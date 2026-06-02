【日光きぬ川ホテル三日月】夏のグルメフェス開催！［6/6～9/6］― スタミナ肉祭りフェア＆3種のカレーフェア ―

株式会社ホテル三日月

日光きぬ川ホテル三日月（栃木県日光市・鬼怒川温泉、以下、当ホテル）は、

レストラン「ALL DAY DINING」のディナータイムにて、

2026年6月6日（土）より『夏のグルメフェス』を開催いたします。

食欲をそそる肉料理の数々とスパイス香る本格カレーを取り揃え、

夏の疲れを癒しながら、心身ともに活力を養うひとときをご提供いたします。

◇スタミナ肉祭りフェアのご案内～肉の旨みと迫力を存分に味わう、夏のひととき～

ローストビーフやビーフシチューをはじめとした、

食欲を満たすボリューム感あふれる肉料理が豊富に並びます。

豪快な見た目と香ばしい香りが食欲を誘う、夏限定の特別企画としてご提供いたします。

レストラン「ALL DAY DINING」 スタミナ肉祭りフェア

とろけるようなやわらかさが魅力のローストビーフ、

赤ワインでじっくり煮込んだコク深いビーフシチューをはじめ、

ジューシーなビーフステーキや香ばしく焼き上げたチキングリルなど、

満足感のある肉料理を豊富にご用意しております。

夏ならではの充実したラインナップで、ご家族皆さまが楽しめる贅沢なひとときを演出いたします。

◇3種のカレーフェアのご案内～スパイスの個性が弾ける、本格カレーが集結～レストラン「ALL DAY DINING」 ３種のカレーフェア

「グリーン」・「レッド」・「三日月オリジナル」の3種のカレーは、

それぞれ異なるスパイスの魅力を引き出した、奥行きのある本格的な味わいが特長です。

白ご飯はもちろん、彩り豊かなサフランライスとともにお楽しみいただけます。

スパイスの奥深い風味が夏の暑さを和らげ、お食事のひとときをより一層引き立てます。

□ 夏のグルメフェス こだわりの2品レストラン「ALL DAY DINING」 ローストビーフ丼

■ ローストビーフ丼

低温でじっくり火を通した牛肉は、ジューシーでやわらかな食感と赤身の旨みを存分にご堪能いただける一品です。

薄くスライスしたローストビーフをご飯に贅沢に盛り付け、ニンニクや玉ねぎ、醤油をベースにした甘辛いソースとラー油が絡み合い、食欲を一層かき立てます。

レストラン「ALL DAY DINING」 国産牛のビーフシチュー

■ 国産牛のビーフシチュー

国産牛を赤ワインやトマト、デミグラスソースとともに長時間じっくり煮込み、

ほろりとほどけるやわらかな食感に仕上げました。

国産牛ならではの旨みが凝縮された、コク深く濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

このほかにも、旬の食材を取り入れた季節感あふれる料理と、

世代を問わず親しまれる定番メニューを取りそろえております。

豪快な肉料理の数々とともに、鬼怒川で過ごす夏のひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

◇3種のスパークリングワインのご案内～泡立つ爽やかさが広がる、夏の特別な味わい～

それぞれ個性の異なる3種のスパークリングワインをご用意し、飲み比べもお楽しみいただけます。

爽やかな泡立ちとフルーティーな香りが、夏のひとときをより一層華やかに演出します。

お料理とともに、心ゆくまでお楽しみください。

◇ウェルカムランチにて「カラフルスイーツアフタヌーン」開催中（～7月16日まで）ウェルカムランチ限定「カラフルスイーツアフタヌーン」

2026年7月16日（木）まで、ウェルカムランチの時間帯に、

「カラフルスイーツアフタヌーン」も開催しております。

カラフルな装飾が目を引くドーナツ数種類や香ばしいクロワッサン、

チョコレートファウンテンでとろりと絡めるプチシュークリームなど、

見た目も楽しいスイーツの数々をご用意。

数種類の紅茶・ハーブティーとともに、

ご滞在中のひと休みを彩る甘いひとときをお楽しみください。

「夏のグルメフェス」期間：2026年6月6日（土）～9月6日（日）

「カラフルスイーツアフタヌーン」期間：2026年7月16日（木）まで

公式HP：https://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/

※仕入れ状況等により予告なくメニューが変更となる場合がございます。

※当ホテルはアレルギー対応を行っておりません。