【関西エリア初出展】第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in京都｜セルフケアブランドhinna

株式会社エル・ローズ

株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）が展開するセルフケアブランド「hinna（ヒンナ）」は、2026年6月12日（金） ～ 13日（土）に京都市勧業館みやこめっせで開催される「第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都」に出展いたします。

オーガニックライフスタイルEXPOとは（公式サイトより）

2016年からスタートしたオーガニックライフスタイルをテーマとしたオーガニックの見本市です。「見て、学んで、美味しくて、お買い物ができる」をテーマに様々なジャンルの企業や団体がブース出展し、情報を発信し、企業同士や消費者との交流を行います。

展示販売や商談会、ビジネスマッチングのほかに、専門ビジネスに関するセミナーを同時に多数開催。企業、消費者、業界関係者全体のコミュニケーションを図ります。

主催者公式サイト：https://ofj.or.jp/lifestyle.html

女性の“ゆらぎ”をひも解く hinnaが、関西圏イベント初出展

女性のカラダとこころの“ゆらぎ”に寄り添うセルフケアブランドhinnaは、シリーズ累計7万枚を突破したhinnaオリジナルのオーガニックコットンシリーズを展示・販売いたします。

展示ブース：ｋ-29

出展者ページ：https://ofj.or.jp/ole-kyoto/2026_k_ole/k-29.html

ご来場いただいた方限定の特別企画

■ノベルティプレゼント

商品を2点以上お買い上げで、オリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

■イベント限定特別価格

会場では、オーガニックコットンのインナー商品をお求めいただけます。

また、一部商品をイベント限定の特別価格にて販売いたします。

■サンプルプレゼント

LINEの友だち追加でサンプルをプレゼントいたします。

※数に限りがございますので予めご了承ください。

地球環境や社会問題に寄り添う「オーガニックコットンシリーズ」

「締め付けからの解放」をテーマに、ゴムは一切不使用でふわんとマシュマロのような肌ざわりを特徴とした「オーガニックコットンシリーズ」。

とろんと柔らかなリブ生地には、生産者とその家族の暮らしにまで目を配るbioRe PROJECTによるオーガニックコットンを使用。身体を気遣いながら、世界のモノにまつわる問題に対しても向き合っていきたいという想いから生まれたシリーズです。

「サステナブル★セレクション2024」にて三つ星、「ソーシャルプロダクツ・アワード2023」にてソーシャルプロダクツ賞を受賞しています。

【プレスリリース】フェムケアブランド「hinna」が「サステナブル★セレクション2024」にて最高賞三つ星を獲得：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000027280.html

つけていることを忘れてしまうほどの、快適感。「ソフトブラ」

商品名：hinna ふわリブ オーガニックコットン ソフトブラ

カラー：キナリ / 杢グレー

サイズ：M / L

一般販売価格：4,280円（税込）

商品ページ：https://www.santelabo.jp/c/brand/hinna/h0290007

締め付けないのに、ほどよくホールド。「ホールドブラ」

商品名：hinna ふわリブ オーガニックコットン ホールドブラ

カラー：キナリ / 杢グレー

サイズ：M / L / LL / 3L

一般販売価格：5,280円～5,780円（税込）

商品ページ：

【M・Lサイズ】https://www.santelabo.jp/c/brand/hinna/h0290063

【LL/3Lサイズ】https://www.santelabo.jp/c/brand/hinna/h0290063-b

究極の”締め付けない下着”。「ふんどしショーツ」

商品名：hinna ふわリブ オーガニックコットン ふんどしショーツ

カラー：キナリ / 杢グレー

サイズ：S‐M / M‐L

一般販売価格：2,420円（税込）

商品ページ：https://www.santelabo.jp/c/brand/hinna/h0290004

イベント概要

名称：第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都

https://ole-kyoto.ofj.or.jp/

会期：2026年6月12日（金）13日（土）／ 2日間開催 10：00 ～ 17：00

会場：京都市勧業館みやこめっせ 第2展示場

https://www.miyakomesse.jp/access/

主催：一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン（OFJ）

入場料：1,000円（税込） ※紹介状持参/事前登録者無料

hinnaとは

ゆらぎ続ける女性のカラダとこころ。締め付ける「あるべき」をほどいて、ただ心地よくいられる時間を。じっと耳を澄ませて、内側に心を向けられる時間を。

hinnaはそんな時間にふわりと寄り添うために生まれたブランドです。幅広い世代の女性の“ゆらぎ”にアプローチし、女性特有のお悩みを解決するセルフケアアイテムを展開しています。

hinnaオンラインストア：https://www.santelabo.jp/f/hinna

hinnaインスタグラム：https://www.instagram.com/hinna_femcare/

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ Eコマース事業部 広報担当

連絡先：ec@elle-rose.co.jp