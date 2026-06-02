小中学生が「フィジカルAI」を学ぶ地域部活動が始動！ジュニアロボットチーム大阪クラブ「大阪ヴェルテックス」をフィジカルAI重点化拠点へ

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構（通称：Scramble）は、小中学生向け地域部活動「ジュニアロボットチーム」の大阪クラブ「大阪ヴェルテックス」を、このたびフィジカルAI重点化拠点として刷新しました。2026-27シーズンより、ロボットアームを題材に、遠隔操作から学習ベースの自律制御までを体系的に学ぶプログラムを展開し、小中学生が次世代のAIロボット技術の基礎に触れられる環境づくりを進めます。あわせて、2026-27シーズン新規メンバーの募集を開始しました。

ジュニアロボットチームとは

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構は、「誰もがエンジニアの素養を持ち、より良い社会を共創する。」というビジョンのもと、エンジニア教育の裾野拡大に取り組んでいます。主力事業である「ジュニアロボットチーム」では、小学5年生から中学3年生までの子どもたちがチームを組み、現役エンジニアや研究者の指導のもとで大型ロボットを製作。当機構主催の「エンジニア選手権」への出場を目指します。学校教育だけでは得にくい高度なエンジニアリング教育を、地域企業の協賛のもとに実施し、また地域在住の専門家とともに学ぶ「地域部活動・地域課外活動」のモデルとして整備・推進しています。

詳細を見る :https://jrt.scramble-robot.org/

大阪ヴェルテックスをフィジカルAI重点化拠点へ

近年、生成AIに続く潮流として、現実世界のロボットや機械システムにAIを適用する「フィジカルAI」への関心が高まっています。大阪府大阪市を拠点とする「大阪ヴェルテックス」では、全国のジュニアロボットチームに先駆け、フィジカルAIを重点テーマとして活動を展開します。

昨シーズンにSO-ARMを試す小中学生メンバ

京都大学・大阪大学でフィジカルAI分野を専門とする若手研究者も指導陣に参画。多自由度ロボットアームを題材に、ロボット制御の基礎から、遠隔操作、学習ベースの自律制御までを段階的に学べるプログラムを整備します。単なるプログラミング教育やロボット工作にとどまらず、小中学生段階からAIとロボティクスの融合領域に挑戦できる、先端的な地域部活動モデルの構築を目指します。

新メンバー募集（締切：6月13日）

2026-27シーズンの新規メンバー募集を開始しました。活動内容、応募条件、注意事項等の詳細については、下記のジュニアロボットチーム公式Webサイトをご確認ください。

募集案内ページはこちら :https://jrt.scramble-robot.org/archives/27445

代表理事 川節 拓実（京都大学准教授）コメント

ジュニアロボットチームは、地域のエンジニアや研究者の指導の下、地域の子ども達に高度なエンジニアリングを学べる場所として、これまでも小中学生向けの取り組みとしては先進的な挑戦を繰り広げてきました。社会的にもフィジカルAIへの関心が高まる中、このたび、大阪のクラブである大阪ヴェルテックスをフィジカルAIの重点化拠点として時代に即したアップデートを図り、小中学生が最先端のAIロボット技術を学べる場所の創出に挑戦します。ロボットを題材にしたエンジニアリングの基礎と、フィジカルAIといった最先端のAIロボット技術の基礎を、両輪として小中学生から習得する枠組みを作ることで、我が国の産業、技術革新を担う人材の輩出を進めて参ります。

クラブスポンサー募集！

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構では、地域ロボット部活動「ジュニアロボットチーム」の取り組みにご賛同いただけるスポンサー企業・協賛企業を募集しています。次世代のAIロボット人材育成、地域部活動、産学連携型のエンジニア教育に関心をお持ちの企業様からのご相談をお待ちしております。

スポンサー企業様募集案内 :https://scramble-robot.org/support/sponsor_info/

詳細情報

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構（通称：Scramble）

所在地：京都府相楽郡精華町精華台7-5-1 けいはんなオープンイノベーションセンター209号室

代表者：代表理事 川節拓実（京都大学 准教授）

設立：2020年5月18日

URL：https://scramble-robot.org/

事業内容：次世代のエンジニア“挑戦的共創人材”の育成、地域ロボット部活動“ジュニアロボットチーム”の企画運営、エンジニア選手権（通称コア）の企画運営、高校向けロボット・AI教材の企画販売