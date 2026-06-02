クリニックHPは Googleマップで89%独占、しかし「美容」「おすすめ」「院名」検索では脱落【クリニック集客の設計図】

株式会社SUTEKi

クリニック集客支援サービス「クリニック集客の設計図」（運営：株式会社SUTEKi、栃木県宇都宮市）は、シリーズ第2弾として全国20都市、10診療科のクリニック検索結果におけるローカルSEO占有率を独自調査しました。SerpAPI で計2,900回のGoogle検索結果を分析した結果、Googleマップ3枠（ローカルパック）は89.2%を個人クリニックが占有している一方で、美容診療科ではマップ3枠の18.9%を大手チェーンが独占、「○○科 おすすめ」検索ではポータルサイトの占有率が30.8%まで上昇、さらに第1弾の調査対象だった300院を院名で検索しても25.7%（4院に1院）は自院HPがTOP10圏外という結果が判明しました。あわせて、SEO・MEO・HP制作・医療広告ガイドライン対応など院長向けの体系的ガイド10記事を https://clinic.s-suteki.co.jp/guides/ で無償公開しています。

【第1層】Googleマップ3枠は個人クリニックが強い

地域名 + 診療科で検索した際に表示される「ローカルパック」3枠は、依然として個人クリニックが優位な領域でした。

ローカルパック占有率（n=1,746、20都市×10診療科×3回測定）

・個人クリニック：89.2%

・ポータルサイト：2.2%

・病院・医療法人：1.4%

・大手チェーン：0.7%

・その他（医師会・行政等）：6.5%

→ 患者がスマホで「○○ 内科」と検索した時、地図上に出てくる3院はほぼすべて地域の個人クリニックです。

【第2層】美容診療科では大手チェーンが上位を独占

美容皮膚科・美容外科・AGA・ED治療・不妊治療の5診療科を別軸で調査したところ、状況は一変しました。

美容5診療科のローカルパック（n=795、20都市×5科×3回）

・大手チェーン：18.9%（一般10科の27倍）

・個人クリニック：74.0%

・病院：0.4%

・ポータル：0%

美容診療科別のオーガニックTOP10における大手チェーン占有率

・AGA：26.3%（最も高い）

・美容外科：20.6%

・ED治療：14.9%

・美容皮膚科：6.7%

・不妊治療：0.0%

→ AGAクリニックを探すユーザーの4人に1人が見るTOP10結果は大手チェーンの院である計算になります。

【第3層】「おすすめ」を付けるとポータル占有率が倍増

「東京 内科」のような一般検索と、「東京 内科 おすすめ」のような意図検索の結果を比較すると、明確な差が出ました。

一般検索（n=5,370）vs 「おすすめ」追加（n=1,834）

・個人クリニック：74.8% → 66.4%

・ポータルサイト：16.0% → 30.8%

・病院：8.8% → 2.6%

・大手チェーン：0.4% → 0.3%

→ 患者が「おすすめ」「ランキング」などを付けて検索すると、ポータルサイト（Caloo/EPARK/doctorsfile等）の占有率がほぼ倍増し、個人クリニックHPを直接見る機会が減る構造が明らかになりました。

【第4層】院名で検索しても、自院HPに辿り着けない

第1弾調査（CWV300院調査）で抽出した全国300院について、院名そのもので指名検索した結果も測定しました。

第1弾300院 指名検索結果（n=300、各院名 + 都道府県名で検索）

・自院HPがTOP1表示：60.0%（180院）

・自院HPがTOP3以内：69.3%

・自院HPがTOP10内：74.3%

・自院HPがTOP10圏外：25.7%（77院 ＝ 4院に1院）

・TOP1がポータルサイトだった院：13.7%（41院）

→ 患者が院名をきちんと覚えて検索しても、約4院に1院は自院HPがGoogle検索結果10位以内に表示されない状況です。さらに41院では、ポータルサイト（Caloo/EPARK/doctorsfile等）が自院HPより先に表示されており、患者が自院HPに到達する前にポータル経由のフローに誘導されるケースが多く存在します。

