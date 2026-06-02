長野県富士見町で「女性のための在宅ワークスキルアップセミナー業務」を3年連続実施

株式会社イマクリエ

株式会社イマクリエ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木信吾、以下、当社）は、長野県富士見町より、令和6年度から3年連続となる「富士見町女性のための在宅ワークスキルアップセミナー業務」を受託しました。

富士見町では人口減少と就労機会の制約が課題となっており、特に子育て世代の女性から多様な働き方を求める声が上がっていました。当社は「スキル取得」をゴールとせず、その先の「就労」までをセットで提供する独自のデジタル人材育成プログラムを展開。本年度はこれまでの実績を基盤に、さらなる地域雇用の創出と定住促進を加速させます。

■ 3年連続受託の背景：単なる「学び」で終わらせない、高い実効性

前年度は募集定員を上回る応募があり、地域における在宅ワークへの潜在的な関心の高さが浮き彫りとなりました。

また、講座終了後のアンケートでは、就労希望者の約67％が1年以内の早期就労を希望し、そのうち約63％が新たに就労開始、あるいは当社への業務委託登録を完了しました。

■令和8年度 女性のための在宅ワークスキルアップセミナー業務の内容

富士見町在住・在学の女性を対象に、テレワークスキルの習得から就労機会の提供までを一体的に支援します。

（1）テレワークスキルアップセミナー

全6回のカリキュラムを通じて、デジタルスキルの基礎から実務に直結するスキルまでを段階的に習得します。ロールプレイングなどの実践的な演習を取り入れ、業務を想定したスキル習得を行います。



（2）キャリアコンサルティング

テレワークスキルアップセミナー受講者のうち希望者に対して、プロのコンサルタントや現役テレワーカーが、自己PRの作成から求人情報の探し方まで個別にアドバイス。心理的な不安を解消し、最初の一歩を支えます。

（3）就労100％を目指すビジネスマッチング・就業機会の提供

希望者のうち一定のスキル条件を満たした修了者には、当社との業務委託契約を締結し、実際にテレワーカーとして働く機会を提供します。これにより、テレワークで働くことを希望する受講者の就労100％を実現します。

■イマクリエのデジタル人材育成支援サービスの特徴

当社が自治体向けに提供するデジタル人材育成支援サービスは、単なるITスキルの習得に留まらず、地域経済を支える担い手を育成する実践型プログラムです。労働人口の減少という課題に対し、デジタル技術を武器に「場所を問わず活躍できる人材」を地域内に増やすことで、持続可能な就業モデルの定着を目指します。主な特徴は以下の3点です。

1. デジタルワークへの不安を解消する、専門講師陣とキャリアカウンセリング

長年にわたりテレワーカーの採用・育成・伴走支援を行ってきた実績に基づき、デジタルワーク特有の不安や課題に精通しています。

地域住民向けのセミナーやキャリアカウンセリングを通じて、成功事例や実践的なアドバイスを共有し、「自分にもできる」という確かな意識醸成を支援することで、デジタル人材へのスムーズな転換を促します。

2. 「稼ぐ力」を最大化させる、実践的な生成AI活用カリキュラム

次世代のデジタル人材に不可欠なスキルとして、生成AIの活用講座をプログラムの核に据えています。プロンプト技術の習得から、実務を効率化する具体的な活用術、安全に利用するためのリテラシーまでを体系的に網羅。AIを強力な補助ツールとして使いこなすことで、個人の生産性と「稼ぐ力」を飛躍的に高めます。

3. 「実務から逆算」した即戦力育成と、仕事提供による就業体験

スキル学習だけで終わらせず、カリキュラム修了後、さらに、希望者は当社のテレワーカーとして実際の案件を体験できる仕組みを整えており、契約から納品までの一連の業務を通じて 「自分の力で働く」感覚を養い、持続的なキャリア形成を支援します。

また、自治体の希望に応じて、地元企業やハローワークとの連携による就業機会創出にも柔軟に対応します。

■株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共にテレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。

当社の「人材育成プログラム」の最大の特徴は、一過性の仕事紹介に留まらない「持続的なキャリア形成」の独自の仕組みです。

講座受講を経て当社へ登録された方には、実務案件の提供に加え、参加無料のコミュニティ「Skill-UP LAB」を通じた継続的なスキルアップの機会をご用意しています。「仕事」と「学び」の両輪で長期的な成長を支援することで、地方にいながらにしてキャリアを積み重ねられる「持続的な在宅就労」を実現しています。

こうした人材育成の仕組みが高く評価され、内閣府「地方創生テレワークアワード 地方創生担当大臣賞」や「日本HRチャレンジ大賞 人材サービス優秀賞（人材育成部門）」を受賞。子育て、介護、地方創生といった社会課題に対し、テレワークを活用したイノベーションで応え続けています。

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、自治体向け雇用創出支援事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp