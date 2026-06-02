画材ブランド「コピック」から新製品「コピック マルチライナープラス」発売。定番8色＋限定色の色展開とリフィル式への進化で、より使いやすいドローイングペンに。

株式会社トゥーマーカープロダクツ

世界70以上の国と地域で販売されている画材ブランド「コピック」を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、2026年7月中旬より、新製品「コピック マルチライナープラス」の販売を開始することをお知らせします。

30年以上愛用されてきたドローイングペンに新シリーズが登場

新製品「コピック マルチライナープラス」

「コピック マルチライナープラス」は、耐水性・耐アルコール性の水性顔料インクのドローイングペンです。アートワーク、イラスト、テキスト、手帳、ハンドレタリングなど、あらゆる描画シーンにお使いいただける豊富な線幅とカラーラインナップを揃えました。

新製品の企画にあたり、従来製品「コピック マルチライナー」をご愛用いただいているユーザーの方々にヒアリングを実施し、いただいたご意見やご要望をもとに、ペン先の耐久性や色味、インク性能を見直しました。

「コピック マルチライナー」を長くご愛用いただいている方にも、初めてお使いいただける方にも使いやすい、よりよいものを目指し、製品名に「プラス」と名を加えました。

世代を超えてご愛用いただける製品になれるように、プロダクトチーム一丸となって心をこめて丁寧に取り組みました。日々の何気ないシーンの中で、自然と手に取っていただける一本となることを願っています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=99HHbZd5szw ]

インクのカートリッジ交換とペン先交換が可能に

従来製品との大きな違いとして、インクのカートリッジ交換と、ペン先の交換が可能になりました。

全色、全線幅それぞれでインクのカートリッジと交換用のペン先を用意しております。インク切れやペン先の摩耗が気になった際に、本体を使い捨てせずにくり返しご愛用いただけます。

コピック マルチライナープラスの特長

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uIXSCtEwGUA ]インクカートリッジの交換が可能

限定色を含む全色で別売りのインクカートリッジを用意しています。インクが切れても本体を使い捨てせず、くり返しお使いいただけます。

ペン先交換でくり返し使える

マルチライナープラスは、全種の交換用ニブ（ペン先）も用意しています。ペン先の摩耗やつぶれが気になった際はペン先交換を行なってください。

多彩なカラーラインナップ

定番8色＋限定1色の創造力をかき立てるカラーを展開しています。

ブラックのほか、クールグレー、ウォームグレー、セピア、ブラウン、ワイン、コバルト、フォレストの8色を揃えました。

マルチライナー ターコイズ

従来製品「コピック マルチライナー」で限定発売を行い、再販のご要望を多くいただいた「ターコイズ」を新発売時の数量限定色としてセレクトしました。

極細からブラシまで揃う、豊富な線幅

0.03の極細からブラシタイプまで、ブラックは全10種の線幅をラインナップしています。選べる線幅で、アート、イラスト、テキスト、手帳などあらゆるドローイングに最適です。

インク量が増え、より長く描ける

従来製品と比べてインク量が増え、筆記距離が当社比50%UPになりました（※線幅2.0で検証）。

摩耗に強い、タフなペン先

ペン先の摩耗耐久性が平均で当社比70%向上しました。ペン先がへたりにくく、安定した線を保ちます。

アルコールインクがにじみにくい

コピックのアルコールマーカーがにじみにくい耐アルコール性のインクを採用しています。アルコールインクでよりにじみにくくなりました。

水に強く、にじみにくい

従来の「コピック マルチライナー」と同様に、インクは乾くと高い耐水性能を備えています。水性マーカーや水性絵の具などの画材とも使用可能です。

消しゴムに強く、線が消えにくい

紙へのインク定着が良く、消しゴムをかけた時の耐性が強くなりました。

米国安全基準をクリアした安心設計

安全基準を満たしたインク成分で、幅広い年齢層の方に安心してお使いいただけます。

様々な用途でお使いいただけます

イラストジャーナル、ライフログなど手帳全般ハンドレタリングアート作品スケッチなど

製品企画の取り組みについて（担当者の声）

新製品企画のきっかけ

本体を使い捨てせず、くり返し使えるマルチライナーのモデル「マルチライナーSP」終売の決定にあたり、ユーザーの皆さまから多くのSPのパーツ終売を惜しむ声をいただきました。そのことをきっかけに「リフィルができる」「ニブ交換ができる」といった価値を持つペンの必要性についてチーム内で改めて認識が共有され、新たなマルチライナーの開発をスタートしました。

