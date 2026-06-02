【新登場】神戸のアジアンビストロ「TAMTAM」より、ビタミン・食物繊維が豊富な“玄米フォー”を使った『トムヤム冷麺』が6月4日より発売！

■ 暑い季節でも楽しめる一杯を目指して

ディーエヌエス株式会社

近年の猛暑により、夏場は食欲が落ちやすくなることから『暑い日でも気軽に楽しめる一杯を届けたい』という想いで開発しました。世界三大スープとして名高い「トムヤムクン」をベースに、ひんやり爽快な「冷製スタイル」に仕上げています。ツルッとした喉越しで、暑い夏でもさっぱりとエネルギー補給ができる、身体に優しいヘルシーな一品です。

暑い夏を乗り切る！『トムヤム冷麺』３つのこだわりポイント

１.栄養豊富でモチモチ！珍しい“玄米フォー”を使用

一般的な小麦の麺ではなく、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な「玄米フォー」を採用。モチッとした食感とやさしい風味が特徴で、健康や美容を気にする方にも罪悪感なくお楽しみいただけます。

2. 旨味・酸味・辛味が絶妙な「冷製トムヤムスープ」

当店の看板メニューである「トムヤムクン」をベースに、爽やかな酸味と香草の風味を活かした冷製スタイルへとアレンジしました。単に冷やすだけでなく、看板メニューならではの奥深いコクをそのまま活かし、最後の一滴まで飽きることなく堪能していただける自信作です。

TAMTAMの看板メニュー「トムヤムクン」3. 冷麺にプラス！＋330円（税込）から選べる「冷麺セットメニュー」

お客様の「色々な本格タイ料理を少しずつ、お得に楽しみたい」という声にお応えし、手軽に贅沢感をプラスできるランチ限定のハーフサイズセットをご用意いたしました。その日の気分や食欲に合わせて、自由にカスタムしてお楽しみいただけます。

＜冷麺セットメニュー＞

・TAMTAMチキン：330円（税込）

・TAMTAMポテト：330円（税込）

・海老トースト：330円（税込）

・ガパオライス：550円（税込）

・カオマンガイ：550円（税込）

ミニガパオライスミニカオマンガイ

＜期間限定メニュー＞

・商品名：トムヤム冷麺

・価格：1,320円（税込）

・販売期間：2026年6月4日～夏季限定

■Asian Bistro TAMTAMについて

Asian Bistro TAMTAM は、タイ料理を中心としたアジア各国のローカルフードをカジュアルに楽しめるアジアンビストロです。2026年3月5日に神戸市西区・王塚台に誕生し、タイやシンガポールといった「異国の街角にある小さな食堂」をイメージしています。「TAMTAM」という名前には、“作る”“動く”という意味が込められており、人が集まり、会話が生まれ、心が動く場所を目指しています。

■本格タイ料理をはじめとした多彩なアジア料理

料理は、タイ・バンコクの高級ホテルや海外で経験を積んだタイ人シェフ監修のもと、現地の味わいを大切にしながら、日本人にも親しみやすく仕上げています。中でも人気なのが、オリジナルの特製スパイスで仕上げた「TAMTAMチキン」をはじめ、タイの定番であるカオマンガイやパッタイなど、本場のフードカルチャーを幅広く体感できるラインナップを展開いたします。

■女性スタッフを中心とした、入りやすい空間づくり

＜TAMTAMの人気メニュー＞TAMTAMチキン 748円 (税込)海老トースト 935円(税込)TAMTAMポテト 748円(税込)カオマンガイ 1,265円(税込)パッタイ 1,320円(税込)ガパオライス 1,265円(税込)

一般的なタイ料理店とは少し異なり、日本人の女性スタッフを中心に運営しているため、どなたでもふらっと入りやすいアットホームな雰囲気が特徴です。夜は照明を落とし、お洒落なアジアンバルのような空間の中で、グループでのご利用はもちろん、お一人様でも気兼ねなく本格アジアン料理を楽しんでいただけます。

■映画や海外ドラマでおなじみの「チャイニーズボックス」を採用TAMTAMチキンパイナップル炒飯鶏のカシューナッツ炒め空心菜炒め

一般的なタイ料理のテイクアウトでは珍しいアメリカンスタイルの「チャイニーズボックス」を採用。手にするだけで気分が上がるスタイリッシュなデザインが魅力です。いつもの街でのテイクアウトが、まるで映画のワンシーンに変わるような特別感があり、お持ち帰りの時間からワクワクする新しい食体験を提供しています。

＜店舗概要＞

店舗名：Asian Bistro TAMTAM

所在地：兵庫県神戸市西区王塚台7丁目31

代表者：末次 将之

開 業：2026年3月

運 営：ディーエヌエス株式会社

WEB：https://www.dns-co.jp/

【運営会社】ディーエヌエス株式会社（代表取締役：末次将之）は、OA機器・オフィスソリューション販売から、各種デザイン制作（POP・WEB等）、デジタルサイネージ・動画制作などの総合販促支援までをワンストップで手掛ける企業です。流通・小売企業のプロモーションで培った「食の魅せ方」の技術を結集し、2026年3月に飲食事業へ進出。移動販売や期間限定店を経て、初の常設店舗「Asian Bistro TAMTAM」を展開しています。既存の枠組みにとらわれない新たな価値創造に挑戦し続けています。

■ オープンまでの軌跡を追ったドキュメンタリーをYouTubeで公開中！

異業種への挑戦、そして初の常設店舗オープンという大きなプロジェクトの裏側を、包み隠さず捉えたドキュメンタリー動画を公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

🎥公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@asianbistro_TAMTAM

Instagram：https://www.instagram.com/asianbistro_tamtam/?hl=ja

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lVxg7I8ji3M ]