“これ、本当にトマト！？”話題の「ポマト（ジャガトマ）」が横浜に登場。横浜グリーンファームで見て・食べて・体験する「トマトフェス2026」開催！

株式会社グリーンファーム

株式会社グリーンファームは、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、グリーンファーム金沢本店(https://green-farm.co.jp/)にて、体験型イベント「トマトフェス2026」を開催いたします。

前回多くの来場者で賑わった「いもフェス2026」に続くシリーズ企画として、今回も“食べる・触れる・育てる”をテーマに、珍しい植物展示や参加型コンテンツを通して、トマトの魅力を五感で楽しめる2日間になっています。トマトを“食べる野菜”としてだけでなく、比べる・育てる・驚く・夢中になる！親子連れから家庭菜園ファンまで幅広く楽しめる内容となっています。

※いもフェス2026 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000177479.html

■ “見る・食べる・育てる”体験するトマトの楽しみ方

話題の「ポマト（ジャガトマ）」製作者・新井氏が登場

イベント最大の注目企画は、ユニークな植物づくりで注目を集める新井氏による特別講演、「新井博士のびっくり野菜の世界」 会場では、1990年代から市場でも時折紹介され話題となった「ポマト（ジャガトマ）」をはじめ、ナスとペチュニアを組み合わせた「ナチュニア」など、普段なかなか見ることのできない“キメラ野菜・植物”を展示予定です。植物って、こんなことができるの？」 そんな驚きに出会える、“見るだけでは終わらない”特別企画となっています。

※ポマトは接ぎ木によって育てられた植物であり、遺伝子組み換えではありません。Q. ポマト（ジャガトマ）とは？

トマトとジャガイモを接ぎ木した、珍しい植物です。見た目のインパクトだけでなく、大人も子どもも驚く、“学び”と“発見”のある植物として、自由研究や家庭菜園の題材としても人気があり、近年では“育てて楽しい体験型植物”として再び話題を集めています。

■ あなたの“推しトマト”が見つかる 食べ比べ体験

会場では、味や食感の異なる大玉トマト10種類を食べ比べできる体験コーナーを開催。品種ごとの個性を味わいながら、「こんなに味が違うんだ！」という発見をお楽しみいただけます。

食べ比べとは別に、1種類のトマトを使った「味変体験」も実施。塩によって変化するトマトの味わいを体験できます。同じトマトでも、調味料によって印象が変わる――。

トマト本来の甘みや旨み、酸味の違いをじっくり味わえる、体験型グルメコンテンツです。

■ 家庭菜園がもっと楽しくなる トマト苗植え付け体験＆糖度選手権

イベントでは、初心者向けの「トマト苗植え付け体験」を開催。 さらに、ご自宅で育てたトマトを持参して参加できる「トマト糖度選手権」も実施します。来場者が育てた自慢のトマトを持ち寄り、その場で糖度を計測。“今年いちばん甘いトマト”を決定します。家庭菜園ファン同士が盛り上がる、参加型企画です。 糖度ランキングは会場内でリアルタイム掲示予定です。

■ 夢中になるのは、子どもだけじゃない ミニトマトすくい＆詰め放題

会場では、ミニトマトすくい・ミニトマト詰め放題など、小さなお子さまでも参加できるコンテンツを多数実施。赤いトマトが並ぶ会場には、思わず写真を撮りたくなるスポットも登場します。

■ トマトグルメキッチンカーも登場

イベント期間中は、トマトを使ったオリジナルメニューを提供するキッチンカーも出店予定。トマトの酸味や甘みを活かした限定メニューなど、“新しいトマトの楽しみ方”も味わえます。

■ 開催概要

イベント名：トマトフェス2026

開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）

開催時間：10:00～16:00

開催場所：グリーンファーム金沢本店（横浜市）

主催：株式会社グリーンファーム(https://green-farm.co.jp/)

※駐車場完備

※混雑状況によっては開店時間が早まる場合がございます

※安全管理のため入場制限を行う場合がございます。