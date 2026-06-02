クロノスケール、専門家の「頭脳」をタクシーメーターのように量り売り。1分単位の自動課金が創る新ビジネスと、次世代の働き方ホワイトペーパーを無料公開

株式会社クロノスケール

株式会社クロノスケール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 久武）は、専門家の知識と時間を1分単位で自動計測・決済し、新たな収益資産へと変換する次世代のビジネスモデルをまとめた最新ホワイトペーパー『時間を新たな収益に変える、次世代プロフェッショナルの働き方』（全28ページ）を本日公開いたしました,。 本レポートでは、最新の市場調査に基づき、専門家が抱える年間約120時間の「見えない労働」を可視化,。タクシーメーターのように、心理的・事務的摩擦をゼロにして「5分・10分のスキマ時間」を直接的な収益に変える、今までにない新しい業務スタイルの確立を提言しています。

■ 『時間を新たな収益に変える、次世代プロフェッショナルの働き方』ホワイトペーパー公開の背景

DXが生んだ「時間の過小評価」 オンライン会議の定着により利便性が向上した一方で、予定外の突発的な相談や会議の延長といった「見えない労働」が専門家の間で常態化しています。提供する専門知識（ナレッジ）に対する正当な対価が得られないこの「時間の過小評価」は、深刻な経営課題となっています。当社は、この未課金労働の実態を定量的に可視化し、解決策を提示することで、専門家の時間価値を最大化すべく本調査レポートを作成いたしました。

『時間を新たな収益に変える、次世代プロフェッショナルの働き方』（全28ページ）

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URL： [https://chronoscale.jp/lp/wp-time-monetization-strategy/(https://chronoscale.jp/lp/wp-time-monetization-strategy/)]

■ ホワイトペーパーの主なハイライト（一部抜粋）

1. 「見えない労働」の発見：年間120時間が眠る“未開拓の収益源”

デジタルトランスフォーメーション（DX）によりオンライン相談が普及した一方で、カレンダーに記録されない突発的な相談や会議の延長といった「見えない労働」が深刻な課題となっています,。 当社が実施した有職者500名への調査では、42.8%の専門家が1日30分以上の予定外の相談に対応していることが判明しました,。これを稼働日で換算すると年間約120時間に達し、経営者クラスでは年間約90万円、自営業者でも約26.4万円規模の、本来得られるべき「未請求資産」が流出しているという驚くべき実態が浮き彫りになりました。

2. 収益化を阻む“15分の壁”（トランザクションコストの逆転現象）

オンライン相談で対価を得ている層はわずか5.4%にとどまり、約8割が無償で対応しています。

その最大の要因は、60.2%が感じる「たった15分の相談に請求書を発行するのは気が引ける」といった心理的ハードルと、少額請求に伴う入金確認などの事務コストが見合わないという「トランザクションコストの逆転現象」にあります。

3.新ビジネスの確立：1分単位の「マイクロ・コンサルティング」という新市場

本ホワイトペーパーでは、この流出している時間を新たなビジネスチャンスとして再定義しています。収益化を阻む最大の要因は、15分程度の少額請求に伴う「心理的ハードル（60.2%）」と「事務コストの逆転現象」にあります,。 この壁をテクノロジーで破壊し、以下のような「今までにないビジネス」の確立を提案します。

■ 本ホワイトペーパーはこんな方におすすめです

「時間を直接的な新しい収益に変える」全く新しい仕事や働き方へ- クライアントからの「ちょっとした無料相談」に悩み、スキマ時間を新たな収益に変えたい士業・コンサルタント・ITエンジニアの方- 少額請求に伴う請求書発行や入金確認の事務コストをゼロにしたいフリーランス・自営業の方- 自身の時間単価を可視化し、データに基づいた精緻なタイムマネジメント・収支管理を行いたい経営層・事業責任者の方

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URL： [https://chronoscale.jp/lp/wp-time-monetization-strategy/(https://chronoscale.jp/lp/wp-time-monetization-strategy/)]

■ ホワイトペーパーの主な構成（全28ページ）

- 「見えない労働」の定量化：実態としてのタイムマネジメント欠如- 構造的メカニズム：トランザクションコストの逆転現象- 機会損失シミュレーション：職種別にみる失われた未請求資産- 戦略的アクション：時間を「消費される資源」から「収益を生む資産」へ- システム導入効果：ビジネスプロセスの最適化と収益最大化へのロードマップ

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【調査概要】

調査テーマ：オンライン会議と「見えない労働」に関する実態調査

調査期間：2026年4月8日 調査対象：全国の23歳～75歳の有職者（正社員、自営業、経営者等）500名 調査手法：インターネットリサーチ

【会社概要】

会社名：株式会社クロノスケール / Chronoscale Inc.

設立日：2025年6月20日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C 代表者：代表取締役 齋藤 久武

ウェブサイト：https://chronoscale.jp/











