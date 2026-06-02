出張撮影のラブグラフ、最大14,000円お得！七五三フォト先行予約キャンペーン開始

株式会社ラブグラフ

出張撮影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」を運営する株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下 純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）は、2026年6月1日(月)より「3大特典付き七五三フォト先行予約キャンペーン」を開始いたしました。

累計撮影件数19万組を超える実績を持つラブグラフは、これまで多くのお子様の成長の節目に寄り添ってまいりました。

本格的なシーズンを前により多くの方に最高の撮影体験をお届けするため、七五三フォトの撮影料金の割引に加え、次回の家族撮影でも使えるクーポンなど、家族の歩みに寄り添い続ける3つの特典をご用意しました。

準備する時間さえも愛おしい思い出になるようラブグラフが心温まる撮影体験をプロデュースいたします。

▪︎3大特典付き七五三フォト先行予約キャンペーンについて

【3大特典サマリー】

１.七五三フォトの撮影料金が最大5,000円お得に！

２.オリジナル撮影小物の半額クーポンをプレゼント

３.次回撮影が6,000円お得になるクーポンをプレゼント

【 先行予約キャンペーン概要】

【先行予約特典１.】撮影が最大5,000円お得

下記のお申し込みボタンより七五三フォトの申し込みを行うと、基本撮影料金より最大5,000円お得に撮影が行えます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17680/table/120_1_2a567599862ee00835c7e37da5e9437a.jpg?v=202606021051 ]

【 キャンペーン注意事項 】

＊2026年12月31日までの七五三撮影にのみご利用いただけます。

＊七五三フォト スタンダードプランまたは着物セットプランにご利用いただけます。

＊すでにお申し込みしている方の場合キャンペーン適用及び変更はできません。

＊他のキャンペーンとは併用できませんのでご注意ください。

＊本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

＊事前に撮影利用申請が必要な場所があります。撮影許可申請は原則ゲスト様ご自身でお願いしております。

＊キャンセル・延期ポリシーはラブグラフ公式サイトよりご確認ください。

＊ラブグラフ経由のお申し込みでご利用可能です。みてね出張カメラマンではご利用いただけません。

スタンダードプランはこちらから :https://lovegraph.me/order/step1?c=WP3AAKTCRRGH着物セットプランはこちらから :https://lovegraph.me/order/step1?c=G7L6PFKP73JL



【先行予約特典２.】七五三オリジナル撮影小物が半額に

撮影当日、ご利用いただけるラブグラフが厳選したおすすめセットのご購入も可能です。

先行予約キャンペーンで撮影予約をすると七五三オリジナル撮影小物各種が半額でお買い求めいただけます。

[ 商品ラインナップ ]

・撮影小物セット（オリジナル絵本・数字バルーン・紙風船・吹き戻し）

・オリジナル千歳飴袋 など

▶︎商品一覧はこちら(https://www.google.com/url?q=https://lgshop.thebase.in/categories/2073305&sa=D&source=docs&ust=1779171437065904&usg=AOvVaw0YB2pgPEHCApPXfTwyxwzG)

※小物を持ち込めない撮影場所もございます。事前にご確認の上、ご購入ください。

※小物が売り切れている場合がございます。予めご了承ください。

※七五三小物半額クーポンの有効期限は2026年11月末までです。

【先行予約特典３.】次回撮影が6,000円お得

七五三という大きな節目をきっかけに、初めて出張撮影を体験される方は少なくありません。ラブグラフでは、その日限りの撮影に留まらず、お子様の誕生日やご親戚との旅行など、日常の中にある「残したい瞬間」に何度でも寄り添いたいと考えています。 再びご家族の大切な日をご一緒させていただけるよう、次回の撮影でご利用いただける6,000円OFFクーポンをご用意いたしました。

※2026年12月末までに撮影が完了した方のみ配布対象です。

※2027年1月末までにご登録いただいたメールアドレスに宛てにお送りいたします。

※クーポンのご利用期限は2027年7月末までとなります。

※利用条件や注意事項はクーポンお届け時のメールをご確認ください

▪︎「撮るなら、いちばん幸せに。」WebCM絶賛公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=snkzXfHwtec ]

▪︎ラブグラフの七五三撮影に関する取り組み

安心・安全な七五三撮影に向け、ラブグラフでは様々な取り組みを行っています。

神社仏閣撮影ガイドラインの制定

出張撮影業界全体でのマナー意識向上に向けた啓蒙活動として、業界大手３社共同で2023年10月に「神社仏閣における撮影ガイドライン」を制定いたしました

マナー意識向上・トラブルの防止に向けた取り組み

・カメラマンに神社仏閣撮影ガイドラインに基づく研修必須化

・七五三認定やお宮参り認定カメラマンに対して、毎年「神社仏閣撮影マナーの研修」を実施

撮影場所との良好な関係構築に向けた取り組み

・所属カメラマンに、撮影場所ごとに異なる費用有無や許可申請フロー、祈祷中の撮影制限をまとめた「撮影時情報リスト」を共有

・出張撮影先への撮影許可申請体制の構築

今後もラブグラフでは、安心・安全な七五三撮影に向けた取り組みを継続してまいります。

Lovegraph(ラブグラフ)（ https://lovegraph.me ）は、「幸せな瞬間を、もっと世界に。」をビジョンに掲げ、家族やカップルのおでかけにプロのカメラマンが同行する出張撮影サービス「Lovegraph」を運営。累計撮影件数は19万組を超え、お誕生日や記念日、七五三やお宮参りなど様々なシーンで日本各地でご利用いただいております。

Lovegraphアカデミー（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております