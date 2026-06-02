SCS評価制度プラットフォーム「スタークエスト」製品発表会を開催

SecureNavi株式会社

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDXするSecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎 友博、以下当社）は、セキュリティ対策評価制度（以下SCS評価制度）プラットフォーム「スタークエスト」の今後の製品戦略および2026年度リリース機能を紹介する事前申込制イベント「スタークエスト 製品発表会」を開催いたします。

製品発表会の申し込みはこちら：https://lp.secure-navi.jp/seminar/260701

本イベントでは、スタークエストが提言する「Continuous Audit」の考え方を軸に、SCS評価制度開始後に企業で求められる運用の変化や、制度対応における実務上の論点を解説します。

また、SCS評価制度プラットフォーム「スタークエスト」を通じて、★取得に向けた制度対応・申請・審査・運用をどのように効率化できるのか、具体的な活用イメージや今後の構想とあわせてご紹介します。

イベント概要

■ タイトル

SCS評価制度プラットフォーム「スタークエスト」 製品発表会

■ 開催日時

2026年7月1日（水）10:00-12:00

■ 開催形式

オンライン開催（事前申込制）

■ 内容

・スタークエストが描く「Continuous Audit」戦略

・SCS評価制度の概要・要点解説

・SCS評価制度プラットフォーム「スタークエスト」の紹介

製品発表会の申し込みはこちら：https://lp.secure-navi.jp/seminar/260701

スタークエストについて

スタークエストは、SCS評価制度における★取得・継続運用に必要な対策実施、書類作成、審査対応までを支援する、制度対応プラットフォームです。

AIによる入力支援や制度要求事項の解説サポートを通じて、制度対応の工数削減と標準化を実現し、専門知識や専門支援がなくても継続的にセキュリティ運用を行える状態を支援します。

公式サービスサイト：https://star-quest.jp/

SecureNavi株式会社について

「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する」をビジョンに掲げ、情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDX・高度化するソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎友博

設立：2020年1月

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ショールームビル4F