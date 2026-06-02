韓国を代表する歩きやすいシューズブランド「LeMouton（ルムトン）」、Earth Day Tokyo 2026に初出展

OOZOOTECH Co., Ltd.

韓国を代表する歩きやすいシューズブランド「LeMouton（ルムトン）」は、2026年4月に東京で開催された「Earth Day Tokyo 2026」への出展にあわせ、第3回「ルムトンお散歩会 in 東京」を開催し、盛況のうちに終了いたしました。

イベント当日は、ルムトンのブースに多くの来場者が訪れました。

来場者はルムトンのシューズを実際に手に取り、軽さや柔らかさといったルムトンならではの心地よさを体感するとともに、お散歩会では春の心地よい空気の中、参加者同士で「歩く楽しさ」を共有するひとときを過ごしました。

アースデイ（Earth Day Tokyo 2026） への初出展

毎年4月のアースデイ（Earth Day）にあわせて東京・代々木公園で開催される『アースデイ東京』は、環境・自然・サステナビリティをテーマとした日本最大級の環境イベントです。



ルムトンは今年初めて本イベントに出展し、人にも自然にもやさしい、ブランドならではの価値観を来場者へ発信しました。

イベント期間中、ルムトンのブースではブランドを代表する「Mate（メイト）」「Buddy（バディ）」「Up（アップ）」などの人気モデルを展示しました。



ブーススタッフの案内のもと、来場者は製品を実際に手に取り、ルムトンならではの軽さややわらかな心地よさを体感しました。

環境への配慮を大切にし、人にも自然にもやさしい心地よさを追求するルムトンのブランド哲学は、「Earth Day」の理念とも深く共鳴し、多くの来場者の関心を集めました。

第3回「ルムトンお散歩会 in 東京」を開催

『アースデイ東京』への出展にあわせ、第3回「ルムトンお散歩会 in 東京」を代々木公園で開催しました。ルムトンお散歩会は、参加者の皆さまにルムトンのシューズを履いていただき、一緒に歩きながら、その快適な履き心地を体感・共有していただくイベントです。

ルムトンは、単にシューズを販売するブランドではなく、日常の中で健康的な“ウォーキング文化”を提案しながら、お客様とともに「心地よさ」と「歩く楽しさ」を広げていくことを目指しています。

今回のイベントは、ブランドが大切にする価値観や履き心地を実際に体感していただくとともに、参加者の皆さまと「歩く楽しさ」を共有するために企画しました。

イベント当日は、ルムトンのシューズ試着とプロギング（plogging）を組み合わせたプログラムを実施し、より意義深いイベントとなりました。参加者の皆さまは、ルムトンの定番モデル「Mate（メイト）」を着用し、公園周辺を歩きながら、プロギングやフィルムカメラ撮影など多彩なアクティビティを楽しみ、製品の心地よさを体感しました。

イベントに参加した皆さまは、ルムトンのシューズならではのやわらかな履き心地に感嘆する一方で、初対面同士でありながらも、「歩くこと」という共通の関心を通じて自然と会話が生まれ、ルムトンならではの温かく心地よい雰囲気に包まれました。

今回のイベントは、参加者の皆さまから大きな反響をいただきながら盛況のうちに終了し、現地では次回のお散歩会開催を期待する声も多く寄せられています。

ルムトンならではの快適さ、「H1-TEX(エイチワン・テックス)」と実証されたブランド力

ルムトンは、天然素材であるメリノウールに自社の技術力と30年にわたる織物ノウハウを掛け合わせて開発した特許素材「H1-TEX (エイチワン・テックス)」を採用し、シューズを展開しています。



柔らかく通気性に優れたメリノウールの特長を最大限に引き出すことで、通気性・伸縮性・耐久性・お手入れのしやすさに優れており、やわらかく心地よい履き心地を実現しています。

これらの技術は日本をはじめ、米国や欧州などでグローバル特許を取得しており、その革新性が高く評価されています。



実際に製品を購入し、その心地よさを体感したお客様によるリピート購入や自発的な口コミの広がりにより、「Mate（メイト）」単一モデルで累計販売数171万足を突破しました。累計レビュー数は60万件以上、平均評価4.9（公式オンラインストアおよびスマートストア〈韓国のオンラインショッピングモール〉基準）という実績を記録しています。



さらに、消費者の直接投票によって選出される「ブランド顧客ロイヤルティ大賞」コンフォートシューズ部門において、３年連続（2024～2026年）で1位を獲得し、製品力とブランド価値の高さを裏付けています。

日本のお客様との「歩く楽しさ」を共有する取り組み

日本のオンラインストアではすでに、「軽くて快適」「長時間歩いても疲れにくい」といった好意的なレビューが多数寄せられています。

今回の『アースデイ東京』への出展およびお散歩会の開催は、オンラインだけでは伝えきれないルムトンの心地よさを、日本のお客様に実際に履いて体感していただく貴重な機会となりました。

ルムトン日本担当者コメント

今回の『アースデイ東京』への出展と「ルムトンお散歩会」の開催を通して、ブースへお越しいただいた皆さまや、お散歩会にご参加いただいた皆さまと直接コミュニケーションを取りながら、ルムトンが大切にしている“心地よさ”の価値を共有できたことを大変嬉しく思います。

また、お散歩会では春の代々木公園を一緒に歩きながら、ルムトンが追求する『心地よさ』と『歩く楽しさ』を実際に体感していただける、非常に意義深い時間となりました。

今後もルムトンは、日本のお客様に実際に製品をご体験いただけるオフラインポップアップストアの展開や、『歩く楽しさ』を共有するイベントを継続的に開催し、日本市場におけるブランド価値の向上を目指してまいります。

LeMouton（ルムトン）

ルムトンは、「心地よさ」と「歩く楽しさ」という本質に向き合い、“快適でなければ発売しない”というブランド哲学のもと、

「脱ぎたくないほどの快適さ」を追求しているブランドです。

メリノウールに30年にわたる織技術のノウハウを掛け合わせ、世界初の特許素材「H1-TEX（エイチワンテックス）」を独自開発。

国内のみならず、グローバル市場でもその技術力が高く評価されています。

公式サイト：https://www.lemouton.jp/(https://www.lemouton.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/lemouton_jp/(https://www.instagram.com/lemouton_jp/)