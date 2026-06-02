企業の″魅せ方・伝え方″をプロデュースするアングルクリエイト、事業拡大に伴う本格的な採用強化 採用サイト公開

株式会社アングルクリエイト

ビジネスメディア『BUSINESS JOURNAL』をはじめ、成長領域に特化した複数のメディア運営や展示会プロデュース、動画・SNS運用支援などを手がける株式会社アングルクリエイト（本社：東京都港区、代表取締役：飯島 隼人、以下「当社」）は、さらなる事業拡大と組織基盤の強化を見据え、事業内容やカルチャー、働くメンバーのリアルなど、当社に興味を持っていただいた求職者が知りたい情報を網羅した採用サイトを、本日2026年6月1日に公開いたしました。

当社は「企業の"魅せ方・伝え方"をプロデュースする」ことをコンセプトに、BtoB企業のコンテンツマーケティングを支援しています。中心となるのは「イベント（展示会）」「動画」「記事」の3領域。これらに、メディア×SNS×AIのデジタル基盤とリアルな熱量を生み出す「展示会プロデュース」を掛け合わせた、独自のバリューアップ戦略を推進しています。

この度、未来のコアメンバーとなる優秀な人材の採用を本格化するにあたり、求職者の皆様が「知りたい情報が全部わかる」プラットフォームとして本サイトを開設いたしました。

アングルクリエイト 採用サイト

https://anglecreate.co.jp/recruit/(https://anglecreate.co.jp/recruit/)

採用サイト開設の背景と目的

当社は、2025年1月にロケットスターのサーチファンドを通じて『BUSINESS JOURNAL』の事業を承継して以来、次々と新しいチャレンジを続けてきました。2026年3月には映像・動画コンテンツ制作を手がける株式会社ADSよりYouTube動画事業を譲受し、Webメディアの枠を超えた「ビジネス動画メディア」への進化とクライアント向けの動画・SNS運用支援を強化。さらに、企業と顧客のリアルな接点とリード獲得を強力に支援する「展示会プロデュース事業」の規模拡大、AI検索時代を見据えた新サービス「AIOパッケージ」の提供や専門メディアの立ち上げなど、事業の多角化をハイスピードで進めています。

私たちが大切にしているのは、「見方を変えることで、世界を変える」という考え方です。あらゆる物事には多様な見方があり、それを受け手一人ひとりのストーリーと掛け合わせて"切り口"をつくる。そうして企業の魅せ方・伝え方をプロデュースし、新しい出会いのきっかけを生み出すことで、挑戦する企業が勝てる未来をつくっていきます。

現在、当社は「1→10→100」へと飛躍する非常にエキサイティングなフェーズを迎えています。今後さらなる事業拡大を力強く牽引していくためには、多様なバックグラウンドや高い志を持った「仲間」の力が不可欠です。そこで、従来の求人票だけでは伝えきれなかった当社のミッション、事業の全容、そしてフラットで挑戦を歓迎するカルチャーを正しく、オープンにお届けするため、今回のリクルーティングサイト公開にいたりました。

採用サイトの主要コンテンツ

本サイトは、当社に興味を持っていただいた方が、採用選考に進む前に気になる疑問や不安を解消できるよう、情報の透明性と網羅性にこだわって制作しました。

１. 事業内容紹介

『BUSINESS JOURNAL』などのメディアアセットや、ADS社のノウハウを融合した動画事業、AI検索時代に対応する最新のオウンドメディア戦略など、アングルクリエイト独自のビジネスモデルと今後の成長戦略をわかりやすく解説しています。「メディア／展示会／動画／SNS・PR」を事業部制で展開しながら、互いに連携してシナジーを生み出す組織のあり方もお伝えします。

２. 募集職種の詳細情報

メディアプロデューサー、 展示会プロデューサーなど、現在募集している各ポジションの具体的なミッション、業務内容、求める人物像を詳細に記載。当社が求めるのは、リスク・挑戦・成長のプロセスそのものを楽しめる人、何事も自分なりに"面白がって"取り組める人、そして「自分をどう見せるか」よりも「相手をどう魅せるか」を考えられる利他的な人です。「挑戦」を推奨する環境や個人の裁量権の大きさなど、働く上での魅力をお伝えします。

３. 社員インタビュー

最前線で活躍するメンバーのリアルな声を掲載。入社の決め手や仕事のやりがい、事業承継後の組織の変化、フラットでスピーディな意思決定が行われる社風など、「働く環境とカルチャー」をお届けします。全員が"今できること＋20%"の挑戦に向き合い、周囲がそれを支え合う--そんな成長の循環についてもご紹介します。

４. 会社紹介資料

ビジョンやバリューだけでなく、組織体制、働く環境、福利厚生などを1冊にまとめた会社紹介資料を公開。求職者とのミスマッチをなくすためのオープンな情報開示を行っています。

５. 公式YouTubeチャンネルとのコンテンツ連携（今後開設予定）

動画事業の強みを活かし、今後開設を予定している「アングルクリエイト公式YouTubeチャンネル」のコンテンツをいち早く掲載・連動させていく予定です。今後はテキストや画像だけでなく、動画を通じて社内の雰囲気やメンバーの日常、ビジネスの裏側をリアルタイムで発信していきます。

代表取締役 飯島 隼人 コメント

2025年の事業承継、そして2026年の動画事業譲受を経て、アングルクリエイトは今、次のステージへと飛躍する最も面白いフェーズにあります。

私たちが信じているのは、「面白いコンテンツには、企業の"見られ方"と世の中の"見方"を変える力がある」ということです。メディア・動画・AI、そして展示会というリアルな接点までを通じて企業の魅せ方・伝え方をプロデュースし、新しい出会いと挑戦を社会に生み出していきたいと考えています。

そのために必要なのは、自ら打席に立ち、変化を"面白がって"打ち込める『仲間』です。「おもしろきこともなき世をおもしろく」--どんなことも自分なりに面白がり、互いに応援し合いながら挑戦を続けられる。そんな姿勢を私たちは何よりも大切にしています。

今回公開したリクルーティングサイトは、私たちのビジョンやリアルな日常を包み隠さず伝えるために制作しました。ステップを進める前に『知りたい情報がすべてわかる』内容になっています。私たちとともに、オンライン・オフラインの枠を超え、新しい時代のビジネスメディアとコンテンツ、そして企業の成長を多角的に支える未来を創り上げていきたい方からのご応募を、心よりお待ちしています。

株式会社アングルクリエイト 会社概要

アングルクリエイトは、年間2000万PVのWEBビジネスメディア『BUSINESS JOURNAL』をはじめ、成長領域に特化した専門メディアの運営、展示会プロデュース、YouTube・TikTok等の動画・SNS運用支援、AI検索最適化（AIO）支援などを一気通貫で提供する、コンテンツ×テクノロジー企業です。「企業の"魅せ方・伝え方"をプロデュースする」ことをコンセプトに、「メディア×動画×SNS×AI」を軸として、企業の認知獲得からリード創出、ブランド価値向上までを支援しています。

会社名：株式会社アングルクリエイト

代表者：代表取締役 飯島 隼人

所在地：東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル15階

主な事業内容：ビジネスメディア「BUSINESS JOURNAL」の運営、マーケティングソリューション事業（動画・SNS運用支援、オウンドメディア支援、AIO支援、展示会支援 等）

コーポレートサイト：https://anglecreate.co.jp/

リクルーティングサイト：https://anglecreate.co.jp/recruit/



