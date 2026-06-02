株式会社キリン堂、クラウド型ピッキング監査システム「EveryPick」を全店展開

株式会社ファルモ

株式会社ファルモ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 広井嘉栄、以下「当社」）は、株式会社キリン堂（本社：大阪府大阪市、代表取締役 社長執行役員 寺西 豊彦、以下「キリン堂」）において、当社が提供するクラウド型ピッキングアプリ「EveryPick（エブリピック）」の導入拡大が決定したことをお知らせいたします。 現在の45店舗*から、2026年9月までに150店舗へ順次導入を進め、グループ全200店舗規模での運用を開始する予定です。（*2026年3月時点）

■ 導入の背景と目的

キリン堂では、調剤業務における安全性向上と効率化を推進し、患者様へのホスピタリティをさらに高めるための環境整備を進めています。そのなかで、薬剤師が服薬指導や健康相談といった「対人業務」に一層注力できるよう、現物照合工程の精度向上とスピードアップが重要な課題となっていました。

複数のシステムを検討するなか、単なる業務効率化にとどまらず、現物照合という工程そのものを短縮、および薬剤師が本来の専門性を発揮できる環境構築を実現できる点をご評価いただき、「EveryPick」の全店採用に至りました。



本システムの導入により、類似薬の取り違えなどの調剤過誤リスクを低減し、安全・安心な調剤体制を強化します。同時に、業務効率化によって創出された時間を活用し、患者様の待ち時間短縮と、より質の高い対人サービスの提供を支援してまいります。

■ キリン堂様からのコメント

執行役員 事業統括本部 営業本部 調剤営業統括部長 兼 ＦＣ部長 的場 俊哉 氏

「EveryPick」の導入により、類似薬の取り違え防止など調剤業務の安全性がさらに高まるとともに、患者様をお待たせする時間を短縮し、よりスムーズな来局体験をご提供できるものと期待しています。薬剤師が対人業務に集中できる環境を全店で整えることで、地域の皆様の健康を支える、かかりつけ薬局としての役割をより一層果たしてまいります。

■ クラウド型ピッキング監査システム「EveryPick」について

薬局現場の安全・安心を、あなたの手のひらに。

「EveryPick（エブリピック）」は、医薬品のピッキングミスを防ぎ、薬局に安心を、患者様へ安全を届けるために開発されたクラウド型ピッキング監査システムです。スマートフォンのカメラで複数の医薬品を同時に読み取る「マルチスキャンモード」を搭載し、これまでの約3分の1の時間で監査が可能。また、スマートフォンで撮影した監査画像はクラウド上に自動保存され、監査記録としてエビデンスを残すことができます。



ひとり薬剤師、新人薬剤師、調剤事務の方など、薬局で働くすべての方が安心して監査できるよう設計されており、「調剤過誤防止」「業務効率化」「万が一への備え」をこれ一つで実現します。また、EveryPickをご導入の薬局様には、薬剤師賠償責任保険が付帯されており、現場の安全をさらに強固に支援します。

URL：https://everypick.pharumo.jp/

■ 株式会社ファルモについて

当社は「薬局をつなぐ。地域をつなぐ。未来の医療をつなぐ。」をミッションに、薬局をはじめとする医療機関や医療を取り巻く様々な主体を「つなぐ」ことで、すべての当事者にとって幸せで持続可能な医療の実現を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社ファルモ / PHARUMO, Inc.

代表者：代表取締役社長 広井 嘉栄

所在地：〒163-1452 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー 52F

URL：https://pharumo.jp/