想定逆の発見：地方主要都市の方がポータル占有率が高い

・大都市11都市（東京・大阪・横浜等）オーガニックTOP10：ポータル 13.0% / 個人 78.0%

・地方主要都市9都市（仙台・広島・神戸等）：ポータル 20.4% / 個人 70.0%

→ 「地方の方が個人院が強い」という直感と逆の結果。地方では医師会公式サイトや行政の医療情報ポータル、地域密着型まとめサイトが上位を取りやすい傾向にあります。

背景：いま医療検索の「発見可能性」が問題になる理由

近年、患者の受診行動は「症状を検索 → 候補をリストアップ → 比較 → 予約」と段階的に進みます。各段階で患者が触れる画面は異なります。

・症状検索（一般）：個人クリニックHPが上位に表示されやすい（個人 74.8%）

・「おすすめ」検索（消費者）：ポータルサイトに誘導される構造（ポータル 30.8%）

・美容診療検索：大手チェーンが上位独占（AGA 26.3%、美容外科 20.6%）

・指名検索（院名）：4院に1院は自院HPが圏外（25.7%）

ローカルSEOで「強い」と言える状態は、この4種類すべての検索パターンで上位に表示される状態です。しかし本調査の結果、特定の領域では個人クリニックHPが上位から脱落していることが浮き彫りになりました。

特に院名検索でTOP10圏外、もしくはポータルがTOP1を取っている状況は、Caloo・EPARK・doctorsfile等のポータルサイト経由のアクセスとなり、患者と直接の関係を築きにくい状況を意味します。

解決策：体系的ガイド10記事を無償公開

本調査と合わせて、クリニック院長向けの体系的SEO・MEOガイド10記事を https://clinic.s-suteki.co.jp/guides/ で無償公開しています。

カテゴリ：

・SEO：クリニックSEO完全ガイド／キーワード設計はじめの3手／SEO vs 広告

・MEO（ローカル）：GBP編集 院長の最初の6手順／クリニックの口コミを増やす 12の方法／クリニックMEO完全ガイド

・HP制作：HP制作で失敗を避ける10の判断軸／違反リスクのない症状ページの書き方

・医療広告規制：医療広告ガイドライン違反8類型

・KPI設計：数字で見るクリニック集客の設計図

院名検索や指名検索でポータルに上位を取られている院は、特に「GBP編集 院長の最初の6手順」と「クリニックの口コミを増やす 12の方法」が役立ちます。GBPの最適化と口コミ獲得を進めることで、自院ブランドの検索可視性を改善できます。

調査概要

調査主体：株式会社SUTEKi「クリニック集客の設計図」事業部

調査日：2026年5月19日

測定ツール：SerpAPI（Google検索結果の自動取得サービス、Developerプラン契約）

測定回数：計2,900回（A本体600 + A1美容系300 + A2おすすめ200 + C指名検索300 + Bロングテール1,500）

A 一般10診療科調査：全国20都市 × 10診療科 = 200クエリ × 3回測定 = 600 call

対象地域20都市：札幌・函館・仙台・宇都宮・さいたま・千葉・東京・横浜・新潟・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・熊本・那覇

対象10診療科（一般）：内科・小児科・皮膚科・整形外科・耳鼻いんこう科・眼科・産婦人科・心療内科・精神科・形成外科

A1 美容系5診療科：20都市 × 美容皮膚科・美容外科・AGA・ED治療・不妊治療 × 3回 = 300 call

A2 「おすすめ」検索：20都市 × 10診療科 × 1回 = 200 call

C 第1弾300院指名検索：第1弾CWV調査で抽出された300院について、院名＋都道府県名で指名検索 = 300 call

分類軸：

１. 大手チェーン（湘南美容・TCB・AGAスキン等の院名・ドメインキーワード）

２. ポータル（Caloo/EPARK/doctorsfile等の医療検索ポータル＋医師会公式＋政府医療情報ポータル）

３. 個人クリニック

４. 病院（医療法人・大学病院等）

データ提供：詳細な集計表・地域別・診療科別データは取材時にメディア様向けに別途ご提供いたします。

注記：本調査は公開情報（Google検索結果）の自動測定に基づくものであり、各院の医療品質・運営方針を評価するものではありません。特定院名は公表していません。

【株式会社SUTEKi「クリニック集客の設計図」について】

クリニック集客に特化したSEO支援サービス。医療SEOメディア運営の実務10年以上の知見をもとに、地域クリニックの「検索で選ばれ続ける」HPと記事、Googleマップ運用を伴走します。

会社名：株式会社SUTEKi

所在地：栃木県宇都宮市大通り2-1-6 宇都宮サテライトビル 6F-A

代表者：代表取締役 田中 伸欣

事業：クリニックSEO支援・集患コンサルティング

URL（公式）：https://s-suteki.co.jp/

URL（クリニック集客の設計図）：https://clinic.s-suteki.co.jp/

体系ガイド10記事：https://clinic.s-suteki.co.jp/guides/

お問い合わせ：info@s-suteki.co.jp