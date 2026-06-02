7月3日に国内最大級のCAEフォーラム『NWC CAE World 2026』をオンライン開催

ニュートンワークス株式会社

ニュートンワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山梨 敏数）は、2026年7月3日（金）製造業における設計・開発プロセスの革新を支援するCAE（Computer Aided Engineering）の技術フォーラム『NWC CAE World 2026』をオンラインにて開催いたします。東京・京橋の講演会場から200名の招待者の皆様と共に配信します。

開催背景

イベント詳細はこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0703101049.html

現在、日本の製造業はグローバルな政策・規制の複雑化や市場環境の急変という、かつてない不透明な状況にあります。こうした中、経験則や試行錯誤に頼らず、物理理論に基づいた確かな技術優位性を確保するため、CAE技術を活用した高度な意思決定の重要性が高まっています。本イベントでは、各業界をリードするエンジニアや研究者による最新知見を共有いたします。

プログラムの見どころ

【基調講演】車両運動性能の客観評価におけるデジタルツインの活用

車両運動理論の権威である神奈川工科大学 名誉教授の安部正人先生を招聘。

テストドライバーの主観に依存しない、デジタルツインを用いた一元化された物理量による「制御しやすさ」の評価手法について、最新の研究成果をご講演いただきます。

お客様の事例講演

NWC CAE World 2026開催概要

- 株式会社本田技術研究所 様1D CAEをシステム開発の意思決定に用いるという選択 ― 四輪自動車の操舵系システムを題材として ―- Astemo株式会社 様二輪車のショックアブソーバ開発におけるシミュレーション活用 -3D解析による可視化と1Dモデルによる設計展開-- 日野自動車株式会社 様1D車両モデルと機械学習による制御定数の最適化- サンデン株式会社 様《新》趣味レーションX ～技術の学びは遊びから～ 「ホンダ ビートの走行時車両挙動分析」- ニュートンワークス株式会社 CAE総合開発センター1D-CAEを活用した車両統合設計フレームワーク ～概念設計と詳細設計を繋ぐ「V字プロセス」の実践～- 株式会社UACJ 様カーエアコン用IHXの1D-CAEを用いた性能予測と顧客提案への活用- 東洋電機製造株式会社 様自動車試験装置向けダイナモの振動解析と騒音予測への取組み- ニデック株式会社 様OPTISHAPE-TSを活用したE-Axle開発における構造最適化の取り組み- 宇宙航空研究開発機構 様宇宙システムのライフサイクルを通した複合物理・統合モデリング技術の活用と展望2025年開催の会場風景2025年開催の会場風景[表: https://prtimes.jp/data/corp/168687/table/24_1_e56d89d0c1852193bc29fd39449d48a3.jpg?v=202606021051 ]イベントの詳細はこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0703101049.html各講演のアブストラクトはこちらのイベント詳細ページへ掲載しています

NWC CAE World 2026とは

2002年発足の有限要素法ADINAユーザー会「非線形解析フォーラム」と、2006年発足の1D-CAEソフトウェアSimulationXユーザー会「System Simulation Symposium」を統合したユーザ会です。

2022年からは、自社開発製品「NewtonSuite」をはじめ、パートナー企業との連携による「OPTISHAPE-TS」「MESYS」「MyROT」などの広範なソリューション群「NewtonGravity」を加え、現在の体制へと再編されました。長年の歴史を継承しながら、最新のCAE技術を集結させた国内最大級のCAEフォーラムです。

詳細はこちら(https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/event/caeworld/)

ニュートンワークス株式会社とは

CAE（Computer Aided Engineering）を事業の核に据え、高度な技術力で製造業を支える独立系エンジニアリングソリューションプロバイダーです。製品の物理的な挙動をミクロな視点で緻密に捉えるFEM（有限要素法）解析から、システム全体の振る舞いを上流工程でマクロにモデル化する1DCAE（システムシミュレーション）まで、製品開発の全フェーズを網羅する広範なソリューションを提供してお客様をサポートしております。また、長年のサポートやコンサルティングで培ったノウハウを凝縮した自社開発ソフトウェア群「NewtonSuite」を展開している点も大きな特徴です。これら最新のソフトウェア販売に加え、経験豊富なエンジニアによる高度な解析コンサルティング、受託解析、専門的な技術トレーニングまでをワンストップで提供。自動車、エネルギー、など多岐にわたる産業分野において、日本の製造業が直面する課題を技術の力で解決し、次世代の製品開発をトータルにバックアップしています。

会社ホームページはこちら(https://www.newtonworks.co.jp/)

NewtonSuiteとは

ニュートンワークスが開発するCAEオリジナルソフトウェア群です。NewtonSuiteはお客様のご要望に応える形で当社が独自開発した オリジナルソフトウエアです。異種ソフト間の入力データ変換ツールから、トライボロジー解析ツール、表面粗さ、境界非線形のモデル化、シール解析、品質工学ツール連携、公差による性能影響などものづくり現場のお客様が日常の開発業務の中で不便だったり、『あったらいいな』というご要望を実現してきました。

詳細はこちら(https://www.newtonworks.co.jp/product/newtonsuite/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートンワークス株式会社

マーケティンググループ

電話番号：03-3535-2631

メール：info@newtonworks.co.jp