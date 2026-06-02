石川祐希選手がマニフレックス本社を訪問

株式会社フラグスポート

イタリアの総合寝具ブランド「マニフレックス」（総輸入販売元：株式会社フラグスポート／東京都港区、代表取締役社長：山根崇裕）は、先日、バレーボール・石川祐希選手をマニフレックス本社ショールームに迎えました。帰国時の忙しいスケジュールの中で実現した今回の来訪は、インタビューおよび交流の貴重な機会となりました。

イタリアで11年間にわたりプレーを続けてきた石川選手。その中でも直近の2シーズンは、欧州王者「シル・サフェーティ・ペルージャ」で過ごし、今シーズンはチームの4冠達成に貢献しました。世界屈指の強豪クラブでは、欧州各地への遠征も多く、試合と移動、そしてリカバリーを繰り返す日々。そうした環境の中で感じたことについて「自宅で過ごす時間が少ないからこそ、寝室でマニフレックスに身体を預けた瞬間の “あ、これこれ” っていう感覚が、自分にとってすごく幸せな時間になっていました」と語りました。また、「僕には “マニフレックスなら大丈夫” っていう安心感があるので、何の不安もなく身体を預けられるんです」と、長年愛用してきたマニフレックスへの信頼をのぞかせました。

製品に触れながら、使用感についての意見を交わす石川選手インタビュー前に社員や関係者と談笑するひとときも

インタビュー後にはショールームを訪問。自身の等身大パネルやバレーボールへのサイン、記念撮影を行うなど、和やかな時間を過ごしました。

その後、フラグスポート代表・社員・関係者一同より、シーズン終了のねぎらいと、今シーズンの4冠達成を祝して花束を贈呈。石川選手からは、これまでのサポートへの感謝とともに、「これから新しいステージに進みますけど、またいろんな経験や喜びを、皆さんと一緒に共有していけたらと思っています」と、今後への想いを語りました。最後は、今シーズン獲得した4冠メダルとともに記念撮影を行い、和やかな雰囲気の中で今回の来訪を締めくくりました。

自身の等身大パネルにサインを入れ、記念撮影久しぶりの東京本社・表参道ショールーム内を、じっくり見学する石川選手

なお、今回のインタビューおよび来社時の模様は、後日動画コンテンツとして公開予定です。

マニフレックスはこれからも、石川祐希選手の挑戦を、睡眠とコンディショニングの面からサポートしていきます。



■ 石川祐希選手について

愛知県岡崎市出身。バレーボール日本代表アウトサイドヒッター。192cmの高さと優れた技術力を武器に、日本代表では2021年よりキャプテンを務め、数々の国際大会でチームをけん引してきました。

2014年よりイタリアリーグでプレーし、イタリア・セリエAの強豪クラブ「シル・サフェーティ・ペルージャ」の一員として、2024-25シーズンには日本人男子選手として初めてCEVチャンピオンズリーグ優勝を達成。続く2025-26シーズンは、FIVB男子世界クラブ選手権、イタリア・スーペルコッパ、セリエA、CEVチャンピオンズリーグの4冠達成に貢献しました。

世界を舞台に活躍を続ける、バレーボール界を代表するトッププレーヤーとして、競技の枠を超えて多くの支持を集めています。



■ マニフレックスについて

イタリア・フィレンツェ近郊で 1962 年に設立。創業者の故ジュリアーノ・マニ氏がサイクルロードレーサーの現役時代に相次ぐケガや故障に悩まされた経験を基に、スプリングをまったく使用しないマットレスを開発したことが始まりです。現在は世界 100ヶ国に展開する、世界最大級の寝具の総合ブランドにまで成長しています。 また、国立フィレンツェ大学とエルゴノミクス（人間工学）に関する共同研究を進め、商品開発に反映。敷寝具全般、枕や 関連商品など熟睡と健康に係るアイテムをトータルにプロデュースしています。



■ 株式会社フラグスポートについて

株式会社フラグスポートは、代表取締役社長の山根崇裕が 1993 年、日本へのマニフレックス製品の輸入・販売を 開始。日本・アジア総代理店を務める。2023年日本発売30周年を迎える。愛用者に著名なアスリー トが多く、健康産業の一つとして各界から注目されている。

本社：東京都港区

代表取締役社長：山根崇裕



・公式サイト：https://www.magniflex.jp

・フェイスブック： https://www.facebook.com/MagniflexJP

・X（旧ツイッター）： https://twitter.com/magniflex_JP

・インスタグラム： https://www.instagram.com/magniflex_official