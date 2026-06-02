「カーボンクレジット市場 カオスマップ 2026」を公開

Carbon EX株式会社

アスエネグループにおいて、Carbon EXとともにカーボンクレジット領域でサービス提供を行っている株式会社exroad（エクスロード、本社：東京都港区、代表者：木村 圭佑）は、国内市場を中心に国内外の主要な関連プレイヤーをマッピングした最新版の「カーボンクレジット市場 カオスマップ 2026」を公開しました。本マップは、exroadが日頃から構築している幅広い情報網と独自の知見をもとに、2024年度より作成を開始したマップを最新版へとアップデートしています。市場理解・戦略立案・社内検討の参考資料として活用可能です。

カオスマップ公開の背景

政府が進める成長志向型カーボンプライシング構想やGX推進法に基づく「GX-ETS」の本格運用開始などに伴い、国内カーボンクレジット市場は急速に拡大しています。市場への新規参入やクレジットの調達・創出を検討する企業が増加する一方、国内の主要プレイヤーや海外企業・団体を含め、各企業が新たな取り組みを開始しており、市場の全体像を正確に把握することが困難となっています。

このような背景を受けexroadは、カーボンプライシング領域専門データベースの運営で培った知見を活かし、市場の複雑性を解消して企業の脱炭素への取り組みを推進するため、本カオスマップを作成しました。

カオスマップの概要

本カオスマップは、国内外の主要なプレイヤーを「Supply side（供給側）」と「Demand side（需要側）」、および市場インフラやガバナンスを支える共通領域に分類しています。

1. Supply side（供給側）

再エネ・省エネ、森林、農業・畜産、バイオ炭、ブルーカーボンなど方法論別に創出プレイヤーを分類しています。さらに、創出支援やMRV（計測・報告・検証）技術を持つ企業も体系的に整理しています。

2. Demand side（需要側）

自社活用に加え、オフセットサービスの提供やファンド出資など、クレジットの活用または購入する多種多様な業界のプレイヤーをマッピングしています。

3. 共通領域・インフラ

パリ協定第6条関連の組織やガバナンス機関、第三者検証機関、認証機関・レジストリ、取引所・マーケットプレイス、情報プラットフォーム、調査・コンサルティングなど、市場の信頼性を担保する機関を網羅しています。

カオスマップ無料ダウンロード

本マップは無料でダウンロード可能です。市場理解や戦略立案の参考資料として活用できます。

カーボンクレジット市場カオスマップ2026無料ダウンロードはこちら(https://app.exroad.jp/ja/download/data/?id=748)

なお、本カオスマップを引用・転載する際は、以下の2点を明記・掲載していただきますようお願い申し上げます。

- 出典元の明記：出典として「カーボンクレジット市場カオスマップ 2026年版（exroad調べ）」とご記載ください。- exroadホームページの該当記事へのリンクをあわせて掲載してください。記事URL：https://www.exroad.jp/news/856※ロゴ・企業名の掲載について本カオスマップのロゴ掲載に仕様上問題がある場合、早急に対応致しますので、誠にお手数ではございますが、「info@exroad.jp」までご連絡ください。「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp