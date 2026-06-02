サッカーイタリア代表チームを応援する情熱のスパークリングワイン「958 サンテロ アズーリ エクストラ・ドライ ミレジマート 2025」新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年5月25日より、サンテロ「958 サンテロ アズーリ エクストラ・ドライ ミレジマート 2025」の取り扱いを開始いたしました。

サッカーイタリア代表チームのチームカラーは「アズーリ（青）」。鮮やかなサヴォイアブルーをまとった特別ボトル仕様で、日本には540函限定で入荷しました。

▼958 サンテロ アズーリ エクストラ・ドライ ミレジマート 2025 商品ページ：https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624166

世界80カ国で愛されるスパークリングワイン生産者「サンテロ」

1958年創業。アスティのブドウ栽培エリアの中心部で丁寧なワイン造りを行うイタリアを代表するワイナリーです。辛口～甘口まで、品質と価格のバランスが素晴らしいサンテロのワインは世界80カ国で愛されています。

サンテロ社はサッカーイタリア代表の公式プレミアムパートナーとして、陽気なスピリットと乾杯の楽しさを世界へ届けます。

コルクを開ける前から楽しく！全40種の絵文字ミュズレ

「サンテロ アズーリ」を含むサンテロ社の一部スパークリングワインのミュズレ（コルクの留め金）には、全40種の絵文字がプリントされています。

お酒売り場でワインを選ぶとき、ギフトでもらったワインを初めて目にするときなど、コルクを開ける前からワクワクするような楽しい時間を日常の中に添えてくれるスパークリングワインです。

サンテロ社 絵文字ミュズレ対象商品：

650731 天使のアスティ、650734 天使のアスティ ハーフ、650789 天使のロッソ、641249 天使のロッソ ハーフ、650737 ピノ シャルドネ スプマンテ、650792 ピノ シャルドネ スプマンテ ハーフ、640341 ピノ ロゼ、640746 ピノ ロゼ ハーフ、650790 アスティ スプマンテ ハーフ、645187 プロセッコ スプマンテ エクストラ・ドライ、611669 ピノ シャルドネ フラワーボトル、611670 ピノ ロゼ フラワーボトル、612922 ラヴ・ユー エクストラ・ドライ

さらに、絵文字をあしらったコルクには「サンテロ アズーリ」だけのニューフェイスが登場！

また、「サンテロ アズーリ」を含むサンテロ社の一部スパークリングワインのコルクには、4種類の絵文字がプリントされています。

そのコルクの絵文字に「958 サンテロ アズーリ エクストラ・ドライ ミレジマート 2025」限定で、サングラスをかけたニューフェイスが登場！

「勝利のスマイル」を浮かべた「サンテロ アズーリ」だけの絵文字コルクを、ぜひ探してみてください。

商品情報

＜958 サンテロ アズーリ エクストラ・ドライ ミレジマート 2025＞

・産地：イタリア ピエモンテ

・品種：グレーラ50％、シャルドネ30％、ピノ・ビアンコ20％

・醗酵：シャルマ方式／ステンレスタンク

・ガス圧：4.5気圧

・残糖度：15g/L

・アルコール度数：11.5％

・味のタイプ：白 やや辛口

・品番：624166

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：1,950円（税別）

・発売時期：2026年5月25日

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サッカーイタリア代表を応援する情熱のスパークリングワイン。果実のほのかな甘さがありアロマティックでフレッシュ。心地よい泡が大切な仲間との乾杯を彩ります。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101