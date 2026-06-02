結婚式場で憧れのプリンセス＆プリンスになれちゃう？！埼玉・川口で『七五三衣裳展示会』を開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：和田浩明）が運営するKIDS PHOTO STUDIO BEBE（キッズフォトスタジオべべ、以下 BEBE）は、『七五三衣裳展示会』を2026年6月27日(土)・28日(日)に開催いたします。

会場はなんと、実際の撮影場所でもある結婚式場！広々とした披露宴会場で、撮影当日をイメージしながら衣裳をお選びいただけます。お子様が嬉しいお菓子の詰め合わせや、お得な成約特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会に大満足の一着を見つけてみてください。

予約：https://www.kidsphoto-bebe.com/event/

※ご来場いただくにはご予約が必要となります。

秋の七五三シーズンを迎えると、写真スタジオは混雑し、お目当ての衣裳にはすでに予約が入ってしまっていることもあります。安心してお子様のハレの日をお祝いできるよう、人気の衣裳もまだまだご予約可能なこの時期に『七五三衣裳展示会』を開催いたします！会場には、着物・袴・ドレス・タキシードなど100着以上の心ときめく衣裳が勢ぞろい！実際に試着をしながら、お気に入りの一着をお選びいただけます。

近年、くすみカラーやニュアンスカラーといった“今っぽい”衣裳が人気を集めている一方で、トレンド感と伝統美を組み合わせた“レトロモダン”なスタイルも注目されています。そんな人気の衣裳を豊富に取り揃え、バッグや髪飾りなどの小物もご用意しておりますので、本展示会だけで理想のトータルコーディネートが叶います。七五三プランのほか、お宮参りやバースデーフォトなど、お子様の成長をお祝いするプランもご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。

選べる七五三プラン

＜Aプラン＞

和装２ポーズ＋洋装2ポーズ（六切り・4面台紙付）

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \40,040（税込）

＜Bプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ８カット（3面台紙）

＋セレクトデータ

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \71,500（税込）

＜Cプラン＞

和装＋洋装 お好きなポーズ12カット (デザインアルバム6ページ）

＋全データ

＋ミニアルバム（お好きなポーズ10カット）or 2面台紙

※着付け・ヘアメイクが含まれます。

価格 \107,250（税込）

その他プラン

＜パパ・ママ着物プラン＞

お子様とご一緒にご利用ください♪

パパ着付け \6,600（税込）

ママ着付け \8,800（税込）

※お衣裳代無料

※お出かけ（2泊3日）をご希望の方は、追加料金がかかります。

※サイズには限りがございます。また、妊娠中の方はお受けいたしかねます。

＜お宮参りフォトプラン＞

祝着・ベビードレスでの撮影

1ポーズ \14,300（税込）～

※お衣裳代無料

※そのままお参りもできます！

＜バースデイ・入園入学・卒園プラン＞

お子様の様々なシーンの撮影に♪

1ポーズ \14,300（税込）～

※北浦和スタジオのみのご案内となります。

※お衣裳はお持ち込みとなります。

『七五三衣裳展示会』 詳細

開催日：2026年6月27日(土)・28日(日)

開場時間：１.10:00 / ２.11:30 / ３.13:00 / ４.14:30 / ５.16:00

会場：【結婚式場】ベルヴィ武蔵野

住所：埼玉県川口市小谷場38

アクセス：JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和駅」東口より徒歩約10分 /

東京外環道 外観浦和ICより車で約5分 ※無料駐車場完備

予約：https://www.kidsphoto-bebe.com/event/

※完全予約制です。

ホームページ：https://www.kidsphoto-bebe.com/

問合せ：048-827-7557 BEBE事務局

◆来場特典

お菓子詰め合わせ

※お菓子詰め合わせはお子様お一人につきおひとつプレゼントとなります。

◆成約特典

お子様のお写真１ポーズ分プレゼント！

※対象のお子様お一人につき1ポーズ分プレゼントとなります。

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

KIDS PHOTO STUDIO BEBE（キッズフォトスタジオべべ）とは：

七五三・初宮参り・お食い初めなどお子様のハレの日を、冠婚の実績が豊富なアルファクラブ武蔵野だからこそ成し得たハイクオリティーな衣裳・撮影で記録に残すお手伝いをいたします。

https://www.kidsphoto-bebe.com/

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/