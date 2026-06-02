【ブロンコビリー】激辛or旨辛、今年はどっちにチャレンジする？　BRONCO FIRE第2弾　『韓国グルメフェア』を6月23日（火）より開催決定！

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株式会社ブロンコビリー


ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、2026年夏の激辛メニューBRONCO FIRE第2弾として、『韓国グルメフェア』を6月23日（火）から7月20日（月）までの期間限定で開催いたします。


■BRONCO FIRE第2弾！　今回は『韓国グルメフェア』を開催！

　2025年7月、BRONCO FIRE第1弾として、ブロンコビリー史上NO.1の激辛メニューを開発し、全国の店舗にてお客様に挑戦いただきました。2026年、今年のBRONCO FIRE第2弾は人気の韓国グルメをテーマに展開いたします。昨年に匹敵する激辛メニューに加え、今年は旨辛メニューもご用意し、メインメニュー以外にもトッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーで様々なお客様にフェアを楽しんでいただけるよう考案しました。


■激辛or旨辛、辛い料理が好きな人は両方でも！

　激辛メニューとして新登場の「激辛プルダックソースがけ　ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ　～まろやかチーズよいしょ盛り！！～」は、人気NO.1のがんこハンバーグに、ブートジョロキアの刺激が弾ける激辛ソースとプルダック（鶏肉）を絡めた商品です。お好みでまろやかチーズを3杯までかけることができ、辛さを調節することも可能です。こちらのメニューには、付け合わせの白菜キムチも相まって、あまりにも辛く仕上がったため、「辛すぎてごめんなさい」というメニューであることから、美酢（ミチョ）のももフレーバーを使用した「美酢ももラッシー」が付きます。甘くてクリーミーな味は、辛さをやわらげながら、暑い夏にぴったりの爽快感も味わえます。


　「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」は、人気NO.1のがんこハンバーグとブロンコビリーのチキンステーキを使用した店内調理のジューシーなビリチキに、甘辛ヤンミョムチキンのたれを和えた旨辛のコンビメニューです。旨辛ヤンニョム風ビリチキはおつまみとしても注文可能ですので、激辛メニューを注文し、旨辛メニューも同時に楽しむこともできます。


■『韓国グルメフェア』詳細



▲激辛プルダックソースがけ　ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ　～まろやかチーズよいしょ盛り！！～


単品価格：


200g　1,968円（税込 2,164円）


300g　2,473円（税込 2,720円）


　　　　


内容：


がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+美酢ももラッシー



セット価格：


200g　2,828円（税込 3,110円）


300g　3,333円（税込 3,666円）



内容：


がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ＋美酢ももラッシー



※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能





▲「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」


単品価格：


200g　1,968円（税込 2,164円）


300g　2,473円（税込 2,720円）


　　　　


内容：


がんこハンバーグ＋旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個



セット価格：


200g　2,828円（税込 3,110円）


300g　3,333円（税込 3,666円）



内容：


がんこハンバーグ+旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ



※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能





▲「旨辛ヤンニョム風ビリチキ（4個）～白菜生キムチ添え～」


価格：880円（税込 968円）


■トッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーに限定メニュー登場！

【トッピング】



・「鉄板焼き！　ビビンバ風ガーリックライス」


価格：330円（税込 363円）



魚沼産コシヒカリセット、もしくは単品大かまどごはんをご注文が必要です。






【ブロンコビュッフェ】


　お楽しみいただくためには、「食べ放題ブロンコビュッフェ」のご注文が必要です。




・「チョレギサラダ」


ロメインレタス、グリーンリーフをベースに、韓国味付けのりを散らし、もろみ醤油のチョレギドレッシングをかけ、チョレギサラダとして楽しめるサラダです。









・「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」


角切りにした大根に唐辛子と明太子を和え、ポリポリした食感と、ピリ辛で魚介の旨みがクセになるカクテキ風サラダです。






・「ピリ辛もやし」


唐辛子のピリッとした辛味と、ごま油の香ばしさが感じられる味付けのサラダです。






・「もろみ醤油のチョレギドレッシング」


ごま油の香ばしさとニンニクの旨みを効かせ、もろみ醤油の豊潤な香りを加えたチョレギドレッシングです。






【プレミアムドリンクバー】


　お楽しみいただくためには、「プレミアムドリンクバー」、もしくは「プレミアムドリンクバー＆ジェラートバー」のご注文が必要です。



・「美酢ももドリンク」


美酢ももフレーバーを使用したドリンクで、食後にさっぱりと飲むことができる一品です。






『韓国グルメフェア』詳細 :
https://www.bronco.co.jp/20260623_bronco_fire_korean_food_fair


■ステーキハウス ブロンコビリーについて


ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月2日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。



ブロンコビュッフェについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html


ブロンコビリーHP :
https://www.bronco.co.jp/