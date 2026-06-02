約半数が「自分は太りやすい体質」と回答！太りやすさを感じ始めた時期、1位は「10代から」が約41％

株式会社NEXER

■太りやすい体質と感じるのは、いつ頃から？

「最近、ちょっと食べただけで体重が増えてしまう」「若い頃と同じ生活なのに、なぜか痩せにくい」

そんな感覚を抱えている方は少なくないでしょう。

太りやすさやむくみやすさは、年齢や生活習慣、体質などさまざまな要因と関係しているといわれます。自分が「太りやすい」と感じ始めた時期や、その背景にある原因は人によって異なるものです。

ということで今回は漢方みず堂と共同で、全国の男女500名を対象に、「太りやすい体質」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと漢方みず堂による調査」である旨の記載

・漢方みず堂（https://www.mizdo.com/）へのリンク設置

「太りやすい体質に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月11日～5月14日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：あなたはご自身が「太りやすい体質」だと思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「太りやすい」と感じ始めたのはいつ頃からですか？

質問4：太りやすさの原因はどのようなことだと思いますか？（複数選択可）

質問5：「むくみやすい」と感じることはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：太りやすさやむくみやすさを改善するために、これまでどのような対策を試したことがありますか？（複数選択可）

質問8：太りやすさやむくみやすさに対して、漢方薬を使用したことがありますか？

質問9：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■49.0％が「自分は太りやすい体質だと思う」と回答

まず、ご自身が「太りやすい体質」だと思うかを聞いてみました。

その結果、「とても太りやすいと思う」が17.4％、「やや太りやすいと思う」が31.6％となり、合わせて49.0％の方が自分を「太りやすい体質」だと感じていることがわかりました。

一方で、「あまり太りやすいとは思わない」は25.6％、「まったく太りやすいとは思わない」は25.4％となっています。

およそ2人に1人が、太りやすさを自覚していることになります。

では、なぜ「太りやすい」と感じるのでしょうか。

そのように感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

太りやすいと感じる理由を教えてください。

・たくさん食べるとすぐ太るから。（20代・女性）

・大食いするとすぐ体重が増えて、戻りにくくなる。（20代・男性）

・いつもよりも少し食べ過ぎだと思うとすぐに体重が増えてしまうから。（30代・女性）

・基礎代謝が低いため。（30代・女性）

・二人目を出産した後から体質が変化したのか、太りやすいし体重が落ちにくいと思いました。（40代・女性）

「食べた量に対して体重への反映が大きい」と感じている声が目立ちました。

また、基礎代謝の低下や出産といったライフステージの変化を理由に挙げる声も見られ、太りやすさの背景には複数の要因が重なっていることがうかがえます。

■「太りやすい」と感じ始めた時期、1位は「10代から」

続いて、自分は「太りやすい体質」だと思うと回答した方に、「太りやすい」と感じ始めたのはいつ頃からかを聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「10代から」で41.2％でした。

次いで「30代から」が24.1％、「20代から」が15.9％、「40代から」が14.3％、「50代以降から」が4.5％と続いています。

10代の早い段階から自覚している人が4割を超える一方、30代・40代になってから感じ始めた人も合わせると4割近くに及びます。

生活習慣の変化や代謝の低下を、社会人生活のなかで実感するケースも少なくないようです。

■太りやすさの原因、1位は「運動不足」

太りやすさの原因はどのようなことだと思うかも聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「運動不足」で59.6％でした。

次いで「加齢による基礎代謝の低下」と「食生活の乱れや食べ過ぎ」が同率で47.3％、「ストレス」が24.1％、「遺伝や体質」が23.3％、「ホルモンバランスの乱れ」が14.3％、「睡眠不足」が11.4％、「冷えや血行不良」が10.2％と続いています。

上位3つはいずれも生活習慣と深く結びついている項目です。

多忙な日々のなかで運動の機会が減り、つい食べすぎてしまうという循環は、年代を問わず多くの人が抱える悩みなのかもしれません。

■28.2％が「むくみやすいと感じることがある」と回答

続いて、「むくみやすい」と感じることがあるかを聞いてみました。

その結果、「よくある」が8.6％、「たまにある」が19.6％となり、合わせて28.2％の方が「むくみやすい」と感じていることがわかりました。「あまりない」は34.8％、「まったくない」は37.0％となっています。

