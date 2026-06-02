婚姻届にお気に入りの写真を入れられる新仕様に対応！『マイ婚姻届』をさらに使いやすくリニューアル～新サービスリリース記念キャンペーンも実施中～

株式会社サムライソードコンビニプリントサービス『マイ婚姻届』に写真が入れられる！

コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』は、お気に入りの写真を入れられるように対応し、より使いやすくリニューアルしました。

今回のアップデートにより、思い出の写真やとっておきの一枚を組み合わせて、お二人らしい婚姻届を作成できるようになりました。

コンビニプリントサービス『マイ婚姻届』

https://mykonin.mynoshigami.net/

■『マイ婚姻届』リニューアルのポイント

お好きなデザイン婚姻届に、家族の思い出の写真を入れられます。

(全面写真)例：全面写真

(コラージュ)例：デザイン婚姻届＋写真

■ こんなシーンにおすすめ

- 思い出の写真を使って、ふたりらしい婚姻届を作りたい方に- プロポーズやサプライズ演出に活用したい方に- 入籍日の記念として、婚姻届を手元に残したい方に- 世界にひとつだけのオリジナル婚姻届を作りたい方に- フレームに入れて飾ったりしたい方に- 推しの写真を入れて、自分らしいデザインを楽しみたい方に- ペットの写真を入れて、家族の思い出として残したい方に

お気に入りの写真を入れることで、婚姻届がよりふたりらしさの伝わる一枚に仕上がります。提出用としてはもちろん、入籍日の記念としても残せる婚姻届を手軽に作成できます。

■ 新サービスリリース記念キャンペーン実施中

キャンペーン第7弾「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」

2026年6月1日（月）10:00 ～ 7月31日（金）23:59まで、「June Bride Season 新サービスリリース記念キャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/7

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/