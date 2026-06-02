漆喰メーカーの田川産業、海外展開部門で「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞について

田川産業株式会社代表取締役社長／行平史門

福岡県の漆喰メーカー、田川産業株式会社（本社：福岡県、代表取締役：行平史門）は、2026年5月29日に開催された「はばたく中小企業・小規模事業者300社」授賞式において、海外展開部門での表彰を受けました。同社は、約100年にわたり培ってきた漆喰技術を基盤に、環境に配慮したCO2排出削減型の素材開発を進めています。最近では、海外展示会での漆喰空間の提案や、建設ガレキの再利用を念頭に置いたウクライナ復興プロジェクトへの参加にも取り組んでおり、伝統素材を起点とした新たな素材領域への挑戦が評価されました。

漆喰瞑想空間「THE ZEN」／IBS inラスベガス

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、中小企業庁が主催する表彰制度で、革新的な取り組み、地域経済への貢献、海外展開などにおいて優れた実績を持つ企業を全国から選出しています。田川産業はその中で、海外展開部門で選出されたことを大変光栄に思っております。

伝統素材を原点に、次世代素材へ

化学糊を使用しない伝統の焚き糊製法／田川産業株式会社

田川産業は1924年に創業し、日本の城郭や歴史的建造物でも使用されてきた伝統素材「漆喰」を中心に、長年にわたり研究・製造を行ってきました。同社は、単に伝統を守るのではなく、その技術を現代社会にどのように活かせるかを追求しています。近年、環境負荷低減や資源の循環に対する関心が高まる中で、日本の伝統素材技術を生かした新たな素材開発や海外展開を進めています。

CO2排出を抑える素材技術で、社会課題へ挑戦

ウクライナの戦災瓦礫からアップサイクルした建築用タイル

田川産業の独自素材技術の一つに、高温焼成を必要としないセラミックタイル技術「Limix（ライミックス）」があります。一般的なセラミックは高温焼成が必要ですが、「Limix」は漆喰が空気中の二酸化炭素を吸収し固まる仕組みを利用しており、高温焼成が不要です。これにより、製造時のエネルギー消費やCO2排出量は従来の製法と比較して約80%削減が期待できます。加えて、この技術は原料の多様性に富み、最近では建設廃材の再利用への応用も進めています。 田川産業は、蓄積した素材技術を基に、建設廃材の再利用を視野に入れたウクライナ復興プロジェクトにも参加しています。戦争や自然災害により発生する建設ガレキの問題は、国際的な社会課題です。同社では、日本で長年培ってきた素材技術を駆使し、環境負荷を軽減しながら新たな建材へと再活用する方法を模索しています。

このような取り組みが今回の評価につながりました。 さらに、田川産業は建築分野だけでなくファインセラミックス分野への展開も進めており、次世代素材の可能性を広げています。同社は「100年続く伝統企業として、次の100年に向けて新しい素材の可能性に挑戦したい」とコメントしています。

授賞式概要

名称：「はばたく中小企業・小規模事業者300社」授賞式

日時：2026年5月29日

受賞部門：海外展開部門

会社概要

会社名：田川産業株式会社

創業：1924年

所在地：福岡県

事業内容：漆喰・建築用仕上げ材の製造販売、環境配慮型素材の研究開発 ほか

URL：https://shirokabe.co.jp/