製品企画へのこだわり

従来製品を長くご愛用いただいている皆さまにも違和感なくお使いいただけるよう、ペン先の耐摩耗性、インク性能、書き心地など、細部に至るまで丁寧に検討を重ねてきました。最後まで妥協せずチーム一丸となって向き合ったからこそ、魅力の詰まった製品に仕上げることができたと考えています。

デザインに関しては、「日常の中で自然に使えること」と「手に取ったときの心地よさ」を軸に検討しました。ボディのマットな質感や、キャップ装着時のフラットな佇まいは、特にこだわったポイントです。また、長く親しんでいただけるベーシックで使いやすいデザインを目指しつつ、インクカラーとキャップクリップ・尾栓の色味を可能な限り揃えることで、色の選びやすさにも配慮しました。

製品ラインナップ

製品名：コピック マルチライナープラス

価格 ：297 円（税込）

成分 ：水性顔料インク（耐水・耐アルコール）、 アシッドフリー

色数 ：定番8色＋限定1色

線幅ラインナップ：

ブラック

0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / ブラシ

クールグレー、ウォームグレー、セピア、ブラウン、ワイン、コバルト、フォレスト、ターコイズ

0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5

10種の線幅ラインナップはブラックのみ

製品名：マルチライナープラス 5本セット

価格 ：1,485 円（税込）

成分 ：水性顔料インク（耐水・耐アルコール）、 アシッドフリー

色数 ：定番8種＋限定色1種

線幅ラインナップ：

ブラック：ファイン（0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5）、ボールド（0.8 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / ブラシ）

クールグレー、ウォームグレー、セピア、ブラウン、ワイン、コバルト、フォレスト、ターコイズ：

0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5

製品名：マルチライナープラス 8本セット（0.1、0.3）

価格 ：2,376 円（税込）

成分 ：水性顔料インク（耐水・耐アルコール）、 アシッドフリー

色数 ：定番8色 ※限定色は含まれません

線幅ラインナップ：定番色の線幅0.1または0.3の単品を1本ずつ揃えた8本セットです。

製品名：インクカートリッジ

価格 ：396 円（税込）

色数 ：定番8色＋限定1色

内容量：2本入り

製品名：交換用ニブ（ペン先）

価格 ：220 円（税込）

内容量：2本入り

ラインナップ：0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / ブラシ



製品名：チェンジャー

価格 ：286 円（税込）

内容量：1個

製品ページ：

https://copic.jp/product/multiliner-plus/

販売情報

一般販売開始時期 2026年7月中旬開始

本製品は、コピックの直営店「トゥールズ」および、全国の文具・画材店、バラエティショップ、書店、ホームセンター、オンラインショップ等のコピックお取り扱い店舗でご購入いただけます。

店舗によりお取り扱い状況が異なりますので、あらかじめご了承ください。

お取り扱い店舗一覧 https://copic.jp/shop/

公式オンラインショップ

トゥールズウェブショップ(https://www.tlshp.com/copic/) / Amazonブランドストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/70A91E9E-A836-46B6-95C1-43F30AA955FC?channel=%E3%82%B3%E3%83%94%E3%82%B3%E3%83%AC)

【先行販売について】

・2026年6月11日～14日に有明GYM-EXで開催されるイベント「文具女子博トーキョー2026」のコピックブースにて、マルチライナープラス製品の先行販売を実施します。イベントの詳細は、文具女子博トーキョーの公式サイト(https://bungujoshi.com/event/tokyo2026/)をご覧ください。

・コピックの直営店「トゥールズ お茶の水店」、「トゥールズ 横浜ジョイナス店」、「トゥールズ 梅田店」は、2026年7月11日（土）よりマルチライナープラス製品の先行販売を実施します。

コピックについて

コピックはカラーマーカーを中心に展開している日本生まれの画材ブランドです。

デザイナーが使用する描画ツールとして1987年に「コピック」（現「コピッククラシック」）を発売後、品質の高さや独自の色展開が高く評価され、アルコールマーカーをはじめとした製品は70以上の国と地域で販売されています。

イラスト、コミック、アート、クラフトなど、多様なジャンルのクリエイターをはじめ多くの方にご愛用いただいています。

主要製品：コピックスケッチ、コピックチャオ、コピックインク、コピックマルチライナー、

コピック アクレア 他

公式サイト：https://copic.jp/

■会社概要

社名 ：株式会社トゥーマーカープロダクツ

所在地 ：東京都目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル

代表者 ：代表取締役 社長 石井 剛太

設立年月：1989年10月6日

資本金 ：1,600万

事業内容：描画用マーカーの製造・販売 / 輸入代行業務 / デザイン材料、画材、額縁、額絵、額縁加工、建築模型材料、コミック制作材料、文具、雑貨、書籍の販売