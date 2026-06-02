岩牡蠣のために造られた専用日本酒と、旬の岩牡蠣のペアリング！｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店では、2026年6月1日(月)より、旬を迎える岩牡蠣と、「刈穂 岩牡蠣専用日本酒 Rock Oyster Lovers 純米酒」を合わせて楽しむ、期間限定のペアリング企画を開始いたします。

“岩ガキ専用日本酒”「Rock Oyster Lovers」とは

今回合わせる「Rock Oyster Lovers」は、岩牡蠣との相性を追求して造られた純米酒です。岩牡蠣を愛する蔵元が、岩牡蠣を扱う飲食店や漁師とも意見を交わしながら仕上げた一本で、“岩ガキ専用日本酒”として知られています。

濃厚な旨みを持つ岩牡蠣に寄り添うよう、すっきりとした飲み口とキレのある後味が特徴。岩牡蠣のクリーミーな味わいを引き立てながら、最後まで重たくなりすぎず楽しめる一杯に仕上がっています。

“牡蠣は冬だけじゃない” 夏に旬を迎える「岩牡蠣」

産卵に備えて栄養を蓄えているため、ミネラルたっぷり栄養満点で、ぷりっとした厚みのある身と、一口では食べきれないほどの食べ応えが特徴です。噛むほどに濃厚な旨みが広がります。

現在入荷している長崎県・五島列島産の岩牡蠣は、引き締まった身とバランスの良い旨みが特徴。島根県隠岐の島海士町産ブランド岩牡蠣『春香』は、クリーミーで濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

提供概要

提供期間：2026年6月1日(月)～同年6月30日(火)

提供商品：

- 長崎県・五島列島産 岩牡蠣 1ピース

- 島根県隠岐の島海士町産 岩牡蠣『春香』 1ピース

- 刈穂 岩ガキ専用日本酒 Rock Oyster Lovers 純米酒 半合

※入荷状況により、産地・金額は変更となる場合がございます。

価格：岩牡蠣2ピース+日本酒 半合 2,500円(税込)

店舗情報

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-3セントピア堺筋本町ビルB1F

アクセス：堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

定休日：不定休

席数：112席

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/15

当店は、堺筋本町駅から徒歩すぐの立地にあり、仕事帰りの一杯からゆっくりとした会食まで、幅広いシーンでご利用いただけます。看板メニューである牡蠣は、その時期に合わせて厳選したものを仕入れ、鮮度を大切に提供しています。さらに、新鮮な海鮮を豪快に盛り付けた刺身料理など、素材の魅力をそのまま楽しめる一皿をご用意しています。店内は、気軽に立ち寄れる雰囲気でありながら、落ち着いて食事を楽しめる空間に。テーブル席を中心に、用途に合わせてご利用いただけます。

濃厚な旨みの牡蠣と、それぞれの味わいを引き立てる日本酒とともに、初夏ならではのペアリングをお楽しみください。

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〈会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928