婚姻届にお気に入りの写真を入れられる新仕様に対応！『マイ婚姻届』をさらに使いやすくリニューアル～新サービスリリース記念キャンペーンも実施中～
株式会社サムライソード
コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』に写真が入れられる！
- プロポーズやサプライズ演出に活用したい方に
- 入籍日の記念として、婚姻届を手元に残したい方に
- 世界にひとつだけのオリジナル婚姻届を作りたい方に
- フレームに入れて飾ったりしたい方に
- 推しの写真を入れて、自分らしいデザインを楽しみたい方に
- ペットの写真を入れて、家族の思い出として残したい方に
キャンペーン第7弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」
コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』に写真が入れられる！
コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』は、お気に入りの写真を入れられるように対応し、より使いやすくリニューアルしました。
今回のアップデートにより、思い出の写真やとっておきの一枚を組み合わせて、お二人らしい婚姻届を作成できるようになりました。
コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』
https://mykonin.mynoshigami.net/
■『マイ婚姻届』リニューアルのポイント
お好きなデザイン婚姻届に、家族の思い出の写真を入れられます。
(全面写真)例：全面写真
(コラージュ)例：デザイン婚姻届＋写真
■ こんなシーンにおすすめ- 思い出の写真を使って、ふたりらしい婚姻届を作りたい方に
- プロポーズやサプライズ演出に活用したい方に
- 入籍日の記念として、婚姻届を手元に残したい方に
- 世界にひとつだけのオリジナル婚姻届を作りたい方に
- フレームに入れて飾ったりしたい方に
- 推しの写真を入れて、自分らしいデザインを楽しみたい方に
- ペットの写真を入れて、家族の思い出として残したい方に
お気に入りの写真を入れることで、婚姻届がよりふたりらしさの伝わる一枚に仕上がります。提出用としてはもちろん、入籍日の記念としても残せる婚姻届を手軽に作成できます。
■ 新サービスリリース記念キャンペーン実施中
キャンペーン第7弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」
2026年6月1日（月）10:00 ～ 7月31日（金）23:59まで、「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/7
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/