KATE「2本の線が、私を語る。」齋藤飛鳥が魅せる、キリっと飛鳥／タレっと飛鳥。本日2026年6月2日（火）より、スペシャルムービー公開！

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株式会社カネボウ化粧品


　グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、俳優・齋藤飛鳥さんを起用したスペシャルムービー「目もとで語る2人の飛鳥」を、2026年6月2日（火）午前9時に公開しました。


本プロモーションのテーマは、「2本の線が、私を語る。」


アイライナーとアイブロウという‟2本の線“で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤飛鳥さん。目もとだけで、ここまで印象は変わる。なりたい自分を描くメイクの魅力を、ぜひご体験ください。



・特設サイト：https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/(https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/)


■SPECIALMOVIE「目もとで語る2人の飛鳥」




・「目もとで語る2人の飛鳥」キリっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=eurw7GCiMIk


・「目もとで語る2人の飛鳥」タレっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=P9jXq0IN0RM


・「目もとで語る2人の飛鳥」フルver.：http://youtube.com/watch?v=6RqRTekuCWk



■商品情報


ちょこちょこ描けて失敗しにくい！毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。




ケイト　スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）全2色


・汗・水・涙に強いウォータープルーフ　・皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ


・お湯オフタイプ　・１日中色持続




―COLORVARIATION―



すべて仕上がりイメージ

―商品特長―


１．ちょこちょこ調整しやすいショート筆




2．号泣してもこすっても落ちにくい


スーパーカラーラスティング処方を採用



3．付け替えできる専用レフィル


専用レフィルを付け替えて繰り返し使える。好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にも対応。




まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯。#眉シャーペン




ケイト　アイブロウペンシルスーパースリム0.8　全５色


・ウォータープルーフ　・皮脂・こすれに強い




―COLORVARIATION―


ほんのりグレイッシュで、毛並みになりすます自眉感カラー



すべて仕上がりイメージ

―商品特長―


まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成




＜使用方法＞


・芯を保護パイプの半分程度～先端に合わせて繰り上げ、芯先が保護パイプから出ないようにご使用ください。


・ご使用時、保護パイプは芯に合わせて下がります。


・芯を出しすぎたら繰り下げて調節できます。






■プレゼントキャンペーン情報


1．店頭キャンペーン


【応募期間】


2026年6月2日（火）9：00～7月20日（月）23：59



【レシート有効期間】


2026年6月2日（火）0：00～7月20日（月）23：59



【応募方法】　


STEP1：KATE商品を1会計2,000円（税込）以上ご購入


STEP2：応募ページへアクセス


STEP3：必要事項を入力＆レシート／購入明細をアップロード


※複数枚のレシートを合算してのご応募はできません。



【当選内容】


A賞：齋藤飛鳥さんオリジナルフォトカード　30名様（うち5名様はお名前＆直筆サイン入り）


B賞：齋藤飛鳥さん使用メイクアイテムセット（現品）　100名様


・デザイニングアイブロウ３D　EX-14


・バウンシーチークシャドウ　PK-2


・リップモンスター　19



2．My Kao Mall限定　KATE×齋藤飛鳥COLLABORATION SHOP


【応募期間】


2026年6月2日（火）10:00～7月20日（月）23：59



【応募方法】　


STEP1：コラボショップ(https://www.kao-kirei.com/ja/feature/kbb/kate/2606/)に掲載のアイテム2品以上ご購入


STEP2：指定のクーポンコードを入力


STEP3：ご応募いただいた方全員に特典をプレゼント



【プレゼント内容】


齋藤飛鳥さんメッセージカード


※メッセージは直筆やその複製ではなく、テキスト印字となります。


※さらに、対象商品4品以上ご購入・応募で、抽選で10名様にお名前＆直筆サイン入りメッセージカードをプレゼント



3.Xキャンペーン


【応募期間】


2026年6月2日（火）17：00～6月8日（月）23：59



【応募方法】　


STEP1：KATE公式X(https://x.com/KATETOKYO_PR)をフォロー


STEP2：対象投稿をリポスト



【当選内容】


抽選で合計100名様に、齋藤飛鳥さん使用色のアイライナー・アイブロウセット（現品）をプレゼント


１.キリっと飛鳥セット


・アイブロウペンシルスーパースリムｚ0.8　GY-1


・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）　BK-1



２.タレっと飛鳥セット


・アイブロウペンシルスーパースリム0.8　BR-7


・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）　BR-2


※セットをお選びいただくことはできません。



■「KATEMAGAZINE」スペシャルインタビュー公開！


「KATEMAGAZINE」特別編として、スペシャルムービーの舞台裏に密着。


ここでしか見られない齋藤飛鳥さんのインタビュー＆メイクポイントを紹介します。


https://www.nomorerules.net/zine/018_01/



■齋藤飛鳥プロフィール


1998年8月10日生まれ。2011年「乃木坂46」のオーディションに合格し、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。2023年5月グループを卒業後は、俳優・モデルとして活躍中。


2025年、映画『【推しの子】-The Final Act-』（東映/2024年）にて第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。直近の主な出演作に、映画「クスノキの番人」、NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」などがある。