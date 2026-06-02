【ブロンコビリー】激辛or旨辛、今年はどっちにチャレンジする？　BRONCO FIRE第2弾　『韓国グルメフェア』を6月23日（火）より開催決定！

株式会社ブロンコビリー

ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、2026年夏の激辛メニューBRONCO FIRE第2弾として、『韓国グルメフェア』を6月23日（火）から7月20日（月）までの期間限定で開催いたします。

■BRONCO FIRE第2弾！ 今回は『韓国グルメフェア』を開催！

2025年7月、BRONCO FIRE第1弾として、ブロンコビリー史上NO.1の激辛メニューを開発し、全国の店舗にてお客様に挑戦いただきました。2026年、今年のBRONCO FIRE第2弾は人気の韓国グルメをテーマに展開いたします。昨年に匹敵する激辛メニューに加え、今年は旨辛メニューもご用意し、メインメニュー以外にもトッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーで様々なお客様にフェアを楽しんでいただけるよう考案しました。

■激辛or旨辛、辛い料理が好きな人は両方でも！

激辛メニューとして新登場の「激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ ～まろやかチーズよいしょ盛り！！～」は、人気NO.1のがんこハンバーグに、ブートジョロキアの刺激が弾ける激辛ソースとプルダック（鶏肉）を絡めた商品です。お好みでまろやかチーズを3杯までかけることができ、辛さを調節することも可能です。こちらのメニューには、付け合わせの白菜キムチも相まって、あまりにも辛く仕上がったため、「辛すぎてごめんなさい」というメニューであることから、美酢（ミチョ）のももフレーバーを使用した「美酢ももラッシー」が付きます。甘くてクリーミーな味は、辛さをやわらげながら、暑い夏にぴったりの爽快感も味わえます。

「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」は、人気NO.1のがんこハンバーグとブロンコビリーのチキンステーキを使用した店内調理のジューシーなビリチキに、甘辛ヤンミョムチキンのたれを和えた旨辛のコンビメニューです。旨辛ヤンニョム風ビリチキはおつまみとしても注文可能ですので、激辛メニューを注文し、旨辛メニューも同時に楽しむこともできます。

■『韓国グルメフェア』詳細

▲激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ ～まろやかチーズよいしょ盛り！！～

単品価格：

200g 1,968円（税込 2,164円）

300g 2,473円（税込 2,720円）

内容：

がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+美酢ももラッシー

セット価格：

200g 2,828円（税込 3,110円）

300g 3,333円（税込 3,666円）

内容：

がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ＋美酢ももラッシー

※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能

▲「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」

単品価格：

200g 1,968円（税込 2,164円）

300g 2,473円（税込 2,720円）

内容：

がんこハンバーグ＋旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個

セット価格：

200g 2,828円（税込 3,110円）

300g 3,333円（税込 3,666円）

内容：

がんこハンバーグ+旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個+食べ放題ブロンコビュッフェ＋大かまどごはん（またはパン）＋たまごスープ

※300gのセットをご注文の場合、特別に大かまどごはん特盛りサイズが選択可能

▲「旨辛ヤンニョム風ビリチキ（4個）～白菜生キムチ添え～」

価格：880円（税込 968円）

■トッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーに限定メニュー登場！

【トッピング】

・「鉄板焼き！ ビビンバ風ガーリックライス」

価格：330円（税込 363円）

魚沼産コシヒカリセット、もしくは単品大かまどごはんをご注文が必要です。

【ブロンコビュッフェ】

お楽しみいただくためには、「食べ放題ブロンコビュッフェ」のご注文が必要です。

・「チョレギサラダ」

ロメインレタス、グリーンリーフをベースに、韓国味付けのりを散らし、もろみ醤油のチョレギドレッシングをかけ、チョレギサラダとして楽しめるサラダです。

・「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」

角切りにした大根に唐辛子と明太子を和え、ポリポリした食感と、ピリ辛で魚介の旨みがクセになるカクテキ風サラダです。

・「ピリ辛もやし」

唐辛子のピリッとした辛味と、ごま油の香ばしさが感じられる味付けのサラダです。

・「もろみ醤油のチョレギドレッシング」

ごま油の香ばしさとニンニクの旨みを効かせ、もろみ醤油の豊潤な香りを加えたチョレギドレッシングです。

【プレミアムドリンクバー】

お楽しみいただくためには、「プレミアムドリンクバー」、もしくは「プレミアムドリンクバー＆ジェラートバー」のご注文が必要です。

・「美酢ももドリンク」

美酢ももフレーバーを使用したドリンクで、食後にさっぱりと飲むことができる一品です。

『韓国グルメフェア』詳細 :https://www.bronco.co.jp/20260623_bronco_fire_korean_food_fair

■ステーキハウス ブロンコビリーについて

ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年6月2日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。

ブロンコビュッフェについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html

ブロンコビリーHP :https://www.bronco.co.jp/