「ユニフォーム全員プレゼント＆観戦ペアチケットなどが当たる！サッカー日本代表応援キャンペーン」実施決定！

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）は2026年6月2日（火）から2026年7月6日（月）までの期間、 「ユニフォーム全員プレゼント＆観戦ペアチケットなどが当たる！サッカー日本代表応援キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、新規口座開設と預金残高10万円以上、みずほダイレクトアプリの利用等の条件を満たした方全員に、adidas サッカー日本代表 ユニフォームをプレゼント。さらに、2026年秋に開催予定のサッカー日本代表戦の観戦チケットを、抽せんで合計100組200名さまにプレゼントするほか、日の丸を背負って活躍する堂安 律選手の直筆サイン入りユニフォームが抽せんで1名さまに当たります。

サッカー日本代表は数々の激闘と進化を重ねながら、新たな歴史を築いてきました。2026年、さらなる挑戦に臨む日本代表を、〈みずほ〉はサポーターの皆さまとともに応援してまいります。

■ 「ユニフォーム全員プレゼント＆観戦ペアチケットなどが当たる！サッカー日本代表応援キャンペーン」開催概要

名称： ユニフォーム全員プレゼント＆観戦ペアチケットなどが当たる！サッカー日本代表応援キャンペーン

実施期間：2026年6月2日 火曜日～2026年7月6日 月曜日

対象者：期間中に以下１.２.３.４.のすべての条件を達成されたお客さま

条件：

１.期間中にみずほ銀行の普通預金口座を開設

２.2026年7月16日 木曜日24：00時点で、１.で開設した普通預金口座の残高10万円以上

３.2026年6月2日 火曜日から2026年7月16日木曜日までに指定エントリーフォームよりエントリー

４.2026年6月2日 火曜日から7月16日 木曜日までにみずほダイレクトアプリの利用（※）

※みずほダイレクトアプリの利用とは、みずほダイレクトアプリで残高照会等を行っていただくことを

指します。みずほダイレクトアプリの利用には、みずほダイレクトのご契約・初回登録が必要です。

キャッシュカード認証での利用は対象外です。

特典：

（1）条件を達成したお客さま全員にadidas サッカー日本代表 ユニフォーム

（2）抽せんで100組200名さまに対象試合の観戦チケット

対象試合１：2026年9月24日 木曜日 キリンチャレンジカップ2026 宮城/キューアンドエースタジアム

対象試合２：2026年9月28日 月曜日 キリンチャレンジカップ2026 広島/エディオンピースウィング広島

対象試合３：2026年10月1日 木曜日 キリンカップサッカー2026 神奈川/横浜国際総合競技場

対象試合４：2026年10月5日 月曜日 キリンカップサッカー2026 東京/国立競技場

（3）抽せんで１名さまに堂安 律選手直筆サイン入り adidas サッカー日本代表 ユニフォーム

▼adidas サッカー日本代表 ユニフォーム

キャンペーン詳細・応募条件は、特設サイトをご確認ください。

特設サイト：

https://www.mizuhobank.co.jp/campaign/soccer202606cp/index.html?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=soccer202606cp(https://www.mizuhobank.co.jp/campaign/soccer202606cp/index.html?utm_source=PR&utm_medium=PRrelease&utm_campaign=soccer202606cp)

■欧州のトップリーグで活躍する日本代表！堂安 律選手のインタビューを公開！

＜堂安 律選手(アイントラハト・フランクフルト所属)＞

Q1.今年、プレーのどの部分を最も伸ばしたいですか？

A.技術などでは特にこれといったものはないです。リーダーとしてチームに勝利をもたらすことです。

Q2.今年、最も注目している選手を教えてください。

- クラブ／代表／海外含め、理由も含めて挙げられるとしたら誰ですか？

A.俺、堂安律

■〈みずほ〉とサッカー日本代表の歩み

みずほフィナンシャルグループは日本サッカー協会と2013年にサッカーサポーティングカンパニー契約を締結し、サポートを開始しました。2023年には、新たに「JFAメジャーパートナー」契約を締結し、SAMURAI BLUE（日本代表）、なでしこジャパン（日本女子代表）をはじめ、U-23、U-20、U-17、フットサル、ビーチサッカー等、全ての日本代表を応援しています。

■〈みずほ〉のサッカー日本代表協賛に込めた想い

〈みずほ〉は、お客さまとともに未来に向けて挑んでいく思いを込めて、「ともに挑む。ともに実る。」というパーパスを掲げています。世界の強豪にチーム一丸となって挑むサッカー日本代表の姿は、わたしたち〈みずほ〉のチャレンジ精神と重なり、強い親和性を感じています。これからも〈みずほ〉は、サッカー日本代表とサポーターの皆さんの「青い挑戦」を応援してまいります。

■みずほ銀行について

会社名 株式会社みずほ銀行

代表者 取締役頭取：加藤 勝彦（かとう まさひこ）

発足日 2013年7月1日

本社所在地 〒100-8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）