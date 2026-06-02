【大阪府枚方市・津田駅前】24時間フィットネスジム「ECOFIT24枚方津田駅前店」オープン｜全国57店舗目

エーイーシー株式会社

エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が手がける24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年6月8日（月）、大阪府枚方市津田駅前に「エコフィット24 枚方津田駅前店」をグランドオープンいたします。

本出店により、エコフィット24は全国57店舗目となります。 「エコフィット24」の累計会員数は4万人を突破しており、多くの方に支持されるフィットネスインフラとして成長を続けています。

今後も首都圏・関西圏を含め全国各地への積極的な出店を計画しており、より多くの方にフィットネスを身近に提供してまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内をいち早くご確認いただける「事前見学会」を開催いたします。

実際のトレーニングマシンや店内設備、無人運営ならではのスマートな利用環境を直接ご覧いただけます。

予約は不要ですので、津田駅周辺をご利用の方や、交野・長尾エリアにお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

また、現在「枚方津田駅前店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。

期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約9,500円お得になる特別な特典をご用意しております。

低価格で本格的な24時間ジムを始められるこの機会を、ぜひご活用ください。

※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。

【事前見学会 概要】

開催期間：2026年6月5日（金）～6月7日（日）

開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 枚方津田駅前店の特徴

1. 津田駅から徒歩1分！交野・長尾エリアからも通いやすい駅近ジム

「エコフィット24 枚方津田駅前店」は、JR学研都市線「津田駅」から徒歩1分の駅前エリアに位置しています。駅直結エリアならではの便利さで、通勤・通学前の朝活や仕事帰りのトレーニングにも気軽に立ち寄れる立地です。

交野北・枚方東インター方面からもアクセスしやすく、枚方市周辺で24時間ジムをお探しの方にご利用いただきやすい店舗となっています。

2. 月額2,980円で24時間いつでも通い放題

月額2,980円（税込3,278円）の定額制で、24時間365日いつでも利用できます。

月額2,980円という低価格でありながら、本格的なトレーニング環境が24時間365日使い放題。

コストを抑えながら、長く運動を続けたい方に最適な料金設定です。

3. マシン総数25台以上！低価格でも充実のトレーニング環境

店内には、有酸素マシンから筋力トレーニングマシンまで、マシン総数25台以上を設置予定です。

初心者の方が基礎的な運動から始めやすいのはもちろん、しっかり鍛えたい中級者・上級者の方にもご満足いただけるラインナップを整えています。

専用アプリによるマシンの使い方動画も用意しているため、初めてジムに通う方でも安心してご利用いただけます。

エコフィット24 枚方津田駅前店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 枚方津田駅前店

所在地：〒573-0125 大阪府枚方市津田駅前1丁目26-5 エステル津田2F

アクセス：JR学研都市線「津田駅」より徒歩1分／交野北・枚方東インターからも好アクセス

営業時間：24時間営業

事前見学会：2026年6月5日（金）～6月7日（日）10:00～20:00（予約不要）

グランドオープン：2026年6月8日（月）10:00～

店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/hirakata_tsudaekimae/

備考：専用の駐車場・駐輪場はございません。

月額2,980円で利用できる24時間ジム「エコフィット24」

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。

低価格ながら、初心者から上級者まで使いやすいトレーニングマシンをそろえ、日々の運動習慣を無理なく続けられる環境を提供しています。

24時間営業のため、仕事前や仕事帰り、休日のすきま時間など、ご自身の生活リズムに合わせて自由にご利用いただけます。

全国店舗の相互利用で、生活圏に合わせて通いやすい

エコフィット24の会員は、全国の店舗を追加料金なしで相互利用できます。

自宅近くの店舗はもちろん、職場の近くや外出先の店舗も利用できるため、引っ越しや勤務先の変更があっても運動習慣を続けやすい点が特徴です。

【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

無人運営だからこそ、自分のペースで利用できる

エコフィット24では、無人運営モデルを採用しています。 スタッフの目を気にせずトレーニングに集中したい方や、短時間だけ利用したい方にも使いやすい環境です。

必要な機能をシンプルに整えることで、低価格と継続しやすさを両立しています。

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をサポート

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。

アプリでは、QRコードによる入退館、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧などが可能です。

さらに、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理までスマートフォンでサポートします。

【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

24時間無人ジムで新たな収益の柱を。ECOFIT24フランチャイズ募集

エコフィット24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。

24時間営業・無人運営を前提とした店舗モデルにより、スタッフ常駐型のジムと比べて人件費を抑えやすく、効率的な運営を目指せる点が特徴です。

入退館管理や会員管理などのITシステムを活用することで、オーナー様の運営負担を軽減しながら、継続しやすいジム経営をサポートします。

新規事業としてフィットネス業界への参入を検討している方、既存事業との組み合わせで収益の柱を増やしたい法人様、複数店舗展開を視野に入れている事業者様にもご提案可能です。

物件選定から店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部

メール：fc_ecofit24@aec-co.net

公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社

所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階

TEL：050-3642-6041

E-mail：info@aec-co.net

公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/

ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/

TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/

エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/

ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf

PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/