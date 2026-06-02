【F ORGANICS／O by F】夏の肌・髪悩みに合わせて選べる3種のサマーキットが登場！人気アイテムを通常価格よりお得にお試しいただけるクリアバッグ付きの数量限定キット＜6月17日(水)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ（東京都千代田区／代表取締役社長 豊山YAMU陽子）が展開する、ウェルネスビューティーブランド「F ORGANICS（エッフェオーガニック）」および、ウェルネスヘアケアブランド「O by F（オーバイエッフェ）」は2026年6月17日(水)より、サマーキットを全国のCosme Kitchen、Biople各店舗およびMASH GO GREEN STOREにて発売いたします。

F ORGANICSから、人気のディープモイスチャー ローション大容量サイズに、シートマスクとクレンジングクリームのミニサイズがセットになった「ディープモイスチャー ローションキット」が登場。

O by Fからは、質感改善*¹を体感できる「コンセントレートヘアマスクキット」と、クールシャンプー＆スキャルプブラシをセットにした「スキャルプクールケアキット」を発売いたします。

お悩みに合わせて選べる3種のサマーキットは、数量限定・特別価格でご用意。

「ディープモイスチャー ローションキット」は約37％、「コンセントレートヘアマスクキット」は約38％、「スキャルプクールケアキット」は約24％の割引に相当し、いずれも通常価格よりお得にお試しいただけます。

さらに、すべてのキットに、ジムやサウナなどでも活躍するロゴ入りのクリアバッグがセットに。水濡れを気にせず、濡れた小物の持ち運びにも便利なアイテムです。

サマーキット ラインアップ

エッフェオーガニック

ディープモイスチャー ローションキット 5,445円(税込)

＜キット内容＞

エッフェオーガニック ディープモイスチャー ローション 200mL

Cosme Kitchenの化粧水部門で11年連続売上No.1*²を誇る、ベストセラーローションの大容量サイズ。

夏の肌にも心地よくなじむ、とろみのあるみずみずしいテクスチャー。紫外線や冷房による乾燥でゆらぎがちな肌に、たっぷりとうるおいを届け、べたつかずしっとりとした肌へ整えます。

エッフェオーガニック ディープモイスチャー シートマスク 1枚

肌に潤いとハリ・ツヤを与える、ブランド独自設計の100％オーガニックコットンシートマスク。

エッフェオーガニック ディープモイスチャー クレンジングクリーム ミニサイズ 30g

優しい肌あたりで潤いを守りながらメイクを落とし、しっとりなめらかな肌触りに整えるクレンジングクリーム。

オーバイエッフェ

コンセントレートヘアマスクキット 4,455円(税込)

＜キット内容＞

オーバイエッフェ コンセントレートヘアマスク 180g （自然由来指数96％ *³）

アルカリ還元イオン水の力を応用し、サロン級の仕上がりを叶える質感改善*¹トリートメント。

髪内部をダメージ補修するCMC類似成分*⁴と、キューティクルの損傷を補ってうねりを防ぐフィトタンパク*⁵を配合。ヘアオイルをなじませたようなツヤ仕上げと柔らかな手触りに。

オーバイエッフェ モイストシャンプー ミニサイズ 50ｍL

傷んだ髪をケアしながら、濃密泡がやさしく包み込むシャンプー。指通りを良くし、頭皮や髪のすみずみまでしっとりなめらかに洗い上げます。

オーバイエッフェ リペアトリートメント ミニサイズ 40g

傷んだ髪1本1本の奥深くまで浸透し、集中補修しながらキューティクルをなめらかに整えるトリートメント。

オーバイエッフェ

スキャルプクールケアキット 5,203円(税込)

＜キット内容＞

オーバイエッフェ スキャルプシャンプー クール 200mL

頭皮を中心によく泡立て、泡パックしてから洗い流すことで、汚れを落としながら頭皮ケア、トリートメントまで叶う冷感3in1シャンプー。

洗っている最中から洗い流しまでひんやり、頭がすっきり軽くなるような冷感が持続し、蒸し暑い夏のバスタイムをリフレッシュタイムにしてくれます。

オーバイエッフェ スキャルプブラシ

アウトバスでもインバスでも使用できる頭皮ケア用ブラシ。シャンプーブラシとしてもご使用いただけます。

*1 髪にうるおいを与えることによる

*2 期間実績：2013年10月～2024年11月自社調べ

*3 ISO16128準拠水を含む

*4 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（毛髪補修、保湿、柔軟）

*5 ゼイン、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コメタンパク、セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク（いずれも毛髪補修）

販売について

■全国発売：2026年6月17日(水) ※WEB STOREは10:00～

Cosme Kitchen、Biople各店舗およびMASH GO GREEN STOREにて全国発売

■販売先

＜Cosme Kitchen店舗＞ https://cosmekitchen.jp/store_list/

＜Biople店舗＞ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx

＜MASH GO GREEN STORE＞https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

F ORGANICSについて

惹きつける、エッフェ。

─ Organic is Sexy ─

ただそこにたたずむだけで惹きつけられる。

凛とした生命力、透明感、多幸感。

心奪われるのは、自然体の中からあふれる、しなやかな美しさ。

自然の恵みを浴びたオーガニック植物の類稀なるパワーと、

独自の先進バイオサイエンスのシナジーで、

ひとりひとりに合った輝きを巡らせる。

触れて、重ねた日々は裏切らない。

肌と心に。

F ORGANICSは、美しさを更新していく。

Organic is Sexy.

＜F ORGANICS 公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/forganics_jp/

＜F ORGANICS 公式 X＞

https://twitter.com/Forganics_JP/

O by Fについて

使うたび、優しくなれる、清らかに戻る。

“0ゼロ”な私を生み、育む



環境によるストレスの影響は肌だけでなく、髪や地肌にまで及ぶといわれています。

乾燥や紫外線によるダメージ、エイジングサインに対して

どういったケアをしていくべきか…。



そこで私たちが辿りついたのが、

「“0”にする」という新しいアプローチ。



まず還元し、 自らを高めていく。

美しく蘇るために。

そして私らしく清らかであり続けるために。



プロユースとして、 そしてホームケアとしても

お使いいただく誰もが負担を感じず“0”感覚へ。

一日の終わりに、

そして、 新たなはじまりに、 “0”の私へ。

＜O by F公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/obyf.jp/