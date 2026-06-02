世界が認めた伝説のホップ「ソラチエース」を味わう一日！東京駅のSho-chu andoでサッポロビール SORACHI 1984コラボイベントを6月20日(土)開催！

株式会社 サブコンSORACHI 1984×Sho-chu ando

東京ミッドタウン八重洲・ヤエスパブリック内の焼酎バル

『Sho-chu ando（焼酎あんど）』。

2025年9月のオープン以来、「焼酎をもっと自由に、もっと気軽に」をテーマに、

クラフト焼酎や希少な蔵元直送の焼酎を通して「焼酎って楽しい！」という発見を届けています。

普段は焼酎を中心にイベントを開催している当店ですが、今回は店頭でも多くのお客様に愛されている「SORACHI 1984」にフォーカスしたSho-chu ando初となるビールイベントとなります。

< 伝説のホップ「ソラチエース」と料理のペアリングを楽しむ一日限定企画 >

この度、サッポロビール「SORACHI 1984」ブランドとのコラボレーションイベントを、2026年6月20日(土)に開催いたします。

本イベントでは、世界中のクラフトビールシーンで高い評価を受ける伝説のホップ「ソラチエース」を100％使用した「SORACHI 1984」をはじめ、SORACHI 1984を使用したオリジナルカクテルと料理のペアリングコースをご提供。料理4品をコース仕立てで楽しめる、一日限定の特別企画です。

(※本商品ではアメリカ産ソラチエースを多く使用しております。上富良野産ソラチエースは一部使用です。)

1984年、北海道・空知郡上富良野町で誕生したホップ「ソラチエース」は、当時その個性的な香りから国内では広く普及しなかった一方、海外のクラフトビール醸造家たちから高く評価され、世界的に注目を集める存在となりました。

現在は「SORACHI 1984」として復活し、ヒノキやレモングラスを思わせる凛とした香りと爽やかな余韻で、多くのビールファンを魅了しています。

イベント当日は、「SORACHI 1984」のほか、パナシェ、レッドアイ、ソラチラテなどSORACHI 1984を使用したアレンジドリンクも登場。それぞれの個性に合わせ、旬の魚のカルパッチョ、スイートエビチリ ヤムウンセン、プルドポークドッグ、かぼちゃとココナツミルクのぜんざいなど、ジャンルレスなペアリング料理をご用意します。

SORACHI 1984ならではの香りと料理の相性を体感いただけるイベントとなっています。

＜コース内容＞

SORACHI 1984・SORACHIカクテル・ソラチラテ全4種とデザート含むペアリング料理4品のコース提供 4,000円(税込)

●SORACHI 1984 × 旬の魚のカルパッチョ

●SORACHI パナシェ × スイートエビチリ ヤムウンセン

●SORACHI レッドアイ × プルドポークドッグ

●ソラチラテ × かぼちゃとココナッツミルクのぜんざい

SORACHI< イベント概要 >

イベント名：SORACHI DAY

開催日：2026年6月20日(土)

内容：SORACHI 1984・SORACHIカクテル・ソラチラテ全4種＋ペアリング料理

（SORACHI 1984 ブリューイングデザイナーによるトークあり）

料金：4,000円（税込）

定員：各回12名（予約制・4部制）

第一部： 13:00～14:30

第二部： 15:00～16:30

第三部： 17:00～18:30

第四部： 19:00～20:30

< ご予約方法 >

店頭またはお電話にて受付。

※定員に達し次第、受付終了となります。

< 店名に込めた想い >

「Sho-chu ando（焼酎あんど）」の「ando」には、「安堵できる場所」という意味が込められています。

焼酎は本来、香りも味も自由で多彩。

それなのに「クセがあってちょっと難しそう」という固定観念がまだ残っています。

その壁を取り払って、もっとカジュアルに、もっと自分らしく焼酎を楽しんでもらいたい--

そんな想いから、この店は生まれました。

東京ミッドタウン八重洲 2階 ヤエスパブリック内＜Sho-chu ando（焼酎あんど）＞

焼酎初心者にもおすすめの「クラフト焼酎」や、「オリジナル焼酎カクテル」をはじめ、焼酎好きも楽しめる「本格焼酎」まで揃う焼酎バル。



ランチタイムはフリーエリアで出汁の効いたごろごろ具沢山豚汁と塩むすびの定食を。

夜はカウンターでサクッと串揚げと多彩な小皿料理でおもてなし。

気付けば深みにはまる、焼酎沼への入口は楽しい飲み比べセット。

これであなたも、焼酎の虜。



「焼酎って面白い」そんな余韻に浸ってほしい。

誰もがホッと安堵できる、大人のためのSho-chu andoです。

＜Sho-chu ando＞

店 名： Sho-chu ando（焼酎あんど）

住 所： 東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 ヤエスパブリック内

ご 予 約： 03-4400-8093

営 業 時 間： 昼 11:00～15:00

夜 15:00～23:00

W E B： https://shochu-ando.studio.site/

Instagram： https://www.instagram.com/shochu_ando/

＜企業情報＞

会 社 名： 株式会社 サブコン

住 所： 東京都墨田区菊川2-6-16

代表取締役： 野田 洋行

事 業 内 容： 飲食店経営

電 話： 03-6260-6181

問い合わせ： お問い合わせはこちら(https://subcon.tokyo/contact)

W E B： subcon.tokyo(https://subcon.tokyo/)