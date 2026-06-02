【ランチ限定！】大淀河畔みやちく20周年記念特別フェア開催！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【大淀河畔みやちく】は、オープン20周年を記念し、期間限定の特別フェアを開催いたします。

本フェアでは、人気ランチメニューの肉量を通常より50％増量してご提供いたします。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めた、20周年記念限定企画です。ぜひご賞味ください！

【対象店舗】

大淀河畔みやちく

【実施期間】

令和８年６月８日（月）～６月30日（火）

【内容】

通常「ロース50g・モモ50g」で提供しているランチメニューを、期間限定で「ロース100g・モモ50g」に増量して提供いたします。

【店舗HP】

20周年記念フェア限定仕様（5,800円・税込）

https://rest.miyachiku.jp/oyodo/

20周年の感謝を込めて

大淀河畔みやちくは、多くのお客様に支えられ20周年を迎えることができました。

これまでの感謝を込め、皆さまに”いつもより少し贅沢な時間”をお届けできればと思っております。

鉄板焼ならではのライブ感とともに、宮崎牛の美味しさをぜひこの機会にご堪能ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

大淀河畔みやちく【店舗概要】

●店名：宮崎牛鉄板焼ステーキ 大淀河畔みやちく

●電話：0985-62-1129

●住所：〒880-0865 宮崎県宮崎市松山1-1-1宮崎観光ホテル西館2階

●アクセス：宮崎駅からタクシー・車約5分

宮崎空港からタクシー・車約20分

●営業時間：ランチ ：11:00～15:30 最終案内13：30

ディナー：17:00～22:00 最終案内20：00

●定休日：不定休

●予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084

株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］

［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］

➤福岡県［博多みやちく］

➤沖縄県「那覇みやちく」

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929