MICRODIA、Apple Watch・AirPodsも同時充電できる準固体電池モバイルバッテリー「SNAPPower 3S TRON」を国内提案開始

宏福商事合同会社

スマートフォン、Apple Watch、AirPodsを日常的に持ち歩くユーザーに向け、外出時の充電環境を1台でまとめられる次世代型モバイルバッテリーとして提案します。

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、米国発モバイルアクセサリーブランド「MICRODIA（マイクロディア）」の日本総代理店として、準固体電池を採用した3-in-1ワイヤレス磁気モバイルバッテリー「SNAPPower 3S TRON」シリーズの国内向け提案を開始します。

本製品は、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsなどのワイヤレス充電機器を1台で充電できる、次世代型のモバイルバッテリーです。

最大45W出力に対応し、Qi2.2 25Wワイヤレス充電、USB-C PD出力、MagSafe対応スマートフォン向け磁気充電、Apple Watch充電、AirPods充電に対応します。

また、本体にはTFTスマートディスプレイを搭載し、バッテリー残量、温度、出力、充電サイクルなどの状態を視覚的に確認できます。

モバイルバッテリーに求められる安全性、急速充電、携帯性、デザイン性を高め、販売店、法人、EC事業者、キャンペーン事業者向けに提案を進めてまいります。

スマホ・Apple Watch・AirPodsを1台で充電

近年、スマートフォンに加え、Apple Watch、ワイヤレスイヤホン、タブレット、USB-C対応機器など、日常的に充電が必要なデバイスは増え続けています。

一方で、外出先や旅行先で複数の充電器やケーブルを持ち歩くことは、ユーザーにとって負担になっています。

SNAPPower 3S TRONは、こうした課題に対応するため、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsを1台で充電できる3-in-1構造を採用しています。

スマートフォンは磁気ワイヤレス充電に対応し、Apple Watchは専用充電部で充電可能です。

さらに、AirPodsなどのワイヤレスイヤホンも充電できるため、外出時の充電環境をよりシンプルにできます。

準固体電池を採用した安全性重視の設計

SNAPPower 3S TRONは、準固体電池を採用したモバイルバッテリーです。

準固体電池は、従来型のリチウムイオン電池に比べ、安定性や安全性の向上が期待される次世代電池技術です。

本製品は、100％エアラインフレンドリー、高い安全性を重視した準固体電池設計により、日常利用だけでなく、出張、旅行、イベント、法人利用など、持ち運びが多いシーンにも対応します。

さらに、落下、水没、突き刺し、火への暴露といった極端な条件下でも信頼性を維持することを目指した、堅牢性重視の設計が特徴です。

最大45W出力に対応

本製品は、最大45W出力に対応しています。

構成は、25W MagSafe/Qi2系ワイヤレス充電と、20W USB-C PD出力の組み合わせを想定しています。

スマートフォンの急速充電だけでなく、Apple Watch、AirPods、USB-C対応機器を同時に充電したいユーザーにも適しています。

また、45W出力により、外出先での短時間充電、出張中の補助電源、イベント会場でのスマホ充電など、幅広い用途に対応できます。

Qi2.2 25W対応モデルを展開

SNAPPower 3S TRONは、Qi2.2 25W対応モデルをラインアップします。

Qi2は、磁気による位置合わせを活用し、ワイヤレス充電の安定性を高める規格として注目されています。

本製品では、Qi2 15Wモデルに加え、Qi2.2 25W対応モデルを展開することで、iPhone 17やSamsungなど、今後の対応機器に向けた提案力を高めます。

販売店にとっても、最新スマートフォン向けの高付加価値アクセサリーとして提案しやすい製品です。

TFTスマートディスプレイで充電状態を可視化

本体にはTFTスマートディスプレイを搭載しています。

画面上では、以下の情報を確認できます。

・バッテリー残量

・出力状況

・USB-C出力

・ワイヤレス充電出力

・温度

・充電サイクル

・パワーバンクステータス

従来のLED表示だけでは分かりにくかった充電状態を、視覚的に確認できる点が特徴です。

これにより、ユーザーはバッテリーの状態を把握しやすくなり、安心して使用できます。

SmartAIによる充電制御

本製品には、MICRODIAの特許取得済み充電アルゴリズム「SmartAI」が採用されています。

SmartAIは、接続された機器に応じて充電状態を制御し、高速かつ安全な充電を目指す技術です。

過充電、過熱、短絡などへの保護機能と組み合わせることで、スマートフォンや周辺機器のバッテリー寿命にも配慮した充電体験を提供します。

プレミアムグレードのアルミフレーム

SNAPPower 3S TRONは、航空機グレードのアルミフレームを採用しています。

強度を高めるだけでなく、放熱性にも配慮した設計です。

また、滑らかなマット表面により、手触りと高級感を両立しています。

スマートフォンと一緒に持ち歩くアクセサリーとして、見た目の質感にもこだわったモデルです。

5000mAh・10000mAh、3色展開

本シリーズは、5000mAhモデルと10000mAhモデルを展開予定です。

カラーは、Charcoal、Pearl White、Orangeなどを想定しています。

小型軽量モデルを求めるユーザーには5000mAh、長時間の外出や旅行、出張用途には10000mAhモデルを提案できます。

販売店やEC事業者にとっても、容量とカラーの組み合わせにより、幅広い売場展開が可能です。

法人・販売店向け提案を開始

宏福商事では、MICRODIA日本総代理店として、SNAPPower 3S TRONシリーズを国内の法人・販売店向けに提案します。

対象となる主な販売先は以下です。

・家電量販店

・スマートフォンアクセサリー販売店

・EC事業者

・法人向け販売会社

・ノベルティ・キャンペーン事業者

・通信キャリア関連販路

・ガジェット専門店

・旅行・出張向け商材を扱う販売店

特に、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsを同時に利用するユーザー層に向けた高付加価値モバイルバッテリーとして提案します。

主な特徴

・準固体電池採用

・最大45W出力

・Qi2.2 25W対応

・3-in-1ワイヤレス磁気充電

・スマートフォン、Apple Watch、AirPods充電対応

・TFTスマートディスプレイ搭載

・温度、出力、充電サイクルを表示

・USB-C PD出力対応

・SmartAI充電制御

・過充電、過熱、短絡保護

・航空機グレードアルミフレーム

・5000mAh、10000mAh展開予定

・Charcoal、Pearl White、Orange展開予定

・5年間限定メーカー保証予定

今後の展開

宏福商事では、SNAPPower 3S TRONシリーズをはじめ、準固体電池搭載モバイルバッテリー、Qi2対応ワイヤレス充電器、USB-C急速充電器、高性能ケーブル、スマートフォン向けアクセサリーなど、MICRODIA製品群の国内提案を強化していきます。

スマートフォンアクセサリー市場では、USB-C化、ワイヤレス充電の高速化、複数端末同時充電、安全性、薄型化、デザイン性が重要な選定基準になっています。

宏福商事は、こうした市場変化に対応し、法人、販売店、EC事業者に向けて、次世代モバイルアクセサリーの提案を進めてまいります。

製品概要

製品名：MICRODIA SNAPPower 3S TRON

カテゴリ：準固体電池搭載3-in-1ワイヤレス磁気モバイルバッテリー

主な容量：5000mAh、10000mAh

最大出力：45W

ワイヤレス充電：Qi2.2 25W対応モデル、Qi2 15W対応モデル

有線出力：USB-C PD 20W

対応機器：スマートフォン、Apple Watch、AirPods、USB-C対応機器

表示機能：TFTスマートディスプレイ

主な表示内容：バッテリー残量、温度、出力、充電サイクル

主なカラー：Charcoal、Pearl White、Orange

国内展開：宏福商事合同会社が日本総代理店として提案

※仕様、価格、発売時期、取扱モデルは変更となる場合があります。

※本リリースは国内販売店・法人向け提案開始に関する発表です。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIAについて

MICRODIAは1991年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業。現在は135カ国以上で製品を展開し、25万店舗規模の販売ネットワーク、月間約2,800万個の生産体制、約2,000人のグローバル従業員を有するモバイルアクセサリーブランドです。

MICRODIAは、世界初の大容量CompactFlashカードやmicroSDカードなど、記録メディア分野での技術革新を背景に、現在ではGaN充電技術、Qi2対応ワイヤレス充電、USB-C関連製品、スマートデバイス向けアクセサリーなど、次世代モバイルアクセサリー分野にも注力しています。

宏福商事合同会社は、MICRODIA日本総代理店として、国内市場における販売提案、法人向け導入、家電量販店・販売店向け提案、EC展開を進めています。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/