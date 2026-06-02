【Tales & Co.×リゾナーレ那須】追加開催が決定！わずか3日で完売した宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』異例の反響につき9月まで期間延長

星野リゾート『消えた高原の魔女』

「アグリツーリズモリゾート」をコンセプトとする「リゾナーレ那須」は、Tales & Co.株式会社と共同で開催する日本初（＊1）の宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』について、好評につき2026年7月1日から9月30日まで期間を延長して開催することを決定しました。本作は、当初予定していた6月の予約枠が販売開始からわずか3日間で完売。急遽追加した予約枠も売り切れとなる大きな反響がありました。この度、開催期間延長にあわせ、お客様からの熱いご要望にお応えしたおひとりさま限定プランを室数・日にち限定で新たに販売開始いたします。

＊1 2026年3月 作家が宿泊施設のためにオリジナルの物語を書き下ろした事例として調査 自社調べ

販売開始わずか3日で60組130名以上の予約！予約枠の拡大後も売り切れとなった背景

2026年6月7日からの開催に向けて販売を開始した『消えた高原の魔女』は、情報公開直後から謎解きファンや新しい旅の体験を求める層の間で話題となり、当初用意していた6月分の予約枠がわずか3日間で完売しました。 これを受け、一人でも多くの方が体験できるように急遽予約枠の拡大を行いましたが、追加枠も異例の大反響を記録し売り切れました。期間延長を希望する声にお応えし、2026年7月1日から9月30日までの3ヶ月間にわたる期間延長を決定いたしました。

組数と日にち限定でおひとりさま限定プランが新たに新登場！

6月の予約販売において、「ひとりでも謎解きに参加したい」「ソロ旅でも体験したい」といったご要望が複数寄せられました。そこで今回の期間延長に合わせ、組数および日にち限定で、待望

のおひとりさま限定のプランを販売します。東京ドーム約3個分の広大な那須の自然に囲まれ、誰にも邪魔されることなく贅沢に物語の世界へ没入できるプランです。

先行体験会に参加した方のコメント

本番の開催に先駆けて実施した先行体験会では、参加者からその圧倒的なスケール感とストーリーの深さについて高い評価をいただきました。実際に体験された方のコメントの一部をご紹介します。

「とっても難しかったけど、解けた時の爽快感がたまらなかったです。」

「謎解きを楽しみつつ、ホテル施設全体がヒントの場所になってるいるので、頭だけじゃなく五感で楽しめた！」

「通常の宿泊だと訪れなかった施設内の場所に、謎解きがきっかけで向かい新しいことに触れる機会となりました。」

宿泊型物語体験『消えた高原の魔女』

本企画は、作家が宿泊施設のためにオリジナルの物語を書き下ろし、宿泊者が物語に散りばめられた謎を解き明かしながら敷地内を巡る、日本初の宿泊型謎解き体験です。 制作陣には、TBS系『佐藤健&千鳥ノブよ! この謎を解いてみろ!』等の謎解きを手掛ける常春氏（トキキル所属）と、ネット小説大賞グランプリ受賞歴のある作家・桜川ヒロ氏（ツクリゴト制作協力）が結集。那須の豊かな自然や風土を織り込んだ本格的な物語を書き下ろしました。敷地内の森や建築すべてが物語の断片となり、その場所に身を置くことでしか得られない圧倒的な没入感を体験できます。

開催時のプレスリリース：https://drive.google.com/file/d/1bGpufchmGzicBWQzkg-P7GeWuK5zuWDr/view?usp=drive_link(https://drive.google.com/file/d/1bGpufchm-Dr/view?usp=drive_link)

物語のあらすじ

宿泊者はチェックイン時に一通の手紙と写真を受け取り、かつてこの地にいたという「魔女」の真相を探る旅へ出かけます。敷地内の森やアクティビティ施設「アグリガーデン」などを巡り、封じ込められた魔女の過去の記憶を辿ります。すべての謎を解き明かした先に現れるのは「時を越えるポスト」。過去の人物へ手紙を投函する参加者の「選択」によって、翌朝客室に届く物語の結末が変化する、これまでにない分岐型の滞在体験です。

「消えた高原の魔女」概要

期間：2026年6月7日～9月30日

対象：宿泊者限定

定員：1組最大4名さま

料金：通常プラン 33,950円～（2名1室利用時 1名あたり、税込）

おひとり謎解きプラン 43,050円～（1名1室利用時、税込）

内容：宿泊＋夕食・朝食（ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」）

散策型謎解き＋小説型ストーリー体験（キット一式含む）＋特典

特設サイト：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/nazotoki/

予約サイト：

・6月開催分 https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000017/0000000263

・7月～9月 延長開催分 https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000017/0000000281

・おひとり謎解きプラン https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000017/0000000282

■Tales & Co.株式会社

物語とクリエイターの可能性をさらに広げるべく、2024年5月にnote株式会社の子会社として設立。クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツの自社制作、外部企業からの企画受託を通じて、出版社・映像会社・配信プラットフォーム・ゲーム制作会社等と連携しながら、物語を多様なかたちで届ける事業を展開しています。登録クリエイターは1,000名を超え、物語投稿サイト TALES（テイルズ）をnote株式会社と共同で運営しています。

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立 ：2024年5月24日 代表取締役社長 ：萩原猛

URL ：https://talesandco.com/

■ 謎解きディレクション：トキキル

服に隠された暗号を解き明かしたもののみが、購入する権利を得ることができる、解けないと買えない、謎解き専門のアパレルブランド。アパレル商品の企画・制作の他、「忘れられない、買い物体験を」を理念に、「話しかけられたら即退店服屋」や「解けないと止まらないバス」など、体験型コンテンツの企画制作・運営を数多く手がける。

■ストーリー制作：ツクリゴト

すべての「創作事（ツクリゴト）」に心を込め、形のあるもの・ないものを問わず、物語の力を社会に届けることを使命とする制作会社。作家・シナリオライターの活動支援および管理、コンテンツ制作・出版などを手がける。本作では、緻密な心理描写と予測不能な展開で定評のある作家・桜川ヒロ氏が、汎用的な謎解きとは一線を画す、リゾナーレ那須の広大な自然や風土を深く織り込んだ物語を書き下ろしました。

リゾナーレ那須広大な森に囲まれる「POKO POKO」

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初（＊2）の「アグリツーリズモリゾート」。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

所在地 ：〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：43室

料金 ：1泊24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、朝食付）

アクセス：【車】東北自動車道那須I.C.より車で約20分

【電車】JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

公式Instagram：@risonarenasu

＊2 2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

■リゾナーレリゾナーレブランドは国内外8施設に展開

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。ブランドコンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす滞在を指す「PLAY HARD」。その土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通し、想像を超えて記憶に残る旅を提案します。2025年12月に開業した「リゾナーレ下関」は、米国ニュース誌『TIME』が選ぶ「World's Greatest Places 2026」に選出されるなど、国際的にも高い評価を獲得しました。2027年には、ブランドとして9施設目となる「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare