Asobica、ユーザーの本音を収集・分析できるデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を日本HPが開設したゲーマー向け公式コミュニティ「ゲーミングネーション」に導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、このたび、株式会社 日本HP（本社所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸 伸樹、以下「日本HP」）が運営するゲーマー向け公式コミュニティ「ゲーミングネーション」（ https://gaming-nation.jp.ext.hp.com/ ）に、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入したと発表しました。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景

国内ゲーミングPC市場は年々拡大を続けており、その背景は、コアゲーマーに加え、カジュアルにゲームを楽しむライトユーザー層の伸びが目立っています。ゲーム業界各社がエントリーモデルの拡充やインフルエンサーマーケティングを強化するなか、製品スペックや価格訴求だけでは差別化が困難になりつつあります。

HPは、2026年1月にゲーミングマスターブランドを「HyperX」に統一しました。ゲーミングPC「HyperX OMEN」をはじめとする製品群を展開し、グローバルで高い実績を持つ一方、国内市場におけるシェアのさらなる拡大に取り組んでいます。その中で、日本HPは購買データだけでは把握しきれないユーザーの利用実態や購買の背景にある心理・動機を深く理解し、商品訴求やプロモーション施策に反映させることが有効であると考えました。

そこで、Asobicaは、日本HPが目指す「顧客理解の深化と顧客コミュニケーションの精度向上による認知度向上」を支援するため、ユーザーの本音を収集・分析し事業成果に結びつけるためのデータプラットフォームとして「coorum（コーラム）」を提案しました。

「coorum」を導入いただいた理由

これまで「coorum」を活用したコミュニティ、ゲーミングPCユーザーが自発的に共有するゲーム環境の紹介や製品レビュー、購入の経緯といったリアルな利用体験の声（ゼロパーティーデータ）を通じて、購買データでは見えにくい製品の利用実態や購買動機を解像度高く把握できる点を評価いただいております。

さらに、コミュニティ内のユーザーの声を分析し、ユーザーセグメントごとの態度変容要因を特定したうえで、coorumを活用し商品戦略・価格戦略・プロモーション施策の立案に活かしていける点を評価いただいております。

日本HPは「coorum」がBtoC企業を中心とした多数の大手企業の支援実績に基づくコミュニティ運営ノウハウ、持続的なユーザーとの接点構築を通して事業成果に結びつけることができた実績を評価し、採用が決まりました。

「ゲーミングネーション」について

「ゲーミングネーション」は、日本HPが開設・運営するソーシャルコミュニティです。「ゲーマー、クリエイター、ゲーミングPCユーザーのための安心な交流の場」をコンセプトに、HP製品のユーザーはもちろん、ゲームに興味がある方が気軽に集まり、ゲーミングPCに限らずコンソールやモバイルゲームも含めたゲーム全般の情報を共有・交流できる場所を目指しています。

コミュニティでは、以下のようなコンテンツを展開しています。

- ゲームトークエリア：好きなゲームについてユーザー同士で自由に語り合える場- ゲーミング製品トークエリア：ゲーミングPCをはじめ製品に関する投稿や質問・相談ができる場- みんなのゲーミング環境：自慢のPC・周辺機器・ゲーム部屋を紹介し合える場- クエスト：参加してポイントを獲得できる期間限定の参加型企画

会費は一切かからず、完全無料でご利用いただけます。ゲーミングPCをお持ちでない方も歓迎しています。

※参加条件：13歳以上からとなり、未成年については親権者の同意が必要となります

コミュニティURL： https://gaming-nation.jp.ext.hp.com/(https://gaming-nation.jp.ext.hp.com/)

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】



会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当