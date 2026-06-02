碧依さくらの第3弾限定コラボデバイスとして、AMICISから「ゲーミングキーボード」の受注販売を受付開始！

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：ゲームアンドコー、以下「Game & Co.」）が展開する「AMICIS (アミシス)」は、「碧依さくら 限定コラボデバイス」第3弾として、ゲーミングキーボードを2026年6月1日(月)～同年6月30日(火)の期間限定で受注販売いたします。

■技術仕様

特設サイト :https://amicis.jp/pages/works/aoi-sakura

本製品は、碧依さくら本人のこだわりを詰め込んだ本格ゲーミングキーボードです。

描き下ろしイラストや背面ガラスプレートにもこだわりを詰め込み、ファンにとっての特別感と、日常で使いたくなる完成度を両立しました。見た目の魅力だけではなく、毎日のゲームプレイや作業でも心地よく使えるよう、打鍵感や安定性、快適さにもこだわった仕上がりです。

心地よさと反応性を両立した使用感

アルミボディによる重厚感のある筐体と、洗練された打鍵感が特長です。

さらに、長時間の使用でも疲れにくい設計により、ゲームはもちろん、日常使いでも快適に使えます。

キーごとのRGBライティングや専用PBTキーキャップによって、デザイン性と実用性の両方を楽しめる一台になっています。

ハイスペックを支える技術仕様

本製品には磁気スイッチ「Gateron White Max」を搭載しています。

0.08msの低遅延、0.1mm～3.5mmで調整可能なアクチュエーションにより、繊細かつ素早い入力を実現します。

また、最大8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガーに対応し、高速なキー反応が求められるシーンでも高いパフォーマンスを発揮し、分割型ガスケットマウントケースや内部FR4プレートの採用により、耐久性、打鍵音、安定性にも配慮しています。

ご予約はこちら :https://amicis.jp/products/aoisakura-gaming-keyboard

・製品名：碧依さくら × AMICIS ゲーミングキーボード 60HE V2 日本語配列

・販売価格：30,800円(税込)

・予約受付期間：6月1日(月) ～ 6月30日(火)23:59まで

■「碧依さくら」とは

桜の妖精と雪女のハーフ。2024年2月にデビューし、同年９月にVTuberプロダクション「re;BON」を設立。代表として次世代VTuberのプロデュースや運営にも携わっています。

同年12月にはZepp Hanedaにてファーストワンマンライブを開催。Apex Legendsを得意とし、自身が主催する大会「ASGS（AOI SAKURA GACHINKO SERIES）」も開催。

今後はゲームを中心としたストリーマー活動に加えて、音楽活動にも注力し、アーティストとしても活躍の幅を広げていく。

・誕生日：3月27日

・趣味：ゲーム、歌うこと、エゴサーチ

・好きなもの：肉、寿司、甘いもの、歌うこと、FPSゲーム、楽しいこと、さくらのことが好きな人

▼公式URL

・X：https://x.com/sakura_aoi_main

・Instagram：https://www.instagram.com/aoi_sakura.3/

・YouTube：https://www.youtube.com/@aoi_sakura3

・Twitch：https://www.twitch.tv/aoi_sakura3

■「AMICIS（アミシス）」とは

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・X（AMICIS＠クリエイターの秘密工房）：https://x.com/amicis_official/

・公式EC：https://amicis.jp/

■Game & Co. とは

Game & Co.は、事務所や企業の枠を越えてIPを活用し、新たな価値を生み出すIP Platformの中核を担う存在として、次々と新規事業を創出しています。

新作トレーディングカードゲーム『Xross Stars』では、大手esportsチーム「Crazy Raccoon」との共同事業として企画・運営を手がけ、VTuber・ストリーマー・esports選手など多彩なタレントが登場する新たなカルチャーを創出しています。

また、仲間とともに作り上げるMD事業の『AMICIS』では、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場とともに、革新的なプロダクトを生み出しています。

そのほか、esports領域における教育事業や新規ゲーム事業など、幅広い取り組みを推進しています。

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company