KATE「2本の線が、私を語る。」齋藤飛鳥が魅せる、キリっと飛鳥／タレっと飛鳥。本日2026年6月2日（火）より、スペシャルムービー公開！

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、俳優・齋藤飛鳥さんを起用したスペシャルムービー「目もとで語る2人の飛鳥」を、2026年6月2日（火）午前9時に公開しました。

本プロモーションのテーマは、「2本の線が、私を語る。」

アイライナーとアイブロウという‟2本の線“で、「キリっと飛鳥」と「タレっと飛鳥」という正反対の表情を見せる齋藤飛鳥さん。目もとだけで、ここまで印象は変わる。なりたい自分を描くメイクの魅力を、ぜひご体験ください。

・特設サイト：https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/(https://www.nomorerules.net/special/eyeliner_eyebrow_2026/)

■SPECIALMOVIE「目もとで語る2人の飛鳥」

・「目もとで語る2人の飛鳥」キリっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=eurw7GCiMIk

・「目もとで語る2人の飛鳥」タレっと飛鳥編：http://youtube.com/watch?v=P9jXq0IN0RM

・「目もとで語る2人の飛鳥」フルver.：http://youtube.com/watch?v=6RqRTekuCWk

■商品情報

ちょこちょこ描けて失敗しにくい！毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。

ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）全2色

・汗・水・涙に強いウォータープルーフ ・皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ

・お湯オフタイプ ・１日中色持続

―COLORVARIATION―

すべて仕上がりイメージ

―商品特長―

１．ちょこちょこ調整しやすいショート筆

2．号泣してもこすっても落ちにくい

スーパーカラーラスティング処方を採用

3．付け替えできる専用レフィル

専用レフィルを付け替えて繰り返し使える。好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にも対応。

まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯。#眉シャーペン

ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8 全５色

・ウォータープルーフ ・皮脂・こすれに強い

―COLORVARIATION―

ほんのりグレイッシュで、毛並みになりすます自眉感カラー

すべて仕上がりイメージ

―商品特長―

まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成

＜使用方法＞

・芯を保護パイプの半分程度～先端に合わせて繰り上げ、芯先が保護パイプから出ないようにご使用ください。

・ご使用時、保護パイプは芯に合わせて下がります。

・芯を出しすぎたら繰り下げて調節できます。

■プレゼントキャンペーン情報

1．店頭キャンペーン

【応募期間】

2026年6月2日（火）9：00～7月20日（月）23：59

【レシート有効期間】

2026年6月2日（火）0：00～7月20日（月）23：59

【応募方法】

STEP1：KATE商品を1会計2,000円（税込）以上ご購入

STEP2：応募ページへアクセス

STEP3：必要事項を入力＆レシート／購入明細をアップロード

※複数枚のレシートを合算してのご応募はできません。

【当選内容】

A賞：齋藤飛鳥さんオリジナルフォトカード 30名様（うち5名様はお名前＆直筆サイン入り）

B賞：齋藤飛鳥さん使用メイクアイテムセット（現品） 100名様

・デザイニングアイブロウ３D EX-14

・バウンシーチークシャドウ PK-2

・リップモンスター 19

2．My Kao Mall限定 KATE×齋藤飛鳥COLLABORATION SHOP

【応募期間】

2026年6月2日（火）10:00～7月20日（月）23：59

【応募方法】

STEP1：コラボショップ(https://www.kao-kirei.com/ja/feature/kbb/kate/2606/)に掲載のアイテム2品以上ご購入

STEP2：指定のクーポンコードを入力

STEP3：ご応募いただいた方全員に特典をプレゼント

【プレゼント内容】

齋藤飛鳥さんメッセージカード

※メッセージは直筆やその複製ではなく、テキスト印字となります。

※さらに、対象商品4品以上ご購入・応募で、抽選で10名様にお名前＆直筆サイン入りメッセージカードをプレゼント

3.Xキャンペーン

【応募期間】

2026年6月2日（火）17：00～6月8日（月）23：59

【応募方法】

STEP1：KATE公式X(https://x.com/KATETOKYO_PR)をフォロー

STEP2：対象投稿をリポスト

【当選内容】

抽選で合計100名様に、齋藤飛鳥さん使用色のアイライナー・アイブロウセット（現品）をプレゼント

１.キリっと飛鳥セット

・アイブロウペンシルスーパースリムｚ0.8 GY-1

・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） BK-1

２.タレっと飛鳥セット

・アイブロウペンシルスーパースリム0.8 BR-7

・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） BR-2

※セットをお選びいただくことはできません。

■「KATEMAGAZINE」スペシャルインタビュー公開！

「KATEMAGAZINE」特別編として、スペシャルムービーの舞台裏に密着。

ここでしか見られない齋藤飛鳥さんのインタビュー＆メイクポイントを紹介します。

https://www.nomorerules.net/zine/018_01/

■齋藤飛鳥プロフィール

1998年8月10日生まれ。2011年「乃木坂46」のオーディションに合格し、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。2023年5月グループを卒業後は、俳優・モデルとして活躍中。

2025年、映画『【推しの子】-The Final Act-』（東映/2024年）にて第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。直近の主な出演作に、映画「クスノキの番人」、NHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」などがある。