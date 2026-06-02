【ブロンコビリー】激辛or旨辛、今年はどっちにチャレンジする？ BRONCO FIRE第2弾 『韓国グルメフェア』を6月23日（火）より開催決定！
ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、2026年夏の激辛メニューBRONCO FIRE第2弾として、『韓国グルメフェア』を6月23日（火）から7月20日（月）までの期間限定で開催いたします。
■BRONCO FIRE第2弾！ 今回は『韓国グルメフェア』を開催！
2025年7月、BRONCO FIRE第1弾として、ブロンコビリー史上NO.1の激辛メニューを開発し、全国の店舗にてお客様に挑戦いただきました。2026年、今年のBRONCO FIRE第2弾は人気の韓国グルメをテーマに展開いたします。昨年に匹敵する激辛メニューに加え、今年は旨辛メニューもご用意し、メインメニュー以外にもトッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーで様々なお客様にフェアを楽しんでいただけるよう考案しました。
■激辛or旨辛、辛い料理が好きな人は両方でも！
激辛メニューとして新登場の「激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ ～まろやかチーズよいしょ盛り！！～」は、人気NO.1のがんこハンバーグに、ブートジョロキアの刺激が弾ける激辛ソースとプルダック（鶏肉）を絡めた商品です。お好みでまろやかチーズを3杯までかけることができ、辛さを調節することも可能です。こちらのメニューには、付け合わせの白菜キムチも相まって、あまりにも辛く仕上がったため、「辛すぎてごめんなさい」というメニューであることから、美酢（ミチョ）のももフレーバーを使用した「美酢ももラッシー」が付きます。甘くてクリーミーな味は、辛さをやわらげながら、暑い夏にぴったりの爽快感も味わえます。
「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」は、人気NO.1のがんこハンバーグとブロンコビリーのチキンステーキを使用した店内調理のジューシーなビリチキに、甘辛ヤンミョムチキンのたれを和えた旨辛のコンビメニューです。旨辛ヤンニョム風ビリチキはおつまみとしても注文可能ですので、激辛メニューを注文し、旨辛メニューも同時に楽しむこともできます。
■『韓国グルメフェア』詳細
▲激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ ～まろやかチーズよいしょ盛り！！～
単品価格：
200g 1,968円（税込 2,164円）
300g 2,473円（税込 2,720円）
内容：
がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+美酢ももラッシー
セット価格：
200g 2,828円（税込 3,110円）
300g 3,333円（税込 3,666円）
内容：
がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ＋美酢ももラッシー
※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能
▲「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」
単品価格：
200g 1,968円（税込 2,164円）
300g 2,473円（税込 2,720円）
内容：
がんこハンバーグ＋旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個
セット価格：
200g 2,828円（税込 3,110円）
300g 3,333円（税込 3,666円）
内容：
がんこハンバーグ+旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ
※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能
▲「旨辛ヤンニョム風ビリチキ（4個）～白菜生キムチ添え～」
価格：880円（税込 968円）
■トッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーに限定メニュー登場！
【トッピング】
・「鉄板焼き！ ビビンバ風ガーリックライス」
価格：330円（税込 363円）
魚沼産コシヒカリセット、もしくは単品大かまどごはんをご注文が必要です。
【ブロンコビュッフェ】
お楽しみいただくためには、「食べ放題ブロンコビュッフェ」のご注文が必要です。
・「チョレギサラダ」
ロメインレタス、グリーンリーフをベースに、韓国味付けのりを散らし、もろみ醤油のチョレギドレッシングをかけ、チョレギサラダとして楽しめるサラダです。
・「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」
角切りにした大根に唐辛子と明太子を和え、ポリポリした食感と、ピリ辛で魚介の旨みがクセになるカクテキ風サラダです。
・「ピリ辛もやし」
唐辛子のピリッとした辛味と、ごま油の香ばしさが感じられる味付けのサラダです。
・「もろみ醤油のチョレギドレッシング」
ごま油の香ばしさとニンニクの旨みを効かせ、もろみ醤油の豊潤な香りを加えたチョレギドレッシングです。
【プレミアムドリンクバー】
お楽しみいただくためには、「プレミアムドリンクバー」、もしくは「プレミアムドリンクバー＆ジェラートバー」のご注文が必要です。
・「美酢ももドリンク」
美酢ももフレーバーを使用したドリンクで、食後にさっぱりと飲むことができる一品です。
『韓国グルメフェア』詳細 :
https://www.bronco.co.jp/20260623_bronco_fire_korean_food_fair
■ステーキハウス ブロンコビリーについて
ステーキハウス ブロンコビリー外観
1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月2日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。
ブロンコビュッフェについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html
ブロンコビリーHP :
https://www.bronco.co.jp/