およそ4人に1人以上が、日常のなかでむくみを意識していることになります。

そのように感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

むくみやすいと感じる理由を教えてください。

・特に食後など、むくみが気になる。（20代・女性）

・靴下の痕が残っているから。（20代・女性）

・ふくらはぎ、顔が浮腫んでる気がする。血の巡りが悪い感じ。（30代・女性）

・足首に靴下の跡がくっきり残ってしまう。（30代・女性）

・仕事などで長時間の立ちっぱなしや座りっぱなしなど同じ姿勢が続くと下半身がむくみやすくなる。（40代・男性）

「靴下の跡が残る」「夕方になると足がパンパンになる」といった、日常のちょっとした場面でむくみを感じている声が多く見られました。

同じ姿勢を続ける働き方や食事内容など、さまざまな要因が絡んでいるようです。

■40.5％が「特に何も試していない」と回答

太りやすさやむくみやすさを改善するために、これまでどのような対策を試したことがあるのかも聞いてみました。

最も多かったのは「特に何も試していない」で40.5％でした。

次いで「運動やトレーニング」が36.6％、「食事制限やダイエット」が29.9％、「サプリメント」が10.9％、「マッサージやエステ」が10.2％、「漢方薬の使用」が3.9％、「市販の医薬品」と「その他」が同率で2.5％、「病院やクリニックでの治療」が1.4％と続いています。

気になってはいるものの、具体的な行動に移せていない人が4割を超えています。

対策をしている方では「運動」と「食事制限」が二大選択肢となっており、生活習慣の見直しから始める人が多いことがわかります。

■88.4％が漢方薬を「使用したことはないが、興味がある」と回答

最後に、太りやすさやむくみやすさに対して、漢方薬を使用したことがあるかを聞いてみました。

その結果、「現在使用している」が4.2％、「過去に使用したことがある」が7.4％、「使用したことはないが、興味がある」が88.4％となりました。実際に使用したことがある人は1割程度にとどまる一方、約9割の方が「興味はある」と回答しています。

それぞれの選択肢を選んだ方に、理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「使用したことはないが、興味がある」と回答した方

・漢方薬がいいとSNSでみたから。（20代・女性）

・漢方は体に負担をかけすぎず健康にしてくれそうだから。（20代・女性）

・漢方は薬より胃に優しそうだから。（30代・女性）

「過去に使用したことがある」と回答した方

・効き目がありそうと感じたから。（20代・男性）

・安全に体質改善をしたかったから。（20代・女性）

・元々漢方がよく合うので、まず漢方を思いついた。（30代・女性）

「現在使用している」と回答した方

・一番効果あり。（30代・女性）

・少しでも身体が軽くなればいいなと思って漢方を服用しています。また副作用も少ないのも理由の一つです。（40代・女性）

・むくみを取る効果があるため。（40代・女性）

「体への負担が少なそう」「副作用が少なそう」「穏やかに効きそう」といった、漢方薬に対するやさしいイメージを理由に挙げる声が多く見られました。

即効性のある医薬品とは異なる、体質に寄り添うアプローチに魅力を感じている方が多いようです。

■まとめ

今回の調査では、約半数の方が自分を「太りやすい体質」だと感じており、その多くが10代から自身の体質を意識し始めていることがわかりました。太りやすさの原因としては「運動不足」「基礎代謝の低下」「食生活の乱れ」が上位を占め、生活習慣との結びつきの強さがうかがえます。

一方で、約4割の方が改善のための対策を「特に何も試していない」と回答しており、関心はあるものの行動に移せていない現状も見えてきました。漢方薬については約9割が「興味あり」と答えており、体への負担が少ない方法を求める声は確実に存在しています。

自分の体質と無理のない形で向き合えるよう、暮らしに取り入れやすい選択肢を検討してみるのもよいかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと漢方みず堂による調査」である旨の記載

・漢方みず堂（https://www.mizdo.com/）へのリンク設置

【漢方みず堂について】

会社名：株式会社漢方みず堂

本社所在地：佐賀市水ケ江1丁目1番11号

代表取締役：河端 孝幸

Tel：0952－20－8886

事業内容：漢方相談店舗事業、商品流通事業、商品開発事業

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア