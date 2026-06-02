【Pixio】ゲーミング環境を“配線まで”カラフルに。最大16K対応、VESA公式認証取得のDisplayPort 2.1ケーブル「PXD2154」4色で新発売
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、VESA DP54公式認定取得・最大16K対応のDisplayPort2.1ケーブル「PXD2154」の予約販売を2026年6月2日（火）より開始します。発売は2mモデルが6月22日（月）、3mモデルが6月29日（月）を予定しています。
■性能もデザインも、Pixioモニターとトータルで揃うDisplayPort 2.1ケーブル
Pixioのカラーモニターと同色でコーディネートできるDisplayPort 2.1ケーブルを開発しました。
2mモデルはブラック・ブルー・ピンク・ホワイトの4色展開、3mモデルはブラック・ホワイトの2色展開、デスクセットアップのトータルコーディネートが楽しめます。
製品特長＆仕様
共通仕様
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9971/table/1644_1_a71b85e0b673164baa8a783e203d3639.jpg?v=202606020151 ]
※ 実際の対応解像度・リフレッシュレート・色深度・クロマフォーマットは、接続する機器およびディスプレイの仕様、DSCの対応状況や設定によって異なります。
サイズ別仕様
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9971/table/1644_2_3d49573c159f0982d17c577f779d6430.jpg?v=202606020151 ]
使用イメージ
商品情報
〇商品名 ：PXD2154 DisplayPort 2.1ケーブル 54Gbps
〇価格 ：2m：3,164円（税込 3,480円）
：3m：3,618円（税込 3,980円）
〇保証 ：1年
〇販売ECサイト
公式ストア https://pixiogaming.jp/products/pxd21542wh
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3734X47
楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxd2154
Yahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxd2154.html
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧
Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
Pixio公式SNSアカウント
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/pixiojapan
・Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
・Instagram ：https://www.instagram.com/pixiojapan/
・Twitch ：https://www.twitch.tv/pixio_japan
・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するビューティー事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp