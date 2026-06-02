【日韓合同ライブサージャリー開催】女性医療クリニックLUNA、韓国・NEOU女性泌尿器科のキム・ジュナム院長を招聘

医療法人LEADING GIRLS

女性医療クリニックLUNAネクストステージ（所在地：神奈川県横浜市中区、院長：中村りょう子）は、2026年4月、韓国の女性泌尿器科における第一人者であるNEOU女性泌尿器科クリニック（大韓民国・ソウル）のキム・ジュナム院長を指導医として招聘し、日韓合同ライブサージャリー（技術講習会）を実施いたしました。

当日は、女性医療LUNAクリニックグループ理事長・関口由紀、同院長・中村りょう子をはじめとする当グループ医師団が参加。国境を越えたエキスパート同士の技術交流により、女性のQOL（生活の質）を支える高度な医療技術の研鑽が行われました。

■ 開催の背景：女性医療のパイオニアとして、最高峰の技術を日本へ

女性のQOL（生活の質）に直結する泌尿器・骨盤底領域の治療において、世界中で急速に進化していますが、日本国内では未だ導入されていない先進的な選択肢が数多く残されています。

日本の女性医療を牽引してきたLUNAグループは、常に最新かつ最適な治療を追求しています。この度、世界的な「技術のボーダレス化」を女性泌尿器科領域でも実現すべく、韓国国内のみならず国外の医師からも厚い信頼を集めるキム・ジュナム医師を招聘。指導医として迎えるキム医師とともに、関口理事長、中村院長らがオペを担当し、日韓の知見を融合させた高度な医療技術の研鑽を図ります。

日韓合同ライブサージャリーの様子

＼キム医師・関口医師・中村医師の対談をYouTubeでも公開／

座学の風景キム先生に質問をする関口医師・中村医師中村りょう子医師オペ風景キム医師・女性医療LUNAクリニック参加者集合写真

韓国と日本の女性医療の違いは？韓国で今流行っている女性医療のトレンドは？など、盛りだくさんの内容でお届けしています。ぜひ、ご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3CDYj5Z7Pw ]

■ 医師プロフィール

講師 キム・ジュナム医師

・NEOU女性泌尿器科クリニック院長

・BNV Biolab キー・ドクター

・大韓美容成形外科学会 正会員

・大韓尿路生殖器感染炎症学会 正会員

・大韓排尿障害失禁学会 正会員

・大韓泌尿器科学会 正会員

コメント

昨年に引き続き、今年も先生方とお二人の理論的背景について議論することができ、大変有意義な時間となりました。韓国で開催した昨年のセミナーとは異なり、今回は日本のLUNAクリニックを直接訪問させていただいたことで、現地の市場により適した、より詳細な議論を行うことができました。

また、先生方だけでなく、共に働くクリニックのスタッフの皆様にも詳しくご説明する機会をいただけたことは、特に価値のあることだったと感じております。この場をお借りして、改めて心より感謝申し上げます。

関口由紀医師

・女性医療クリニックLUNAグループ理事長

・横浜市大学大学院医学部泌尿器病態学 客員教授

・日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医・指導医

・医学博士・経営学博士

コメント

女性医療において世界をリードする韓国の知見を、ライブサージャリーという形で直接学べたことは極めて有意義でした。今回、指導医としてお招きしたキム・ジュナム院長からは、術前の診断から術中の細やかな解剖学的判断に至るまで、多大な示唆をいただきました。

私たちLUNAグループは、常に最新の知見を取り入れ、日本の女性医療をアップデートし続けることを使命としています。国境を越えたエキスパートとの対話によって得られた今回の学びを、日本の患者様へ提供する医療の質向上に直結させていく所存です。

中村りょう子医師

・女性医療クリニックLUNAネクストステージ院長

・日本泌尿器科学会認定専門医

・日本女性骨盤底医学会認定専門医

・国際フェムテック医療美容研究会理事

コメント

今回のライブサージャリーを通して、韓国の先進的な術式のポイントや、機能回復を最大化するための工夫を深く理解することができました。座学での理論と、実践的なアドバイスが合致し、非常に密度の高い技術講習となりました。

医師として、世界基準の視点を取り入れることは、患者様のQOL向上に不可欠です。手技や知見を日々の診療に活かし、人知れず悩まれている女性たちへ、より精度の高い治療を提供してまいります。

■ 医療機関概要

女性医療クリニックLUNAネクストステージ

所在地：〒231-0861 横浜市中区元町1丁目32-1 LIST132ビル3F

診療科目：女性泌尿器科、フェムゾーン医療・美容、女性性機能障害相談

特徴：女性の「キレイ」と「元気」を医療で支える、臨床研究実施クリニック

公式HP：https://www.luna-clinic.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@luna_clinic_ch/featured

公式Instagram：https://www.instagram.com/luna_clinic/



【本件に関するお問い合わせ先】

女性医療クリニックLUNA

広報担当：武田 / 橋本唯

TEL：045-662-0618

Email：luna.takeda.hiroko@gmail.com

※本リリースは情報提供を目的としており、治療効果を保証するものではありません。

※治療には適応があります。医師の診察のうえ判断します。

※症状や治療内容により、保険診療／自由診療の取り扱いが異なる場合があります。