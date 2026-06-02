「フィジカルAI実践ゼミ」の提供を開始

アスラテック株式会社

アスラテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：酒谷 正人、チーフロボットクリエイター：吉崎 航、以下「アスラテック」）は、ロボット専業企業としての知見を生かし、フィジカルAIの導入を支援する新サービス「フィジカルAI実践ゼミ」（以下「本サービス」）の提供を開始します。

近年、AIの活用領域が広がっていく中で、次世代のAIとして、現実世界で物理的な動きを伴って機能するフィジカルAIが注目されています。しかし、フィジカルAIをビジネスに適用しようと考える多くの企業において、「何から手をつけてよいかわからない」「環境構築のハードルが高い」といった課題が存在しています。本サービスは、これらの課題を解決し、フィジカルAIのビジネス展開をサポートするための「コンサル型ゼミ」となります。

本サービスでは、座学と実践の両面で、受講者のフィジカルAI導入をサポートします。アスラテックが有するロボットの知見を基に、フィジカルAIに関する技術動向や、フィジカルAIにおけるロボット制御方法などの情報を提供し、受講者はフィジカルAIの知識を習得することが可能です。さらに、ロボットアームを利用した模倣学習※1を実際に試していただくことで、学習のプロセスをその場で体験でき、フィジカルAIによる実際の動作を確認することができます。また、受講後にそのまま自社環境で活用できるように、模倣学習の環境設定やレクチャーを実施します。

本サービスの詳細や申込方法は、以下のサイトに掲載しています。

https://www.asratec.co.jp/service/physical-ai-zemi/

アスラテックは、本サービスを通じてフィジカルAIの社会実装を加速させ、ロボットと人が共存する社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

※1 模倣学習

人間や熟練者が行った行動のデモンストレーション（お手本）データをAIやロボットに学習させ、その動作やスキルを再現させる手法です。

■ロボットコンサルティング

アスラテックのロボット・コンサルティングサービスは、ロボットやロボット技術で、お客様の課題解決のお手伝いをします。ロボットの導入や事業検討、開発など、各種ご相談を承ります。

https://www.asratec.co.jp/service/consulting/

■本サービスで利用予定のロボットアーム

V-Sido Bilateral ToPoArmキット

アスラテックと東海林ファジィロボット研究所が共同開発した、バイラテラル制御対応のロボットアームキット。リーダーアーム（操作側）を動かすと、フォロワーアーム（ロボット側）がリアルタイムに同期。さらに、ロボットが物に触れた感触を操作者に伝える「力覚フィードバック」により、繊細な作業も直感的に行える。高い剛性と精度を活かし、人の動きをデジタル化して学習させる「模倣学習」のデータ収集用デバイスとして、次世代のロボット開発現場での活用を目指す。

SO-101

AIモデルのオープンソースプラットフォーム「Hugging Face」とロボット開発企業「RobotStudio」が共同開発したオープンソースのロボットアーム。比較的安価に購入できるとして利用例が多い。

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本件に関する報道関係からの問い合わせ先

アスラテック株式会社

メール： info01@asratec.co.jp