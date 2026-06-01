【日本ホテル(株)】食品ロス削減イベント「mottECO FESTA 2026」7月27日開催！産官学民37団体が連携、ホテルシェフの「もったいないメニュー」試食や事例発表、展示ブースも【参加無料】

日本ホテル株式会社

日本ホテル株式会社（豊島区西池袋、代表取締役社長 三林宏幸）が参加する、食べ残し持ち帰り推進の産官学民連携アライアンス「mottECO普及コンソーシアム※1」は、2026年7月27日（月）に、当社が運営するホテルメトロポリタン エドモントにて食品ロス削減の啓発イベント「mottECO FESTA 2026」を開催します。

2023年に第1回を開催して以来、今年で4年目となる第4回では、基調講演講師に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の崎田裕子会長を迎え、関係省庁、自治体、事業者や大学等によるブース出展、食品ロス削減をテーマとしたパネルディスカッション、もったいないメニュー等の試食やフードドライブの実施など、環境にかかわる幅広い内容の啓発イベントとして開催されます。この「mottECO FESTA 2026」は、環境省、消費者庁、農林水産省が推奨するmottECOの取り組み拡大を通じて、食品ロス・食品廃棄物削減に資することを目的としています。

日本ホテル株式会社は、これからもパートナーシップを大切にし、本業を通じた社会課題解決に取り組んでまいります。

前回2025年7月開催時の様子

昨年は過去最多の約580名が来場し、環境大臣・農林水産大臣からも本活動へのビデオメッセージが寄せられました。会場では、食材を余すことなく活用したホテルメトロポリタン エドモントのシェフによる「もったいないメニュー」の試食やフードドライブも実施され、産官学民の垣根を越えた熱気に包まれました。

開催概要

○名称 ： ～食べ残しをなくそう！～ 食品ロス削減 「mottECO FESTA 2026」

○日時 ： 2026年7月27日（月）10:30～14:00

○会場 ： ホテルメトロポリタン エドモント ２階 宴会場

○所在地 ： 東京都千代田区飯田橋3-10-8（飯田橋駅・水道橋駅より徒歩約５分）

○主催 ： mottECO普及コンソーシアム（一般社団法人フード・サステナビリティ協会）

○内容(予定) ： 食品ロス削減を中心に、SDGs、資源循環、環境に関わる啓発イベント

・基調講演：全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 崎田裕子会長

・関係省庁・自治体・自治体・大学などによる食品ロス削減事例発表、パネルディスカッションなど

・関係省庁・自治体・事業者・大学・業界団体等による食品ロス削減を中心としたSDGs、資源循環等、環境にかかわる先進的な取り組み紹介の展示ブース

・ホテルシェフによる「もったいないメニュー」、食品ロス削減を心がけた料理などの展示・試食コーナー

・会場内でのフードドライブの実施 他

○予想来場者： 約600名（過去実績：2023年 約400名、2024年 約540名、2025年 約580名）

※主な来場層：行政関係者、民間企業のサステナビリティ担当者、大学関係者、一般消費者、報道関係者

○来場予約 ： 参加無料（事前登録制）[来場登録フォームはこちら(https://forms.gle/9z93QGRSCQWMqT7FA)]

○出展申込み： 下記、出展概要サイト内の専用フォームよりお申込みください。

[出展概要サイト] https://www.nihonhotel.com/special/food-loss/motteco-festa-2026.html

※1mottECO普及コンソーシアム

mottECO 普及コンソーシアムは、外食・ホテル事業者・自治体・大学等の37団体からなる、食品ロス削減推進を目的とした産官学民連携アライアンスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2417_1_0a8cf0f8aab7efa9c36885861b5f89a7.jpg?v=202606021051 ]

mottECOの取り組みは、お客様が食べ切れない料理のお持ち帰りをご希望された場合、安全にお召し上がりいただくための注意喚起チラシと容器をお渡しし、ご自身の責任においてお持ち帰りいただくことで、「食べ残したものは自分の責任で持って帰り、ごみにしない文化」の創造と普及を図るものです。

日本ホテル株式会社では、2021 年度に環境省から「自己責任による食べ残し持ち帰り=mottECO」が発信されたことを受け、2022年4月より運営ホテルでmottECOを導入しました。

また株式会社デニーズジャパン、ロイヤルホールディングス株式会社、SRSホールディングス株式会社と、外食・ホテル事業者の垣根を越えて連携し、普及促進に取り組み始めました。その後、連携を拡大し、コンソーシアム全体で1,600を超える店舗・施設においてmottECOを実践しています（2026年5月1日現在）。この取り組みはコンソーシアムとして「令和5年度食品ロス削減推進表彰 環境大臣賞」を受賞しました。

「mottECO FESTA 2026」イベントフライヤー