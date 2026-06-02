【ランチ限定！】大淀河畔みやちく20周年記念特別フェア開催！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【大淀河畔みやちく】は、オープン20周年を記念し、期間限定の特別フェアを開催いたします。
本フェアでは、人気ランチメニューの肉量を通常より50％増量してご提供いたします。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めた、20周年記念限定企画です。ぜひご賞味ください！
【対象店舗】
大淀河畔みやちく
【実施期間】
令和８年６月８日（月）～６月30日（火）
【内容】
通常「ロース50g・モモ50g」で提供しているランチメニューを、期間限定で「ロース100g・モモ50g」に増量して提供いたします。
20周年記念フェア限定仕様（5,800円・税込）
【店舗HP】
https://rest.miyachiku.jp/oyodo/
20周年の感謝を込めて
大淀河畔みやちくは、多くのお客様に支えられ20周年を迎えることができました。
これまでの感謝を込め、皆さまに”いつもより少し贅沢な時間”をお届けできればと思っております。
鉄板焼ならではのライブ感とともに、宮崎牛の美味しさをぜひこの機会にご堪能ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
大淀河畔みやちく【店舗概要】
●店名：宮崎牛鉄板焼ステーキ 大淀河畔みやちく
●電話：0985-62-1129
●住所：〒880-0865 宮崎県宮崎市松山1-1-1宮崎観光ホテル西館2階
●アクセス：宮崎駅からタクシー・車約5分
宮崎空港からタクシー・車約20分
●営業時間：ランチ ：11:00～15:30 最終案内13：30
ディナー：17:00～22:00 最終案内20：00
●定休日：不定休
●予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929