KATE「2本の線が、私を語る。」齋藤飛鳥が魅せる、キリっと飛鳥／タレっと飛鳥。本日2026年6月2日（火）より、スペシャルムービー公開！
グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、俳優・齋藤飛鳥さんを起用したスペシャルムービー「目もとで語る2人の飛鳥」を、2026年6月2日（火）午前9時に公開しました。
本プロモーションのテーマは、「2本の線が、私を語る。」
アイライナーとアイブロウという‟2本の線“で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤飛鳥さん。目もとだけで、ここまで印象は変わる。なりたい自分を描くメイクの魅力を、ぜひご体験ください。
・特設サイト：https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/(https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/)
■SPECIALMOVIE「目もとで語る2人の飛鳥」
・「目もとで語る2人の飛鳥」キリっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=eurw7GCiMIk
・「目もとで語る2人の飛鳥」タレっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=P9jXq0IN0RM
・「目もとで語る2人の飛鳥」フルver.：http://youtube.com/watch?v=6RqRTekuCWk
■商品情報
ちょこちょこ描けて失敗しにくい！毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。
ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）全2色
・汗・水・涙に強いウォータープルーフ ・皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ
・お湯オフタイプ ・１日中色持続
―COLORVARIATION―
すべて仕上がりイメージ
―商品特長―
１．ちょこちょこ調整しやすいショート筆
2．号泣してもこすっても落ちにくい
スーパーカラーラスティング処方を採用
3．付け替えできる専用レフィル
専用レフィルを付け替えて繰り返し使える。好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にも対応。
まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯。#眉シャーペン
ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8 全５色
・ウォータープルーフ ・皮脂・こすれに強い
―COLORVARIATION―
ほんのりグレイッシュで、毛並みになりすます自眉感カラー
すべて仕上がりイメージ
―商品特長―
まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成
＜使用方法＞
・芯を保護パイプの半分程度～先端に合わせて繰り上げ、芯先が保護パイプから出ないようにご使用ください。
・ご使用時、保護パイプは芯に合わせて下がります。
・芯を出しすぎたら繰り下げて調節できます。
■プレゼントキャンペーン情報
1．店頭キャンペーン
【応募期間】
2026年6月2日（火）9：00～7月20日（月）23：59
【レシート有効期間】
2026年6月2日（火）0：00～7月20日（月）23：59
【応募方法】
STEP1：KATE商品を1会計2,000円（税込）以上ご購入
STEP2：応募ページへアクセス
STEP3：必要事項を入力＆レシート／購入明細をアップロード
※複数枚のレシートを合算してのご応募はできません。
【当選内容】
A賞：齋藤飛鳥さんオリジナルフォトカード 30名様（うち5名様はお名前＆直筆サイン入り）
B賞：齋藤飛鳥さん使用メイクアイテムセット（現品） 100名様
・デザイニングアイブロウ３D EX-14
・バウンシーチークシャドウ PK-2
・リップモンスター 19
2．My Kao Mall限定 KATE×齋藤飛鳥COLLABORATION SHOP
【応募期間】
2026年6月2日（火）10:00～7月20日（月）23：59
【応募方法】
STEP1：コラボショップ(https://www.kao-kirei.com/ja/feature/kbb/kate/2606/)に掲載のアイテム2品以上ご購入
STEP2：指定のクーポンコードを入力
STEP3：ご応募いただいた方全員に特典をプレゼント
【プレゼント内容】
齋藤飛鳥さんメッセージカード
※メッセージは直筆やその複製ではなく、テキスト印字となります。
※さらに、対象商品4品以上ご購入・応募で、抽選で10名様にお名前＆直筆サイン入りメッセージカードをプレゼント
3.Xキャンペーン
【応募期間】
2026年6月2日（火）17：00～6月8日（月）23：59
【応募方法】
STEP1：KATE公式X(https://x.com/KATETOKYO_PR)をフォロー
STEP2：対象投稿をリポスト
【当選内容】
抽選で合計100名様に、齋藤飛鳥さん使用色のアイライナー・アイブロウセット（現品）をプレゼント
１.キリっと飛鳥セット
・アイブロウペンシルスーパースリムｚ0.8 GY-1
・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） BK-1
２.タレっと飛鳥セット
・アイブロウペンシルスーパースリム0.8 BR-7
・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） BR-2
※セットをお選びいただくことはできません。
■「KATEMAGAZINE」スペシャルインタビュー公開！
「KATEMAGAZINE」特別編として、スペシャルムービーの舞台裏に密着。
ここでしか見られない齋藤飛鳥さんのインタビュー＆メイクポイントを紹介します。
https://www.nomorerules.net/zine/018_01/
■齋藤飛鳥プロフィール
1998年8月10日生まれ。2011年「乃木坂46」のオーディションに合格し、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。2023年5月グループを卒業後は、俳優・モデルとして活躍中。
2025年、映画『【推しの子】-The Final Act-』（東映/2024年）にて第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。直近の主な出演作に、映画「クスノキの番人」、NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」などがある。