ドライヘッドスパ専門店『La HEAD』｜頭の“熱だまり”ケアに着目した夏季限定メニュー「COOL RESET COURSE」を開始

株式会社Karada Works

株式会社Karada Works（東京都新宿区）が運営する、新宿・西新宿エリアのドライヘッドスパ専門店『La HEAD（ラ ヘッド）』は、2026年6月より夏季限定メニュー「COOL RESET COURSE」の提供を開始いたします。

《夏特有の“頭の熱だまり”に着目した新メニュー》

近年は全国的に厳しい暑さが続いており、屋外と冷房環境の温度差や長時間のデスクワークによって、頭部の重だるさや首肩のこわばりを感じる方も少なくありません。



La HEADでは、こうした夏特有のコンディション変化に着目し、頭部にこもりやすい熱感と首肩周辺の緊張をやさしく整える夏季限定メニュー「COOL RESET COURSE」を開発いたしました。



暑さによる不快感や疲労感を和らげながら、思考まで静かにリセットされるような時間をご提供いたします。

《冷感だけでは終わらない、“深く落ち着く感覚”を目指して》

COOL RESET COURSEでは、一時的な爽快感だけを目的とするのではなく、施術後も心身が落ち着きやすい状態へ導くことを目指しています。



施術では、シトラスの香りが広がるスカルプスプレーを頭皮に使用し、首・肩・腕には40種類ものハーブをブレンドしたアロマを配合した冷感クリームを用いてアプローチ。ひんやりとした心地よさと爽やかな香りに包まれながら、La HEAD独自の手技で頭部・首・肩・後頭部まで立体的にケアいたします。



暑さによって乱れやすいコンディションを整えながら、La HEADが大切にしている「思考を休める時間」をサポートします。

《施術後は専用リフレッシュルームで“涼やかな余韻”を》

COOL RESET COURSEでは、施術後にご利用いただける専用のリフレッシュルームをご用意しています。



ドライヤーやヘアアイロン、スタイリング剤などを備えた空間で、身支度を整えながらゆったりと施術後のお時間をお過ごしいただけます。



また施術後には、夏季限定の冷たいハーブティーをご提供。暑さで火照った身体を心地よくクールダウンしながら、施術の余韻をゆっくりとお楽しみいただけます。



施術中だけでなく、ご来店からお帰りまでの流れ全体を心地よく整えることも、La HEADが大切にしている体験価値のひとつです。

《夏の不調に寄り添う、新たなコンディショニング提案》

La HEADでは、単なるリラクゼーションではなく、思考や身体のコンディションを整える時間としての価値を大切にしています。



暑さや気温差による疲労を感じやすい夏だからこそ、自分自身を整える時間の重要性は高まります。



今後もLa HEADでは、季節ごとのコンディション変化に寄り添いながら、施術・空間・サービスを通じて、より質の高い体験価値を提供してまいります。

【店舗情報】

店名：La HEAD（ラ ヘッド）

業種：ドライヘッドスパ専門店

所在地：東京都新宿区西新宿7丁目16-15 第一歯朶ビル4F-C

アクセス：新宿西口駅 徒歩3分／西新宿駅 徒歩7分

代表者：勝又 梓

営業時間：平日11:00～21:00／土曜・祝日10:00～18:00

URL：https://la-head.com

【会社概要】

社名：株式会社Karada Works

代表取締役：岸本 淳史

事業内容：パーソナルジム運営、コンディショニング事業、ヘッドスパ事業

URL：https://karada-works.com