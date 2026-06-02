Robowareが棚搬送型ロボットのスポットレンタルサービスを開始、繁忙期の出荷処理能力を柔軟に増強可能に

Gaussy株式会社

Gaussy株式会社（東京都港区、代表取締役社長：櫻井進悟）が提供する物流ロボットサービス「Roboware（ロボウェア）」は、棚搬送型ロボットの新サービスとして、繁忙期など一時的な需要増加に応じてロボットの増設を行う「スポットレンタルサービス」を開始しました。

本サービスにより、稼働中の棚搬送型ロボット環境に対して、通常運用を止めることなく必要な期間・必要な台数だけロボットを追加投入することが可能になります。最短1ヶ月・最少1台から利用でき、ピッキング処理能力を波動に合わせて柔軟に増強できます。

1. サービス提供の背景

EC市場の拡大や大型セールイベントの定着により、物流現場では短期間に出荷量が急増する“波動需要”への対応が高いレベルで求められています。ロボットによる自動化でこうした課題に向き合う企業が増加する一方で、通常期の物量に合わせてロボットを導入すると繁忙期に処理能力が不足し、繁忙期に合わせると通常期に遊休ロボットが発生する、という問題があります。そして、そんな課題を抱えている企業も少なくないことがわかりました。

数台から数百台のロボットが同時稼働するGTP（Goods to Person）システムで構築される棚搬送型ロボットは、通常期と繁忙期を見越した固定台数で運用されるケースが一般的です。そのため、ブラックフライデーや年末商戦などの繁忙期には一時的な処理能力不足が発生し、それを補うため人海戦術による対応を余儀なくされるケースもあり、運用上の大きな課題となっていました。

こうした背景を受け、Robowareでは稼働中のGTP環境へ短期間でロボットを追加投入できる「スポットレンタルサービス」の提供を開始しました。全国の複数拠点における棚搬送型ロボットの導入・運用実績と技術ノウハウを活かし、通常稼働を止めることなく迅速にロボットを追加・撤去できる体制を構築しています。

本サービスにより、すでに棚搬送型ロボットを利用中の既存顧客に対して波動対応を支援するだけではなく、これから保管・ピッキング工程の自動化を検討する企業に対し、棚搬送型ロボットを「固定資産化する自動化機器」ではなく「繁忙期に合わせて出荷能力を強化できるGTPシステム」として、柔軟で価値のある自動化の選択肢を提示することが可能になります。

2. スポットレンタルサービスの特長

本サービスは、繁忙期などの特定期間のみロボットを追加投入し、物流現場の処理能力を柔軟に拡張できるサービスです。

1．最短1ヶ月から利用可能

必要な期間だけロボットを追加でき、繁忙期終了後は返却いただきます。過剰設備を抱えることなく、最適な運用を実現します。

2．最少1台から柔軟に追加可能

必要な台数だけ追加可能です。稼働現場の状況や出荷量に応じて柔軟に処理能力を拡張できます。

3．通常稼働を止めずに増設可能

物流現場の通常稼働を停止することなくロボットを追加投入できます。

4．約1ヶ月で増設完了

稼働中のGTP環境に対し、最短1ヶ月でロボットの増設を行います。ブラックフライデーや年末商戦など、急激な物量増加にも迅速に対応できます。

5．Robowareエンジニアによる現地セットアップ

追加導入時の設定はRobowareエンジニアが現地にて対応します。運用現場に負荷をかけることなくスムーズな拡張を実現します。

【ご注意事項】本サービスはロボット在庫状況により提供をお待ちいただく場合がございます。

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Roboware（ロボウェア）について

物流ロボットサービスRobowareは、企業規模や業種を問わず誰もが柔軟に自動化できる世界の実現を目指し、2022年より設計・導入・運用・保守をワンストップで提供してまいりました。複数のロボットメーカーと販売パートナー契約を締び、多様な機種の中から最適なソリューションを提案し課題解決を支援しています。

2025年6月にはベンダーフリーの伴走型支援サービス「Roboware コンシェルジュ」をリリースし、ロボット導入のよろず相談窓口を開設。同年10月にリリースした運用保守委託サービスと合わせ、導入が加速している物流ロボットを安心してお使いいただき、課題解決に役立てるための包括的なサポート体制を強化しています。

【 Roboware公式サイト 】https://roboware.ai/

Gaussy（ガウシー）について

Gaussyは「物流から新しいチャンスを。」というビジョンのもと、倉庫ニーズや荷物量の変化にフレキシブルに対応できる仕組みを構築し、ビジネスに新しい選択肢を提供していきます。誰でも簡単にロボットを使って倉庫運営ができるサブスクリプション型の月額制倉庫ロボットサービスRobowareと、誰でも簡単に倉庫空きスペースを利用できるシェアリング倉庫サービスWareXの２つのサービスを提供しています。

【 Gaussy公式サイト 】 https://www.gaussy.com/(https://www.gaussy.com/)