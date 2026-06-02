華金の夜は、いつもの仕事帰りを少し特別に。大阪のホテルで金曜日限定の“食べ放題×飲み放題”が楽しめるイベント「夏だ！泡だ！サマーナイト」を開催！

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東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社


新大阪江坂東急REIホテル（大阪府吹田市　御堂筋線江坂駅前　総支配人：茨木暢人）は、ホテル内レストラン（レストラン「Delicious Kitchen EMONDEL」（デリシャスキッチン　エモンデル）にて、夏限定イベント「夏だ！泡だ！サマーナイト」を2026年7月10日（金）～9月25日（金）の期間中、毎週金曜日に開催いたします。


本イベントでは、生ビール、スパークリングワイン、ハイボールの飲み放題と、シェフが手掛けるブッフェ料理の食べ放題を組み合わせ、仕事帰りにも気軽に立ち寄れる“ホテルならではのカジュアルな夜時間”をご提供いたします。


詳細はこちら :
https://www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/restaurant/plan/141416/index.html


暑い夏にぴったりのキレのある生ビールや爽やかなスパークリングワインに加え、ハイボールと相性の良いブッフェ料理を豊富に取り揃えております。ホテルレストランならではの落ち着いた空間の中で、同僚やご友人との会食、お仕事帰りのリフレッシュなど、幅広いシーンでご利用いただけます。また、“食べ放題×飲み放題”を気軽に楽しめる価格帯とすることで、ビジネスパーソンを中心に、夏の新たな交流の場としてのご利用を提案いたします。事前予約なしで来店可能なため、思い立ったタイミングで気軽にお立ち寄りいただけます。



「夏だ！泡だ！サマーナイト in エモンデル」概要

【期　間】　2026年7月10日（金）～9月25日（金）の期間中、毎週金曜日


　　　　　　※除外日：8月14日（金）


【時　間】　18:00～21:00　（最終入店　19:30）　※120分制（ドリンクは90分制）


【料　金】　大人（13歳以上）6,000円　※事前予約なしでもご利用可能です。


　　　　　　※お子様同伴の場合、お子様（4歳～12歳）4,000円、3歳以下　無料　


■【メニュー一例】

＜ブッフェコーナー＞


・フライドチキン　・ハーブ薫るフライドポテト　・イカの唐揚げ


・豚ロース串かつ　大黒屋串カツソース　・チキンステーキ　照り焼きスタイル


・ピリ辛ソース焼きそば　ニンニク風味　・カレー風味どて焼き　・チャーハン


・ムール貝のワイン蒸し　・ピッツァ　マルゲリータ　・ピッツァ　クワトロフォルマッジ


・シーフードグラタン　・グリーンサラダ　・わさび風味　枝豆　・チェダーチーズスライス


・チェリートマト　・ミックスビーンズ　・ブレッド各種


・パンケーキ　・ヨーグルト　・フルーツグラノラ　・チョコクリスピー


・コーヒー　・紅茶各種




＜フリードリンク内容＞


　　・生ビール　・スパークリングワイン　・ハイボール


　　・ワイン（赤・白・ロゼ）・レモンサワー　・焼酎（芋・麦）


　　・ノンアルコールビールテイスト飲料　・ソフトドリンク





※写真はイメージです。


※食材の入荷や収穫状況により、メニューが変更になる場合がございます。


※表示料金はサービス料10％と消費税10％が含まれております。


※営業時間や表記内容など変更になる場合がございます。


※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。


※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。


※当店では、特に表示のない限り国産米を使用しております。





Delicious Kitchen EMONDEL（エモンデル）



【ご予約・お問い合わせ】


デリシャスキッチン　エモンデル


TEL：06-6338-4095（直通／受付時間　10:00～18:00）







新大阪江坂東急REIホテル


所在地：〒564-0051　大阪府吹田市豊津町9-6


TEL：06-6338-0109（代表）


ホームページ　www.tokyuhotels.co.jp/esaka-r/