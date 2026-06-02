世界最大のイノベーションコンペティション「ロレアル Brandstorm 2026」日本代表はミネルバ大学「All-real」に決定、6月のパリ世界大会へ選出

日本ロレアル株式会社

世界最大の化粧品会社ロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）は、世界最大規模のユースイノベーションコンペティション「ロレアル Brandstorm（ブランドストーム）2026」の国内最終予選を開催いたしました。過去最多となる43プロジェクト、623名の登録者による激戦を経て、本年度の日本チャンピオンとして、ミネルバ大学（Minerva University）のチーム「All-real（オールリアル）」を選出したことをお知らせいたします*。

本年度の国内予選は、例年にも増して極めて高度かつ革新的な提案が数多く寄せられました。ロレアルリュクス事業本部による厳正な審査を勝ち抜いた上位3チームが最終ステージに登壇し、日本代表の座を懸けた熱いプレゼンテーションを繰り広げました。日本チャンピオンに輝いたチーム「All-real」は、2026年6月18日～19日にフランス・パリで開催される国際決勝大会（世界大会）に日本代表として出場し、世界64カ国から集結する各国代表チームとともに、世界一の座を競います。

本年度のミッション：「ラグジュアリーフレグランスの再定義」

本年度はロレアルの「リュクス事業本部」をパートナーに迎え、『ラグジュアリーフレグランスの未来を創造する』という、戦略的かつ創造性が求められるミッションが掲げられました。参加者は、AI技術の活用、サステナビリティの追求、そしてインクルーシビティ（包摂性）を軸に、次世代における香水の在り方を再定義することが求められました。

優勝したチーム「All-real」は、グローバルな洞察と最先端テクノロジーを融合させ、個人のアイデンティティを鮮明に表現する次世代のフレグランス体験を提案。ロレアルリュクス事業本部が追求する「卓越性（Excellence）」と、ミネルバ大学特有の独創的かつ論理的なアプローチが見事に合致した点が、審査員から高く評価されました。

日本代表チームの概要

チーム名： All-real（オールリアル）

大学名： ミネルバ大学（Minerva University）

メンバー： ステファニー氏、ルビー氏、ダヨン氏

受賞コメント： 「日本代表として選出されたことを、心より光栄に存じます。43チームという非常に高い壁に挑む中で、自分たちが信じる『真実（Real）』を追求したビジョンが評価されたことは、大きな自信となりました。これまでにいただいた貴重なフィードバックを糧に、パリの世界大会においても、日本のイノベーションの可能性を世界に証明すべく、限界に挑戦してまいります」

過去最大の規模を記録した歴史的大会

第34回を迎えた本年のBrandstormは、世界64カ国から38万人以上が登録し、大会史上最大の規模を記録いたしました。これは、本大会が世界最大級のユースイノベーションコンペティションであることを改めて示すものです。

本大会の審査員を務めた、日本ロレアル リュクス事業本部 本部長 都築誠也は次のように述べています;

「チーム『All-real』が提示した独自のビジョンと、既成概念を打破する勇気ある提案に深い感銘を受けました。彼らが持つグローバルな感性と破壊的な思考は、まさに私たちがこれからのラグジュアリー市場に求めているものです。パリの舞台においても、彼らが世界を驚かせるイノベーションを披露してくれることを確信しております」

国際決勝大会の舞台と今後の展望

6月にパリで開催される世界大会は、ロレアルの歴史を象徴する拠点「Le Visionnaire（ル・ヴィジョネア）」にて執り行われ、欧州最大のテックイベント「Viv Technology 2026」への登壇機会も付与されます。世界大会の優勝チームには、ロレアルのパリ本社における3カ月間の特別ミッションが授与されるほか、プログラム終了後にはロレアルの正社員として、グローバルなキャリアを歩む機会が拓かれます。

＊本コンペの規定で、応募時の在住国が選出国枠となるため、日本選考枠として認定されています。

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▪️ ロレアルグループについて

ロレアルは117年にわたり美容・化粧品業界のリーダーとして、世界の消費者の美への希求とニーズに応えることに専念してきました。当社のパーパス「世界をつき動かす美の創造」は、社会に対しても、環境に対しても、サステナブル、インクルーシブ、倫理的かつ寛大な形で美を通じて貢献してゆくという私たちの美への姿勢を包括的に表現するものです。40の国際ブランドを初めとする多様で幅広いブランドポートフォリオと、持続的発展と環境を守るための取り組みである「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムを通じ、美の無限の多様性を賛美し、世界のすべての人々に最高水準の品質、有効性、安全性、誠実さ、責任をお届けします。当社は、9万人を超える従業員を擁し、地理的にもバランスの取れた拠点展開と、すべての流通網（eコマース、マスマーケット、百貨店、薬局、美容室、ブランドおよび旅行小売）における販路を有しています。2025年のグループ売上高は440億5千万ユーロにのぼります。世界13ヵ国に21の研究開発と研究開発拠点を置き、4,000人以上の科学者と8,000人を超えるデジタル人財を擁するロレアルは、美の未来を創造し、ビューティーテクノロジーを推進してゆくことを重要視しています。2025年、ロレアル グループは、フォーチュン誌が発表したヨーロッパの300社を対象とした革新的な企業ランキングで、ヨーロッパ21カ国、16の業界の中から「最も革新的な企業」に選ばれました。詳細については、https://www.loreal.com/en/mediaroom をご参照ください。

▪️ 日本ロレアルについて

ロレアルは 1963 年から日本で事業を開始し、1996 年に日本法人である日本ロレアル株式会社が設立されました。社員数は2,300 人(2024年末時点）、取り扱いブランドは 20です。化粧品の輸入、製造、販売、マーケティングを行っています。日本はロレアルグループのなかでも重要な戦略的拠点のひとつであり、シュウ ウエムラとタカミの2つのブランド本部機能（商品企画やグローバル展開施策を策定）と、その他のブランドの営業・マーケティング等を担う新宿本社、全国に配置された支社に加え、川崎の研究開発拠点（日本ロレアル リサーチ＆イノベーションセンター）、御殿場の製造工場（株式会社コスメロール）で構成されます。 https://www.loreal.com/ja-jp/japan/

▪️ ロレアル Brandstorm について

1992年に創設されたロレアル主催の国際的なイノベーションコンペティション。世界で最も長い歴史を持つ学生向けキャリア支援プログラムの一つであり、毎年世界中で約500名の優秀な才能が、本大会を契機にロレアルでのプロフェッショナルなキャリアをスタートさせています。