【BOTANICAL POOL CLUB】本格シーズンイン！オリジナルビール付き「日帰りBBQ」登場｜プール、サウナ、サンセット。オーシャンビューリゾートで過ごす夏

株式会社VALM

東京からわずか70分。千葉・内房にある“プールクラブ”をテーマにしたホテル「BOTANICAL POOL CLUB（以下、BPC）」では、2026年のサマーシーズンが本格始動。今年は、宿泊はもちろん、気軽に日帰りで心と身体を解きほぐすショートトリップをご提案。ランチタイム限定でオリジナルビールとともにBBQを堪能する限定プランをご用意しました。キリッと冷えたビールとともに海と植物に囲まれた夏のひとときをご堪能ください。

■海を眺めるテラスでランチBBQ

開業から人気のBBQは、宿泊ゲストだけでなく、日帰りゲストも楽しめるアクティビティのひとつです。会場となるダイニングのテラスは、海を眺めながら食事を楽しめる開放感あふれる空間。今回のプランでは、ランチタイム限定でオリジナルビールをプレゼント。さらに、好きなだけドリンクを楽しめるフリーフロー（飲み放題）の追加や1日2組限定のROOFTOP SEATでBBQを楽しめるオプションもご用意。特別な時間をお過ごしいただけます。

BBQイメージ

BBQでは、ハーブで香ばしく焼き上げるソーセージやラムチョップをはじめ、地元で採れるはまぐりや鮑などの新鮮な魚介、季節の野菜をご用意。ハニーマスタード、メープルバーベキュー、かんずりマヨなど、それぞれの食材に合わせたオリジナルソースとともにお楽しみください。活伊勢海老や木更津牛など、より贅沢な食材を味わえるオプションもご用意しています。前菜にはシュリンプカクテル、〆にはSTAUBで煮込んだ魚介の旨みたっぷりのブイヤベースも。

BBQイメージ

【オリジナルビール付き「LUNCH BBQプラン」概要】

期間：6月8日（月）～10月31日（土）まで

時間：13:30～16:30（DRINK L.O. 2.5H）

場所：ダイニングテラス

内容：前菜、BBQ7種類、ブイヤベース、デザート

+オリジナルビール1缶

料金（税込）：\8,800／名

ROOFTOP SEAT

＜オプション＞

・フリーフロー（飲み放題）+ 大人\3,000／名、12歳以下\1,500／名

・ROOFTOP SEATへの変更 + \8,000～／名（1日2組限定）

予約方法：公式HPより

*本プランは、BPCの日帰り利用（DAYTIME USE）をご利用の方限定です。

別途、日帰り利用料金（5H：\15,000／9H：25,000）がかかります。

（日帰り料金は、12歳以下は半額・2歳以下は無料）

*食材は全てご用意します。手ぶらでご利用いただけます。

*フリーフローでは、約10種のドリンクをお楽しみいただけます。

*ROOFTOP SEATは、17:00～20:00 のサンセットタイムもご利用いただけます。

BPCオリジナルビール

千葉・房総半島で美しい海を眺めながらビールを醸造するクラフトビールブルワリー「KAIGAN BREWERY」による夏の暑い季節にゴクゴク飲める、軽やかで爽快なラガー。低アルコールで苦味を控えたビールは、夏にぴったりの一杯です。

【日帰りで楽しむ「BOTANICAL POOL CLUB」の一日】

BPCは、都心からたったの70分というアクセスにも恵まれたロケーション。特別な日の滞在から、空いた時間にふらりと訪れるリフレッシュまで、日常を忘れて心身ともに解放されるひとときをお過ごしいただけます。

■300種を超える植物に包まれる、非日常のリゾート空間

約10,000平米の広大な敷地に広がるBPCには、南国の植物が育つ房総半島の風土に合わせ、ヤシの木を中心に300種類を超える植物が共存。まるでジャングルへ迷い込んだかのような非日常の空間と海を望む絶景を眺めながら、本を読んだり、会話を交わしたり、お気に入りのドリンク片手にゆっくりくつろいだり、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

■海を望む絶景が広がる、オーシャンビューのプール

水平線に溶け込むように広がるインフィニティプール「BLACK POOL」と個性豊かな植物に囲まれた「SIGNATURE POOL」。プールサイドには、「POOL HOUSE」や「ROOFTOP SEAT」といったプライベートな空間に仕切られたシートもご用意しています。夜は炎が灯されライトアップされた幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。

▼POOLSIDE BAR プールサイドに併設したバーでは、南国をイメージしたカクテルやソフトドリンク、約30種類のフードメニューをラインナップ。▼BLACK POOL 海を見下ろす全長40mのインフィニティプール。風に揺れるヤシの木や一日を通して表情を変える空。夜には水面に揺らめく炎が重なり合い、幻想的な景色が広がります。▼SIGNATURE POOL 炎を囲む円形プール。プールの周りには、パラソルやプールベッドを配し、ゆっくりとくつろぎの時間をお過ごしいただけます。

■心身を整える2つのサウナ

ジャグジーや外気浴スペースを配した「SWEAT LODGE」とプールサイドでボタニカルビューを楽しむ「SWEAT BOX」の2つのサウナをご用意しています。

▼SWEAT LODGE ジャングルを彷彿とさせるアートが描かれたサウナ。水風呂と温浴ジャズジーも併設。▼SWEAT BOX プールサイドに設置されたコンテナサウナ。ガラス張りの大きな窓からボタニカルビューを楽しめます。サウナの後は、チラーで冷やされた冷水シャワーを浴びてプールにダイブするのもBPCならではの楽しみ方▼BOTANICAL AIR BATH SWEAT LODGEに併設の外気浴スペース・木生シダをはじめマイナスイオンを感じる太古の植物たちが立ち並び、静寂な森を感じることのできるスポットです。

■水平線に沈む幻想的なサンセット

辺り一帯がオレンジ色に染まり、空と海がゆっくりと表情を変えていくサンセットタイム。夕日が水平線へと沈んだ後は、空が淡いピンクや紫へと移ろう幻想的なマジックアワーも広がります。海を望む開放的な空間で、刻々と表情を変える景色とともに、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

■BOTANICAL POOL CLUBについて

千葉にあるBPCは、“プールクラブ”をテーマにしたオーシャンビューのリゾートホテル。個性豊かな植物に囲まれた空間で、宿泊はもちろん、日帰りでもお楽しみいただけます。海を望む2つのプール（屋外温水プール）やプールサイドでくつろぐひととき。青空の下で味わうBBQや心身を整えるサウナ、そして水平線に沈むサンセットまで、五感を満たす体験をご用意しています。都心からわずか70分。海と山に囲まれた開放的な空間で、日常を忘れ、心と身体をほどく時間をお過ごしいただけます。プールは年間を通じて水温が調整され、冬は約40℃に。スパや露天風呂のような感覚でプールを堪能できる、通年型のプール体験も魅力です。

施設名：BOTANICAL POOL CLUB（ボタニカル・プール・クラブ）

所在地：千葉県安房郡鋸南町下佐久間1510-2

電話番号：0470-29-3425

公式サイト：http://botanicalpoolclub.com

Instagram：https://www.instagram.com/botanicalpoolclub/