【中目黒駅徒歩1分】海外ゲストに選ばれてきたギャラリーホテル「waves nakameguro」が楽天トラベル・じゃらんに初登場

ジーグロウ株式会社

東京・中目黒駅から徒歩1分に位置するギャラリーホテル「waves nakameguro」は、国内最大級の宿泊予約サイト、楽天トラベル・じゃらんでの掲載を開始いたしました。これまで世界各国の旅行者を中心に高い評価をいただいてきた同施設が、国内ホテル予約サイトへの参入により、国内のお客様にもご利用いただきやすくなりました。

スターバックス リザーブ ロースタリー東京や人気ドーナツ店「I'm donut?」、中目黒高架下に立ち並ぶ飲食店など、徒歩圏内に東京屈指のグルメ・カルチャースポットが集まる中目黒。6～8月は周辺エリアでイベントも集中する季節です。駅徒歩1分という立地を活かして、東京の夏を思い切り楽しむ拠点としてご活用ください。

アートに囲まれたラウンジ空間。カウンターとソファが共存する、waves nakameguroの顔

■ 海外ゲストからも、高い評価をいただいております

世界各国の旅行者が訪れるwaves nakameguro。中目黒駅から徒歩1～2分という好立地に加え、近隣の充実した飲食店へのアクセスのしやすさ、清潔感のある館内、そしてポップアートとJapaneseスタイルが融合した洗練された空間が、海外ゲストから繰り返し高く評価されてきました。

国内のお客様にも、同じ空間と同じサービスをそのままご体験いただけます。

waves nakameguro エントランス。和の空気感で迎える入口畳の玄関と和小物で迎えるエントランス

■ 泊まれるアートギャラリー、という空間

ギャラリーのように厳選されたアートがラウンジや客室に飾られ、こだわりのインテリアとともにスタイリッシュな空間をつくり出しています。ラウンジにはカウンターとソファを備え、宿泊者が自由に使えるくつろぎの場として機能。単なる「寝るための宿」を超えた、滞在そのものを楽しむ体験を提供しています。

国内外のアート作品に囲まれたラウンジ空間冬のシーズンにはコタツでくつろぐこともできます

■ 客室 - アートと清潔感の両立

全7室（ダブル3室・ツイン4室）は、それぞれ異なるアート作品が飾られており、同じ部屋は二つとありません。シンプルで機能的な設えながら、壁面のアートが非日常の空気をつくり出しています。

ダブルルームベランダ付 ツインルームラウンジ奥の"chano-ma" 自然光が差し込む静かな空間で、アートとともにくつろぐ

ラウンジ奥に位置する静かなギャラリースペース「chano-ma」。自然光が差し込む落ち着いた空間は、朝食をゆっくり楽しむ宿泊者に人気です。カウンターの賑わいとは対照的な、もう一つの

wavesの顔です。

■夏の東京を、中目黒からー

中目黒は、東京の中でも特異な引力を持つ街です。目黒川沿いの並木道に独自の感性を持つ独立系店舗が並び、個性的な飲食店が点在し、話題のスポットが次々と生まれるこの街は、国内外の“センスある旅行者”を惹きつける場所として定着しています。

世界的な注目を集めるスターバックス リザーブ ロースタリー東京

連日行列の絶えない「I'm donut?」

中目黒高架下の個性豊かな飲食店群など、徒歩圏内だけで東京屈指のグルメ・カルチャーが揃う中目黒。6月から8月にかけては、渋谷・恵比寿・代々木エリアも含め、盆踊り・夏祭り等のイベントが多数開催されます。東京観光の拠点として、これほど密度の高いロケーションはそう多くありません。

waves nakameguroは、それらすべてへ電車1本・徒歩圏内でアクセスできる立地にあります。夜まで思い切り楽しみ、駅から徒歩1分で帰れる。--それがこの立地の魅力です。

【2025年 周辺開催イベント（参考）】 ※2026年の開催詳細は各主催者の発表をご確認ください。

■祐天寺みたま祭り｜7/16（水）～7/18（金） 90周年の節目。駒沢通りにまで及ぶ屋台と伝統的な盆踊り。 📍 祐天寺 境内

■中目黒夏まつり｜8/2（土）・8/3（日） 60周年。初日に阿波おどり、2日目にはよさこい。商店街の限定メニューも充実。 📍 目黒銀座商店街 / 中目黒GT

■中目黒盆踊り大会｜8/30（土）・8/31（日） 目黒川沿いのリバーサイドで開催。DJ盆踊りやキッチンカーなど、お洒落な雰囲気で夏の終わりを飾る。 📍 中目黒フナイリバ

こんな方におすすめ： ・夏のイベントをはしごしたい方 ・終電を気にせず夜まで楽しみたい方 ・都内での気軽な1～2泊をお探しの方 ・カップル・友人とのナイトステイ

■ 中目黒駅前の泊まれる隠れ家「waves nakameguro hanare」

本館に隣接するビル5階には、1室限定の別邸「waves nakameguro hanare」があります。ビル外壁には着物姿の女性と折り鶴を描いた巨大ウォールアートが施されており、街行く人々が思わず足を止める、中目黒のフォトスポットとしても注目を集めています。

※waves内に飾られているアーティストによる作品です。

屋上テラス・フルキッチン・バスタブを備え、中目黒で「暮らすように泊まる」上質な滞在を提供します。

【設備】 ・屋上テラス（ソファセット付き） ・フルキッチン（ガスコンロ・冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器など完備） ・バスタブ付きバスルーム ・ドラム式洗濯機 ・ソファ・ダイニングテーブル ・和アメニティ（急須・茶碗）

hanare外観。着物姿の女性と折り鶴の巨大ウォールアートが目印ソファ・ベッド・キッチンが一体となった広々としたワンルーム空間屋上。青空と中目黒の街並みゆったりとしたバスタブ付きバスルームドラム式洗濯機付き。長期滞在にも対応バルコニーでリラックス

■ 楽天トラベル・じゃらんでの掲載開始

2026年より、従来の予約経路に加え、楽天トラベル・じゃらんからの予約が可能になりました。ポイント利用やキャンペーン活用など、普段お使いの国内予約サイトからそのままご予約いただけます。

「知る人ぞ知る」から「選びやすい」へ。この一歩が、中目黒での新しい滞在体験をより多くのお客様へお届けいたします。

■waves nakameguroが選ばれる3つの理由

・圧倒的な利便性：中目黒駅徒歩1分。主要観光地へ電車1本

・没入型アート体験：全室異なるアートとラウンジ空間

・ローカル東京を満喫：人気スポットがすべて徒歩圏内

■ 施設概要

【waves nakameguro（本館）】

所在地 ：東京都目黒区上目黒3-7-6松村第二ビル3階

アクセス：中目黒駅 徒歩1分

客室数 ：全7室（ダブル3室・ツイン4室）※全室バストイレ共用

最大定員：16名

チェックイン：14:00～20:00（20時以降セルフチェックイン対応）

【waves nakameguro hanare】

所在地 ：東京都目黒区上目黒3-7-8世拡ビル5階

客室数：1室限定

定員：3名

主な設備：屋上テラス・フルキッチン・バスタブ・ドラム式洗濯機

外観 ：巨大ウォールアート（着物・折り鶴モチーフ）

【ご予約・お問い合わせ】

公式サイト ：https://beds24.com/booking2.php?propid=223205&lang=ja(https://beds24.com/booking2.php?propid=223205&lang=ja)

楽天トラベル：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/180690/

じゃらん ：https://www.jalan.net/yad353599/

お問い合わせ：（フロント：03-6303-4220）