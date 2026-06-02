華金の夜は、いつもの仕事帰りを少し特別に。大阪のホテルで金曜日限定の“食べ放題×飲み放題”が楽しめるイベント「夏だ！泡だ！サマーナイト」を開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

新大阪江坂東急REIホテル（大阪府吹田市 御堂筋線江坂駅前 総支配人：茨木暢人）は、ホテル内レストラン（レストラン「Delicious Kitchen EMONDEL」（デリシャスキッチン エモンデル）にて、夏限定イベント「夏だ！泡だ！サマーナイト」を2026年7月10日（金）～9月25日（金）の期間中、毎週金曜日に開催いたします。

本イベントでは、生ビール、スパークリングワイン、ハイボールの飲み放題と、シェフが手掛けるブッフェ料理の食べ放題を組み合わせ、仕事帰りにも気軽に立ち寄れる“ホテルならではのカジュアルな夜時間”をご提供いたします。

詳細はこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/restaurant/plan/141416/index.html

暑い夏にぴったりのキレのある生ビールや爽やかなスパークリングワインに加え、ハイボールと相性の良いブッフェ料理を豊富に取り揃えております。ホテルレストランならではの落ち着いた空間の中で、同僚やご友人との会食、お仕事帰りのリフレッシュなど、幅広いシーンでご利用いただけます。また、“食べ放題×飲み放題”を気軽に楽しめる価格帯とすることで、ビジネスパーソンを中心に、夏の新たな交流の場としてのご利用を提案いたします。事前予約なしで来店可能なため、思い立ったタイミングで気軽にお立ち寄りいただけます。

「夏だ！泡だ！サマーナイト in エモンデル」概要

【期 間】 2026年7月10日（金）～9月25日（金）の期間中、毎週金曜日

※除外日：8月14日（金）

【時 間】 18:00～21:00 （最終入店 19:30） ※120分制（ドリンクは90分制）

【料 金】 大人（13歳以上）6,000円 ※事前予約なしでもご利用可能です。

※お子様同伴の場合、お子様（4歳～12歳）4,000円、3歳以下 無料

■【メニュー一例】

＜ブッフェコーナー＞

・フライドチキン ・ハーブ薫るフライドポテト ・イカの唐揚げ

・豚ロース串かつ 大黒屋串カツソース ・チキンステーキ 照り焼きスタイル

・ピリ辛ソース焼きそば ニンニク風味 ・カレー風味どて焼き ・チャーハン

・ムール貝のワイン蒸し ・ピッツァ マルゲリータ ・ピッツァ クワトロフォルマッジ

・シーフードグラタン ・グリーンサラダ ・わさび風味 枝豆 ・チェダーチーズスライス

・チェリートマト ・ミックスビーンズ ・ブレッド各種

・パンケーキ ・ヨーグルト ・フルーツグラノラ ・チョコクリスピー

・コーヒー ・紅茶各種

＜フリードリンク内容＞

・生ビール ・スパークリングワイン ・ハイボール

・ワイン（赤・白・ロゼ）・レモンサワー ・焼酎（芋・麦）

・ノンアルコールビールテイスト飲料 ・ソフトドリンク



※写真はイメージです。

※食材の入荷や収穫状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※表示料金はサービス料10％と消費税10％が含まれております。

※営業時間や表記内容など変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※当店では、特に表示のない限り国産米を使用しております。

Delicious Kitchen EMONDEL（エモンデル）

【ご予約・お問い合わせ】

デリシャスキッチン エモンデル

TEL：06-6338-4095（直通／受付時間 10:00～18:00）

新大阪江坂東急REIホテル

所在地：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-6

TEL：06-6338-0109（代表）

ホームページ www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/