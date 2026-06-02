【成果報告】メディアリンク、姫路市との「AI医療相談」実証実験にて夜間・休日の医療体制支援への実効性を検証した結果、利用した市民の7割超からシステムの「有用性」を支持する肯定的評価を獲得

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、兵庫県が実施するスタートアップ支援事業「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」において、姫路市と取り組んできた「AIによる医療相談システム」の実証実験の結果をお知らせいたします。

本実証実験の成果概要

2025年12月より開始した本実証実験（※1）では、夜間・休日の小児医療相談における課題解決を目指し、自社開発のAIソリューションを提供。

検証の結果、実証期間中におけるシステムの安定稼働を確認し、夜間・休日の医療体制支援への実効性を検証しました。また、アンケートでは利用した市民の76.3%から「市民の役に立つ」との評価を得るなど、地域医療の持続可能性を高めるための着実な一歩となりました。

（※1）2025年11月6日配信プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000072025.html

実証実験の背景と成果

姫路市の医療現場では、夜間・休日の慢性的な医師・看護師不足に加え、小児科を中心に発生する多量の電話問い合わせがスタッフの大きな負担となっていました。

この課題に対し、本プロジェクトでは電話AIエージェント「DXでんわ」とカスタマーサポートAIエージェント「AIto」を導入。診療と並行して24時間365日の自動応答が可能な体制を構築しました。

【主な検証結果】

■ 業務負担の改善

実証期間中、チャット・ボイスボットによる総検証件数は276件となりました。通常の医療相談窓口とは別の検証環境であるため、地域医療DXの取り組みに一定の理解や関心を示す市民による利用が中心となったものの、夜間・休日におけるAI自動応答システムの安定稼働および応答精度の確認に成功。

将来的な医療従事者の一次対応における負担軽減や、窓口自動化への技術的な有効性を検証する重要な知見を得ることができました。

■利用した市民の76.3%が「市民の役に立つ」と回答

システムを利用した市民へのアンケート（n=76）において、76.3%が「市民の役に立つ」、75.1%が「医療従事者の負担軽減につながる」と回答。本システムの有用性と、夜間・休日の地域医療体制を支えるインフラとしての可能性が高く評価される結果となりました。

【利用者の声（一部抜粋）】

・「夜間、子供の急な発熱で不安な時に、受診すべきか判断できて安心した。」

・「AIからの優しい言葉に気持ちが楽になった。普段は相談しにくい些細な症状も気兼ねなく相談できて本当によかった。」

■ 専門データを活用したAI学習

記録簿 1,500枚をデジタルデータセットとして独自の医療知識基盤（ナレッジベース）を構築。実際の医師や看護師が現場で使用する専門的な表現や言い回しをAIに学習させました。

これにより、汎用的なAIでは困難な「専門性と親しみやすさ」を両立した、実際の医療現場での運用に適した応答精度を確認しています。

今後の展望

今後は、今回の「AI医療相談」で構築したナレッジベースや自動応答の仕組みを活かし、医療領域に留まらず、住民からの多様な問い合わせに対応する他窓口や行政サービスへの展開可能性についても、自治体のニーズに合わせて幅広く視野に入れて検討を進めてまいります。

「DXでんわ」とは

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

「AIto」とは

「AIto」は、カスタマーサポートを自動化するAIエージェントです。メディアリンクが提供する生成AIサービス（チャットボット、FAQ検索システム、メールボット、ボイスボット）を統合し、共通管理化されたナレッジデータベース機能を軸に、あらゆるサポートチャネルでAIが顧客サポートを行います。

※拡大画像はこちら(https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/72025/130/72025-130-a9f1a4d64bc0f68556096edab59f6090-1920x720.png?width=1950&height=1350&quality=85%2C65&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff)

▼カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto」

https://mediatalkgai.studio.site/aito

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング