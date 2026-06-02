【ランチ限定！】大淀河畔みやちく20周年記念特別フェア開催！

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株式会社ミヤチク


株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【大淀河畔みやちく】は、オープン20周年を記念し、期間限定の特別フェアを開催いたします。


本フェアでは、人気ランチメニューの肉量を通常より50％増量してご提供いたします。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めた、20周年記念限定企画です。ぜひご賞味ください！


【対象店舗】


大淀河畔みやちく


【実施期間】


令和８年６月８日（月）～６月30日（火）


【内容】

通常「ロース50g・モモ50g」で提供しているランチメニューを、期間限定で「ロース100g・モモ50g」に増量して提供いたします。





20周年記念フェア限定仕様（5,800円・税込）

【店舗HP】


https://rest.miyachiku.jp/oyodo/



20周年の感謝を込めて


大淀河畔みやちくは、多くのお客様に支えられ20周年を迎えることができました。


これまでの感謝を込め、皆さまに”いつもより少し贅沢な時間”をお届けできればと思っております。


鉄板焼ならではのライブ感とともに、宮崎牛の美味しさをぜひこの機会にご堪能ください。


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



大淀河畔みやちく【店舗概要】


●店名：宮崎牛鉄板焼ステーキ　大淀河畔みやちく


●電話：0985-62-1129


●住所：〒880-0865　宮崎県宮崎市松山1-1-1宮崎観光ホテル西館2階


●アクセス：宮崎駅からタクシー・車約5分


　　　　　　宮崎空港からタクシー・車約20分


●営業時間：ランチ　：11:00～15:30　　最終案内13：30


　　　　　　ディナー：17:00～22:00　　最終案内20：00


●定休日：不定休


●予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084






株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


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●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/


●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929