpmarket2026&utm_content=20260602)

インテリアサイト：EL JEWEL INTERIOR https://eljewell-interior.com(https://eljewell-interior.com?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hpmarket2026&utm_content=20260602)

事業内容：特注照明の製造・販売と、海外照明の輸入・販売・取付工事・修理・メンテナンス インテリア雑貨、家具の輸入・販売

資格：

JLCAライティング・コーディネーター

第一種電気工事士

二級電気工事施工管理士

第二種電気工事士

リビングスタイリスト

リフォームスタイリスト

電気用品取締法第３条（ＰＳＥ）

シャンデリア施工技術士

シャンデリア・デザイン照明コーディネーター

＜本件に関するお問合せ先＞

担当：村上

電話：03-5419-7751

メールアドレス：chandelier@el-jewel.com